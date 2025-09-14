אם החטוף חושפת: בני נמצא מעל הקרקע בעיר עזה, משמש כמגן אנושי

מירב, אימו של החטוף גיא גלבוע דלאל, אמרה כי בנה מוחזק בעיר עזה, כפי שתיאר בסרטון שפרסם חמאס, והוסיפה כי נאמר לה שהוא משמש מגן אנושי.

בריאיון הערב (ראשון) לגל"צ אמרה: "זו התחתית של התחתית. אנחנו לא נושמים. היום קיבלתי אישור שהבן שלי נמצא לבדו, מעל הקרקע בעזה".

היא סיפרה כי "בכל משפט שהוא אומר הוא צריך לבלוע את הרוק. אני יודעת מהחטופים שחזרו, מטל (שהם) ועומר (ונקרט), שהוא עושה תענית דיבור כי לא נתנו לו מספיק מים. שמו לו חולצה ארוכה כדי שלא יראו את הרזון המטורף שהילד נמצא בו".

האם הוסיפה: "אני כולי תחינה שלא יהיה מבצע ושלא תמשיך המלחמה - לא בשביל החטופים, ולא בשביל החיילים".

כזכור, בתחילת החודש פרסם ארגון הטרור חמאס תיעוד חדש של החטופים גיא גלבוע דלאל ואלון אהל. בתיעוד נראה גיא ברכב ברחבי העיר עזה, כשהוא אומר שאינו מאמין שהוא עדיין בחיים לאחר 22 חודשי שבי.

לדבריו, כפי שהוכתב לו על ידי חמאס, הוא ויותר משמונה חטופים נוספים צפויים למות בשבי. הוא מתאר מציאות של מחסור באוכל, בגז, במים ובחשמל. גיא אומר ששמע על כוונה לתקוף את העיר עזה - דבר שממלא אותו בסיוטים - ומוסיף כי המחבלים הודיעו שלא יעזבו את העיר, מה שמגביר את חרדותיו.

לפי חמאס, התיעוד של גיא גלבוע צולם ב-28 באוגוסט, כיומיים לפני חיסולו של ראש מערך התעמולה בארגון הטרור אבו עוביידה. גיא פונה בסרטון לציבור בבקשה: "תמשיכו להפגין, אני מתחנן שתפסיקו את המלחמה הזאת כבר". בהמשך הוא פונה לחבריו שהיו איתו בשבי: "עומר, טל, תעשו הכל, תדברו בשבילנו".

משפחתו של גיא הגיבה לסרטון: "קיבלנו אות חיים מגיא שלנו, אחרי חצי שנה מהסרטון הקודם שבו נראה עם אביתר דוד, צופים בחבריהם משתחררים. גיא, אלון ועוד חטופים הועברו לעזה ואנחנו חוששים מאוד לחייהם. חייבים להחזיר אותם הביתה".