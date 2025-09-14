ניסים בוארון, ששיכל את בתו, חיה מושקא ז"ל, באירוע טראגי ביום שישי האחרון כאשר נשכחה ברכב בצהרי היום, פרסם הערב (ראשון) פוסט מטלטל שבו תיאר את האירוע הקשה, ואת תגובות הציבור שהתלוו לכך. הוא פתח את הפוסט, "אני האבא ששכח את הילדה ברכב".

הוא התייחס לתגובות שקיבל בסגנון: "מי נתן להם רישיון. אם ישבו בכלא זה לא יקרה. את הילדה כן את הפלאפון לא. זה הורים להרבה ילדים. שימו לב בתוך כל העומס והלחץ".

"לא היה כאן רגע של לחץ", הוא הגיב וכתב כי ביום שישי הגיע הביתה עם שלושת הקטנים שאסף מהגן, וכי חיה מושקא ישבה לצדו ברכב, "הגענו הביתה הילדים עלו לבית. אשתי גם הגיע מהעבודה. וכך גם 2 הגדולים יותר הגיעו מההסעה. אני תמיד בודק ברכב, פשוט שם לב שאולי לא שמתי לב הפעם. מציץ, מסתכל, מחפש. וביום אחד למשך 3 שעות ואולי יכול להיות יותר. נעלם ממנו. פשוט נמחק לכולנו חלק בראש".

בוארון העלה זיכרונות מבתו ופירט את הרגעים שעליהם הוא אומר תודה: "אני רוצה לומר לבורא עולם ולחיה מושקא תודה. תודה על כל רגע שהאכלתי אותך בכפית והרגשתי את השפתיים שלך סוגרות על הכפית ולוקחות את האוכל. תודה על כל בכי וצרחות באמצע הלילה ועל עוד דקה שלא ישנתי בזכותך".

עוד סיפר על הבכי שטלטל אותו: "הבכי.... כשהגענו לסורוקה ידעתי שזה זהו, נגמר, ושמעתי בכי של ילדים אחרים. בכי של תינוק שאמא מחזיקה אותו. וזה עשה לי קצת טוב בלב. זו היתה המנגינה הכי נעימה בעולם. ידעתי שלאמא זה הכי כואב בעולם. אבל אני גם ידעתי שזה הקול הכי נעים בעולם יותר נעים מכל מנגינה של מלאכים בעולם העליון. זו מנגינה מסוג אחר. שרק מי שאצלו שקט יכול להבין".

על ההאשמות נגדו כתב האב: "זה בסדר שנריב שנצעק אפילו בסדר שנאשים. אני יתמודד עם זה לא פחות מהאישומים שלכם כלפי עצמכם. אני עשוי מחומר אחר. עברתי משהו בחיים.

"אבל בואו לא נשכח לשים לב לאלה שבשקט שלא שמים לב אליהם עם פוסט מלא תגובות. לכל מי שרוצה באמת לשנות את המצב שאולי יחפש חבר חייל שחזר מהקרב וידבר איתו . פשוט יהיה שם לידו. אתם יודעים גם ביבי אשם. היועמ"שית אשמה. התקשורת אשמה. אבל מה אני אשם שכולם אשמים. מה החלק שלי בעולם.

"אז רוצה לומר לכם אהובים. שאני באמת אוהב אחד אחד מעם ישראל. לא! בואו נאהב בואו נכיל. לא! בואו נשים לב למי שלא שומעים. למי שלא רואים פוסט בפייסבוק".

הוא פנה למגיבים וקרא להכלה והקשבה כלפי מי שסובלים בשקט, והדגיש כי יתמודד עם הביקורת אך לא יקבל על עצמו אשמה שאינה שייכת לו: "יום שישי איבדתי את חיה מושקא. ואני לא אשם! תתפוצצו, אני לא מתבייש להגיד שאני לא אשם. אתם תחיו ותהנו עם האשמה בחייכם. אני אמשיך את החיים על אפה וחמתה של האשמה. אמשיך להאיר את העולם, אמשיך לראות נערים שקופים בדימונה שאף אחד לא רואה אותם, לא ההורים ולא המורים. וגם הם לא אשמים.

"אמשיך להביא חיים ואור לעולם, אמשיך לעשות טעויות ואמשיך לחתור בתוך הים המלא גלים הסוער של החיים, אמשיך לשמוח ולחייך למרות שאיבדתי בת, ואתם? תמשיכו להאשים".