כחודש בלבד אחרי שחזרה לטוס לישראל, חברת התעופה הלואו קוסט ההונגרית Wizz Air ממשיכה את הקאמבק המרשים לישראל, ומרחיבה את פעילותה בנתב"ג עם שורה של קווים חדשים ליעדים פופולריים באירופה.

כחלק מהחזרה, החל מהשבוע ייפתחו לא מעט קווים בין תל אביב לבין יעדי החברה ברחבי אירופה. הקווים החדשים מתווספים לאלה שנפתחו לא מכבר לבודפשט, לרנקה, לונדון, וינה, מילאנו, רומא, יאשי וסופיה.

החל מהשבוע החברה תבצע 4 טיסות שבועיות בין תל אביב לבין אתונה, 4 טיסות שבועיות יתבצעו גם בין תל אביב לבין ורנה שבבולגריה. יעד חדש נוסף שהחברה תפתח ותתחרה בו עם ישראייר, הוא וילנה שבליטא.

החברה מרחיבה את פעילותה גם בקווים שבין ישראל לבין פולין עם 5 טיסות שבועיות לורשה, 5 טיסות שבועיות לקרקוב ו-5 טיסות שבועיות לקטוביץ'.

בסוף החודש יתווסף הקו החדש לסלוניקי שביוון עם 3 טיסות שבועיות, ובאוקטובר יפעלו שני קווים זמניים לטובת נופשי חגי תשרי - הקו להרקליון שבכרתים עם 3 טיסות שבועיות והקו לרודוס עם 2 טיסות שבועיות.

בנובמבר יצטרפו הקווים לנאפולי שבאיטליה עם 3 טיסות שבועיות ולקלוז' נאפוקה שברומניה גם כן עם 3 טיסות שבועיות. בדצמבר יצטרף קו איטלקי חדש, לונציה. הקו יפעל בתדירות של שתי טיסות שבועיות.

בתוך כך, לקראת סגירת הבסיס באבו-דאבי והקו הישיר מתל אביב, החברה הפסיקה את מכירת הכרטיסים ליעד.