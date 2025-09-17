בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמים הצהריים (רביעי) את כל הנתונים המעניינים מהשנה החולפת.

תקציר

• בערב ראש השנה תשפ"ו אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-10.148 מיליון נפש. מתוכם: כ-7.758 מיליון תושבים יהודים ואחרים3 (78.5% מכלל אוכלוסיית הישראלים).

כ-2.130 מיליון תושבים ערבים (21.5% מכלל אוכלוסיית הישראלים) כ-260 אלף זרים.

• מראש השנה שעבר גדלה אוכלוסיית הישראלים בכ-101 אלף נפש. שיעור גידול האוכלוסייה עמד על 1.0%.

• במהלך השנה שחלפה נולדו בישראל כ-179 אלף תינוקות ונפטרו כ-50 אלף איש.

• מאזן ההגירה הבינלאומי היה שלילי, כך שנגרעו מאוכלוסיית הישראלים כ-28 אלף איש.

• פירוט מאזן ההגירה: הגיעו לארץ כ-25 אלף עולים חדשים וכ-5 אלף במסגרת איחוד משפחות. בנוסף, חזרו לארץ כ-21 אלף ישראלים שהיגרו לחו"ל, ויצאו ממנה כ-79 אלף ישראלים שהיגרו לחו"ל.

גאוגרפיה

שטח המדינה – 22,072 קמ"ר

שטח יבשתי – 98.0%

שטח הימות – הכנרת וים המלח – 2.0%

שימושי קרקע (2021)

שטח קרקע, סלע, שיחים ושטח חפור – 60.9%

שטח חקלאי – 21.3%

שטח יער, חורש ופארקים – 8.8%

שטח בנוי – 6.7%

שטח גופי מים – 2.3%

משקעים

נפח המשקעים בשנת הגשם 2023/2024 – 6.99 מיליארד מ"ק

ממוצע רב-שנתי 1991–2020 – 6.13 מיליארד מ"ק

כמות המשקעים השנתית הגדולה ביותר – 1,277 מ"מ בחרשים

כמות המשקעים השנתית הקטנה ביותר – 11 מ"מ בתמנע ובפארן

טמפרטורות

טמפרטורת המקסימום היומית הגבוהה ביותר ºC –48.1 בגלגל (ב-3.6.2024 וב-15.6.2024)

טמפרטורת המינימום היומית הנמוכה ביותר –ºC 3.9- במרום גולן (ב-14.12.2024)

אוכלוסייה

בסוף שנת 2024 הייתה אוכלוסיית ישראל יותר מ-10 מיליון נפש.

אוכלוסיית הישראלים נאמדה בכ-9.811 מיליון נפש.

יהודים ואחרים – כ-7.707 מיליון תושבים (78.6% מכלל אוכלוסיית הישראלים).

ערבים – כ-2.104 מיליון תושבים (21.4% מכלל אוכלוסיית הישראלים) .

אוכלוסיית הזרים נאמדה בכ-260.9 אלף תושבים.

שיעור הגידול השנתי של אוכלוסיית הישראלים – 1.2% (לעומת 1.6% בשנת 2023)

יהודים בני 20 ומעלה, לפי מידת דתיות (הגדרה עצמית)

לא דתיים, חילונים – 42.7%

מסורתיים-לא כל כך דתיים – 21.5%

מסורתיים-דתיים – 12.0%

דתיים – 12.0%

חרדים – 11.4%

עלייה והגירה בין-לאומית

עולים מקום המדינה – 3.49 מיליון

עולים בשנת 2024 – 31.1 אלף (לעומת 46.0 אלף בשנת 2023)

הגירה של ישראלים לחו"ל

יצאו מישראל – 82.8 אלף (לעומת 55.3 אלף בשנת 2023)

חזרו לישראל – 24.2 אלף (לעומת 27.8 אלף בשנת 2023)

עובדים זרים בעלי רישיון עבודה

נכנסו לישראל – 112.4 אלף (לעומת 81.5 אלף בשנת 2023)

יצאו מישראל – 60.9 אלף (לעומת 74.4 אלף בשנת 2023)

משפחה

נישואין וגירושין (2023)

זוגות שנישאו – 48,025

זוגות שהתגרשו – 15,283

לידות חי ופריון

יילודים חיים – 181,614

שיעור פריון כולל – 2.87 ילדים בממוצע לאישה

משקי בית ומשפחות

משקי בית פרטיים – 2,979,400

מספר נפשות ממוצע למשק בית – 3.18

משפחות גרעיניות – 2,330,800

בריאות

הוצאה לאומית לבריאות - 146.0 מיליארד ש"ח (7.3% מהתמ"ג), לעומת 138.7 מיליארד ש"ח (7.4% מהתמ"ג) בשנת 2023.

תוחלת חיים

גברים – 81.4 שנים

נשים – 85.5 שנים

פטירות (2024)

סך הכל – 51,888

שיעור פטירות גולמי – 5.3 ל-1,000 תושבים

תמותת תינוקות

שיעור של 2.5 ל-1,000 לידות חי

סיבות מוות (2023)

23.5% מהפטירות היו משאתות ממאירות (סרטן) ו-12.2% היו ממחלות לב

1,267 חיילים ואזרחים נהרגו מ-7.10.2023 ועד סוף השנה בשל המלחמה (2.5% מהפטירות)

מקרים חדשים של שאתות ממאירות (סרטן) (2022)

33,086 מקרים, שיעור של 346 ל-100 אלף נפש

הערכה עצמית של מצב הבריאות (הסקר החברתי)

83.0% מבני 20 ומעלה דיווחו שמצב בריאותם טוב מאוד או טוב

עישון

17.0% מבני 21 ומעלה מעשנים סיגריות כל יום

20.5% מבני 21 ומעלה מעשנים סיגריות כל יום או מדי פעם

השמנה

54.4% מבני 21 ומעלה הם במצב של עודף משקל, השמנה או השמנת יתר

18.2% מבני 21 ומעלה הם במצב של השמנה או השמנת יתר

פעילות גופנית

33.7% מבני 21 ומעלה עוסקים בפעילות גופנית בהתאם להמלצות

מיטות לאשפוז כללי

שיעור של 1.7 ל-1,000 תושבים

רופאים מועסקים בשירותי בריאות12 (2023)

שיעור של 3.5 ל-1,000 תושבים

אחיות מועסקות בשירותי בריאות

שיעור של 5.6 ל-1,000 תושבים

חינוך והשכלה

הוצאה לאומית לחינוך

158.9 מיליארד ש"ח (8.0% מהתמ"ג) בשנת 2024, לעומת 150.0 מיליארד ש"ח (8.0% מהתמ"ג) בשנת 2023

מערכת החינוך

בתי ספר

תלמידים (תשפ"ד; 2023/24) – 1.990.8 מיליון

בחינוך היסודי – 1.157.8 מיליון

בחינוך העל-יסודי – 833.0 אלף

עובדי הוראה (תשפ"ה; 2024/25) – 197.3 אלף

מעונות יום וחינוך קדם-יסודי

בני 0–7 (תשפ"ד; 2023/24) – 895.2 אלף

גננות בגנים (תשפ"ה; 2024/25) – 29.2 אלף

תחזית תלמידים למערכת החינוך

מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי לגדול ולהגיע לכ-2.820 מיליון בשנת תש"ץ (2029/30),לעומת כ-2.557 מיליון בשנת תשפ"ה (2024/25) (תוספת של כ-263 אלף תלמידים, גידול של 10.3%).

מספר התלמידים בגני הילדים צפוי להיות כ-613 אלף בשנת תש"ץ (2029/30), לעומת כ-533 אלף בשנת תשפ"ה (2024/25) (תוספת של כ-80 אלף תלמידים, גידול של 15.0%).

מספר התלמידים בבתי הספר צפוי להיות כ-2.207 מיליון בשנת תש"ץ (2029/30), לעומת כ-2.024 מיליון בשנת תשפ"ה (2024/25) (תוספת של כ-183 אלף תלמידים, גידול של 9.1%).

מספר התלמידים בכיתות א צפוי להיות כ-199 אלף בשנת תש"ץ (2029/30), לעומת כ-180 אלף בשנת תשפ"ה (2024/25) (תוספת של כ-19 אלף תלמידים, גידול של 10.5%).

מספר התלמידים בכיתה יב (מסיימי תיכון) צפוי להיות כ-161 אלף בשנת תש"ץ (2029/30), לעומת כ-146 אלף בשנת תשפ"ה (2024/25) (תוספת של כ-15 אלף תלמידים, גידול של 10.1%).

נשירת תלמידים ממערכת החינוך (שבפיקוח משרד החינוך) (תשפ"ג; 2022/23): 11.6 אלף (1.3%) מתלמידי כיתות ז–יב (לא כולל ערביי ירושלים) נשרו מהמערכת ולא עברו למסגרת לימוד חלופית.

עובדי הוראה

עובדי הוראה במערכת החינוך (תשפ"ה; 2024/25)

סך כל עובדי ההוראה – כ-224.5 אלף, לעומת כ-217.1 אלף בשנת תשפ"ד (2023/24); גידול של 3.4%.

שעות עבודה שבועיות – כ-6.73 מיליון, לעומת כ-6.56 מיליון בשנת תשפ"ד (2023/24); גידול של 2.7%.

בשנים תש"ע (2009/10) עד תשפ"ה (2024/25) גדל מאוד היקף ההוראה בכלל המערכת – התווספו כ-91 אלף עובדי הוראה וכ-3.24 מיליון שעות עבודה שבועיות.

שכר חודשי ממוצע למשרה מלאה – כ-16,263 ש"ח בשנת 2023, לעומת כ-8,900 ש"ח בשנת 2005; גידול של כ-83%.

בשנת הלימודים תשפ"ה (2024/25) היקף שעות ההיעדרות השנתיות של עובדי הוראה הסתכם בכ-10.3 מיליון שעות. היקף שעות ההיעדרות השנתיות בחינוך הממלכתי בגין שירות מילואים הסתכמו ב-0.7 מיליון שעות (ממוצע של 72 שעות למורה), לעומת 1.0 מיליון שעות בחינוך הממלכתי-דתי (ממוצע של 228 שעות למורה).

בשנת תשפ"ד (2023/24) ממוצע התלמידים למורה היה 10.0; ירידה מ-12.3 בשנת תשנ"ז (1996/97).

בשנת תשפ"ד (2023/24) ממוצע התלמידים למורה בחינוך הערבי היסודי היה 11.5; ירידה מ-17.6 בשנת תשנ"ז (1996/97).

עובדי הוראה בחינוך על-תיכון (לא-אקדמי) (תשפ"ה; 2024/25)

סך הכל – 6.2 אלף

בלימודי הנדסאות – 4.0 אלף

בלימודי הכשרה להוראה – 2.6 אלף

בעלי תואר שני ומעלה – 29.1%

סגל אקדמי באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות (תשפ"ה; 2024/25)

סך הכל – 35.5 אלף

באוניברסיטאות – 24.7 אלף

במכללות האקדמיות המתוקצבות – 8.7 אלף

במכללות האקדמיות הלא-מתוקצבות – 4.3 אלף

סגל אקדמי במכללות האקדמיות לחינוך (תשפ"ה; 2024/25)

סך הכל – 5.2 אלף

שכר חודשי ממוצע של הסגל האקדמי (תשפ"ג; 2022/23)

סך הכל – 12,430 ש"ח

באוניברסיטאות – 12,939 ש"ח

במכללות האקדמיות המתוקצבות – 9,112 ש"ח

במכללות האקדמיות הלא-מתוקצבות – 9,818 ש"ח

מכינות קדם-אקדמיות (תשפ"ד; 2023/24)

סך כל התלמידים – 12.2 אלף, מהם:

במסלול ייעודי – 10.3 אלף

במסלול בגרות (להשלמת בגרות או לשיפור בגרות) – 0.8 אלף

במסלול קדם-ייעודי – 1.0 אלף

רמת השכלה (לפי מרשם השכלה לשנת 2023)

רמת השכלה16 בקרב בני 25–6617

תואר אקדמי שלישי – 0.8%

תואר אקדמי שני – 12.3%

תואר אקדמי ראשון –21.7%

תעודה על-תיכונית לא-אקדמית – 7.2%

סיום בית ספר תיכון עם תעודת בגרות – 14.1%

סיום בית ספר תיכון (12 שנות לימוד), לא ידוע אם יש תעודת בגרות – 3.6%

תעודת סיום בית ספר תיכון – 22.8%

תעודת סיום חטיבת ביניים או בית ספר יסודי – 12.6%

השכלה הנמוכה מסיום בית ספר יסודי – 1.3%

אין מידע על השכלה – 3.7%

השכלה גבוהה, השכלה על-תיכונית (לא-אקדמית) והכשרה מקצועית

סטודנטים באוניברסיטאות (כולל האוניברסיטה הפתוחה פרט לתואר ראשון), במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך (תשפ"ד; 2023/24)

סך הכל – 302.9 אלף

לתואר ראשון – 215.8 אלף

לתואר שני – 67.4 אלף

לתואר שלישי – 12.4 אלף

לתעודת הוראה או לתעודה אקדמית אחרת – 7.2 אלף

סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה (תשפ"ד; 2023/24)

סך הכל – 43.7 אלף

מקבלי תארים מכל המוסדות להשכלה גבוהה (תשפ"ד; 2023/24)

סך הכל – 90.9 אלף

תואר ראשון – 57.1 אלף

תואר שני – 28.1 אלף

תואר שלישי – 2.0 אלף

תעודת הוראה – 3.6 אלף

חינוך על-תיכון (לא-אקדמי)

תלמידים (תשפ"ד; 2023/24) – 64.8 אלף

מקבלי תעודה (2023) – 18.5 אלף

תלמידים בקורסים להכשרה מקצועית למבוגרים בפיקוח משרד העבודה (2024)

תלמידים שהתחילו לימודים בשנת 2024 – 31.3 אלף

זכאים לתעודה (מתוך מסיימי לימודים בשנת 2024) – 29.9 אלף.

תרבות, בידור וספורט

הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט - 94.8 מיליארד ש"ח (4.7% מהתמ"ג) בשנת 2024, לעומת 90.3 מיליארד ש"ח (4.8% מהתמ"ג) בשנת 2023

סטודנטים הלומדים מקצועות בתחומי התרבות

13.0% מכלל הסטודנטים באוניברסיטאות

41.3% מכלל הסטודנטים במכללות האקדמיות לחינוך

מוציאים לאור, 18 כותרים ותרגומים (2023)

מוציאים לאור – 1,499 (לעומת 1,732 בשנת 2022)

כותרים מודפסים – 6,039 (לעומת 6,971 בשנת 2022)

כותרים דיגיטליים – 1,761 (לעומת 1,258 בשנת 2022)

תרגומי כותרים (מלאים או חלקיים) – 979 (לעומת 1,157 בשנת 2022)

עיתונים

עיתונים המתפרסמים גם במהדורה דיגיטלית – 823

שימוש באינטרנט

91.9% מבני 20 ומעלה השתמשו באינטרנט בשלושת החודשים שקדמו לריאיון.

הוצאות המגזר הממשלתי לרווחה

235.8 מיליארד ש"ח (26.5% מסך כל ההוצאות), לעומת 213.1 מיליארד ש"ח (28.1% מסך כל ההוצאות).

מקבלי שירותי רווחה

רשומים במחלקות לשירותים חברתיים - סך הכל – 1.22 מיליון, שיעור של 124.6 ל- 1,000נפש

בקרב היהודים והאחרים – שיעור של 111.3 ל-1,000 נפש

בקרב הערבים – שיעור של 167.5 ל-1,000 נפש

השיעור הגבוה ביותר של רשומים נמצא ביישובים מאשכול חברתי-כלכלי 3–4 – 164.0 ל-1,000 נפש

בעלי נזקקות פרט מוגדרת במחלקות לשירותים חברתיים

סך הכל – 745.0 אלף, שיעור של 73.5 ל- 1,000נפש

נזקקות הפרט השכיחה ביותר הייתה "קשיים בצריכת שירותים ובמיצוי זכויות" – שיעור של 15.7 ל-1,000 נפש

מושמים במסגרות רווחה

סך הכל – 306.8 אלף, שיעור של 31.6 ל-1,000 נפש (לעומת 298.6 אלף בשנת 2023, שיעור של 31.0 ל-1,000 נפש)

מושמים במסגרות בקהילה – שיעור של 26.0 ל-1,000 נפש

מושמים במסגרות חוץ-ביתיות – שיעור של 4.3 ל-1,000 נפש

מושמים במסגרות בקהילה וגם במסגרות חוץ-ביתיות – שיעור של 1.3 ל-1,000 נפש

אנשים עם מוגבלות

אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה20 – 15.9% מבני 20 ומעלה ו-37.4% מבני 65 ומעלה21 (הסקר החברתי 2024)

לפי מרשם אנשים עם מוגבלות לשנת 2023,22 1.16 מיליון תושבי ישראל הוכרו כאנשים עם מוגבלות:

אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית – 32.9 אלף

אנשים עם לקויות ראייה – 53.4 אלף

אנשים עם לקויות שמיעה – 58.4 אלף

אנשים על הרצף האוטיסטי – 68.2 אלף

אנשים עם מוגבלות נפשית – 241.7 אלף

אנשים עם מחלות כרוניות – 300.1 אלף

אנשים עם מוגבלות פיזית – 377.7 אלף

מקבלי גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי – 385.2 אלף

להרחבה ראו מטא דאטה (הגדרות והסברים) בנושא רווחה

רמת חיים

הכנסות של משקי בית

הכנסה כספית ברוטו לחודש – 22,013 ש"ח

הכנסה כספית נטו לחודש – 18,237 ש"ח

דיור

62.7% ממשקי הבית גרו בדירה בבעלותם

34.3% מן הגרים בדירות בבעלותם שילמו משכנתה

הוצאות של משקי בית

הוצאה כספית לחודש – 14,526 ש"ח

הוצאה לתצרוכת (כולל שירותי דיור) לחודש – 17,600 ש"ח, מהם:

24.8% לדיור

18.6% לתחבורה ותקשורת

18.0% למזון

בעלות על מוצרים בני-קיימה

ל-98.2% ממשקי הבית היה טלפון נייד אחד לפחות

ל-76.7% ממשקי הבית היה מחשב

הכנסות של פרטים

ההכנסה (ברוטו) של אישה עצמאית הייתה 57.2% מההכנסה (ברוטו) של גבר עצמאי

ההכנסה (ברוטו) של אישה שכירה הייתה 64.8% מההכנסה (ברוטו) של גבר שכיר

משקי בית של בני 65 ומעלה

משקי בית של שתי נפשות

הכנסה כספית ברוטו לחודש – 19,178 ש"ח

הוצאה כספית לחודש – 12,682 ש"ח

משקי בית של נפש אחת

הכנסה כספית ברוטו לחודש – 8,726 ש"ח

הוצאה כספית לחודש – 7,142 ש"ח

פשיעה ומשפט

הוצאות המגזר הממשלתי לשמירה על הסדר הציבורי

30.2 מיליארד ש"ח (3.4% מסך כל ההוצאות), לעומת 27.8 מיליארד ש"ח (3.7% מסך כל ההוצאות) בשנת 2023

כוח אדם המופקד על שמירת הסדר הציבורי

כוח אדם במשטרת ישראל – שיעור של 370.6 ל-100 אלף תושבים

תיקים פליליים של בני נוער (תשפ"ד; 2023/24)

ל-5,405 בני נוער בני 12–18 נפתחו תיקים פליליים (תיקי פ"א); 94.0% מהם היו בנים.

שיעור בני 12–18 בעלי תיקים פליליים – 4.5 ל-1,000 בני נוער בגילים אלו.

בקרב בנים – שיעור של 8.3 ל-1,000 בני נוער, פי 13.8 מהשיעור בקרב בנות (0.6 ל-1,000).

בקרב ערבים – שיעור של 7.2 ל-1,000 בני נוער, פי 1.9 מהשיעור בקרב יהודים ואחרים (3.7 ל-1,000).

בקרב תלמידים בבתי ספר שבפיקוח משרד הרווחה והביטחון החברתי (בתי ספר תעשייתיים) השיעור היה גבוה פי 8.6 מהשיעור בקרב תלמידים בבתי ספר שבפיקוח משרד החינוך, פי 4.4 מהשיעור בקרב תלמידי ישיבות ופי 2.5 מהשיעור בקרב בני נוער שאינם נמצאים במסגרות לימוד פורמליות.

תיקי חקירה פליליים שנפתחו במשטרה

287.4 אלף (לעומת 302.3 אלף בשנת 2023), מהם:

בגין עבירות רכוש – 42.5%

בגין עבירות כלפי הסדר הציבורי – 40.5%

בגין עבירות כלפי גופו של אדם – 20.6%

בגין עבירות מרמה – 6.1%

בגין עבירות כלפי ביטחון המדינה – 4.5%

בגין עבירות מוסר – 4.5%

עומדים לדין במשפטים פליליים (2023)

25.6 אלף

מורשעים בדין (2023)

89.8%

נפגעי עבריינות (סקר ביטחון אישי)

944.9 אלף – 15.0% מבני 20 ומעלה (לעומת 1.075 מיליון ‒ 17.5% בשנת 2023) – נפגעו מעבריינות, מהם:

נפגעו מעבירה מקוונת – 539.0 אלף (8.6%)

נפגעו מאלימות או מאיום באלימות – 251.6 אלף (4.0%)

נפגעו מהטרדה קשה – 149.1 אלף (2.4%)

נפגעו מעבירת גניבה – 145.0 אלף (2.3%)

נפגעו מבריונות ברשת או מביוש (שיימינג) – 167.1 אלף (2.7%)

176.4 אלף (18.7%) דיווחו למשטרה פעם אחת לפחות על היפגעות מעבירה כלשהי

נפגעי עבריינות במשקי בית

243.0 אלף (7.9%) ממשקי הבית נפגעו מעבירות כלפי רכוש במשק הבית (כלפי דירה או כלפי מכונית), מהם:

נפגעו מעבירות כלפי דירה – 158.1 אלף (5.2%)

נפגעו מעבירות כלפי מכונית – 106.2 אלף (5.2%)

81.1 אלף (6.8%) ממשקי הבית עם ילדים נפגעו מעבריינות, מהם:

נפגעו מאלימות או מאיום באלימות – 46.9 אלף (4.0%)

נפגעו מגנבה ללא שימוש בכוח – 22.0 אלף (1.9%)

נפגעו מבריונות ברשת או מביוש (שיימינג) – 21.7 אלף (2.3%)

תחושת ביטחון אישי (סקר ביטחון אישי)

80.2% מבני 20 ומעלה מרגישים בטוחים25 באופן כללי באזור המגורים

72.7% מבני 20 ומעלה מרגישים בטוחים28 ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה

17.3% מבני 20 ומעלה חוששים28 להיפגע מאירועי פשיעה או מאלימות26 באזור המגורים

33.6% מבני 20 ומעלה חוששים28 מאירועי טרור27 באזור המגורים

25.3% מבני 20 ומעלה חוששים28 להיפגע מעבירה מקוונת (כתוצאה משימוש באינטרנט)

שוק העבודה

משתתפים בכוח העבודה (בני 15 ומעלה)

4.509 מיליון (לעומת 4.477 מיליון בשנת 2023), מהם מועסקים:

2.252 מיליון גברים

2.123 מיליון נשים

משקי בית

2.979 מיליון, מהם: 78.7% משקי בית עם מועסקים

בלתי מועסקים מכוח העבודה - 3.0%

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים בקרב בני 15 ומעלה)

60.8% (לעומת 61.3% בשנת 2023)

בקרב גברים – 63.9% (לעומת 64.5% בשנת 2023)

בקרב נשים – 57.9% (לעומת 58.3% בשנת 2023)

בקרב ערבים – 48.0% (לעומת 47.9% בשנת 2023)

שעות עבודה בשבוע בממוצע למועסק

34.8

מספר המועסקים הגדול ביותר

לפי ענף כלכלי:

חינוך – כ-570 אלף

שירותי בריאות, רווחה וסעד – כ-525 אלף

לפי משלח יד:

בעלי משלח יד אקדמי – כ-1,335 אלף

עובדי מכירות ושירותים – כ-798 אלף

משרות שכיר

עובדים ישראלים

4.034 מיליון (95.7% מכלל משרות השכיר), עלייה של 1.1% לעומת שנת 2023 (3.990 מיליון)

עובדים זרים – עובדים מחו"ל ועובדים מהרשות הפלסטינית

180.4 אלף (4.3% מכלל משרות השכיר), ירידה של 25.9% לעומת שנת 2023 (243.4 אלף)

מהן: משרות שכיר של עובדים מחו"ל 154.1 אלף (85.4% מכלל משרות השכיר של העובדים הזרים), עלייה של 11.0% לעומת שנת 2023 (138.8 אלף)

שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים

עובדים ישראלים – 13,455 ש"ח, עלייה של 4.6% לעומת שנת 2023 (12,863 ש"ח)

עובדים זרים (כולל עובדים מחו"ל ועובדים מהרשות הפלסטינית) – 7,813 ש"ח, עלייה של 19.5% לעומת שנת 2023 (6,536 ש"ח)

עובדים מחו"ל – 8,011 ש"ח, עלייה של 4.6% לעומת שנת 2023 (7,659 ש"ח)

שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (עובדים ישראלים)

11,223 ש"ח, עלייה של 1.5% לעומת שנת 2023 (11,059 ש"ח)

משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר

המספר הגדול ביותר של משרות שכיר היה במגזר החברות הלא-פיננסיות: 2.563 מיליון (שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר – 14,789 ש"ח).

השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר הגבוה ביותר היה במגזר החברות הפיננסיות: 23,186 ש"ח (משרות שכיר – 107.5 אלף).

מדדי מחירים

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.2% בשנת 2024, לאחר עלייה של 3.0% בשנת 2023. בחמש השנים האחרונות (בין דצמבר 2019 לדצמבר 2024) נצפתה עלייה מצטברת של 14.2% במדד המחירים לצרכן.

מדדי תפוקות

מדד המחירים לשירותי הוצאה לאור של ספרים וכתבי עת ירד ב-8.1%.

מדד המחירים של תפוקת ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה ליצוא ירד ב-2.9%.

מדד המחירים לשירותים משפטיים ירד ב-1.2%.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.8%, והמדד ללא דלקים עלה ב-0.8%.

מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-0.7%.

מדד המחירים לשירותי ניקיון עלה ב-0.2%.

מדד המחירים לשירותי שמירה, אבטחה וחקירה עלה ב-1.8%.

מדד המחירים לשירותי ייעוץ ניהולי עלה ב-2.1%.

מדד המחירים לשירותי חשבונאות עלה ב-6.2%.

מדד המחירים לשירותי תעסוקה עלה ב-7.1%.

מדד המחירים לשירותי פרסום עלה ב-18.6%.

מדדי תשומות

מדד מחירי התשומה בחקלאות ירד ב-0.8%

מדד מחירי התשומה בסלילה ובגישור עלה ב-1.8%

מדד מחירי התשומה בבנייה למגורים עלה ב-2.9%, והמדד ללא שכר עבודה עלה ב-1.6%

מדד מחירי התשומה בבנייה למסחר ולמשרדים עלה ב-3.1%

מדד מחירי התשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה עלה ב-3.9%

להרחבה ראו מטא דאטה (הגדרות והסברים) בנושא מדדי מחירים

חשבונות לאומיים

התוצר המקומי הגולמי ומרכיביו (במיליארדים)

תמ"ג

2,006.3

תמ"ג לנפש (אלפי ש"ח)

201.2

הכנסה לאומית גולמית

1,995.3

הוצאה לצריכה פרטית

974.6

הוצאה לצריכה פרטית לנפש (אלפי ש"ח)

97.7

הוצאה לצריכה ציבורית

505.8

השקעה גולמית

477.5

השקעה בנכסים קבועים

462.8

יצוא סחורות ושירותים

569.8

סך השימושים במקורות

2,527.6

יבוא סחורות ושירותים

521.3

תמ"ג עסקי

1,464.4

הרכוש הלאומי (ההפרש בין הנכסים ובין ההתחייבויות של כלל המשק)

5,412.9 מיליארד ש"ח

ממוצע הנכסים הפיננסיים למשק בית

1.5 מיליון ש"ח

חשבונות בין-לאומיים

עודף בחשבון השוטף – 15.8 מיליארד דולר (2.9% מהתמ"ג)

החשבון הפיננסי

השקעות תושבי ישראל בחו"ל עלו ב-47.3 מיליארד דולר

השקעות תושבי חו"ל בישראל עלו ב-24.8 מיליארד דולר

נכסים והתחייבויות של המשק בחו"ל

יתרת הנכסים של המשק בחו"ל – 785.1 מיליארד דולר

יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל – 554.6 מיליארד דולר

נכסים נטו של המשק בחו"ל – 230.5 מיליארד דולר

יתרת ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל – 113.7 מיליארד דולר

יתרת ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל – 265.3 מיליארד דולר

החוב החיצוני ברוטו – 147.3 מיליארד דולר

החוב החיצוני נטו שלילי – 289.6 מיליארד דולר

פעילות חברות רב-לאומיות זרות (חברות IN) (2021)

משרות שכיר – 270.4 אלף, מהן:

משרות שכיר בענפי ההייטק – 124.1 אלף

תמורה ממוצעת למשרת שכיר – 238.8 אלף ש"ח

תמורה ממוצעת למשרת שכיר בענפי ההייטק – 329.5 אלף ש"ח

להרחבה ראו מטא דאטה (הגדרות והסברים) בנושא חשבונות בין-לאומיים

יבוא ויצוא סחורות ושירותים

מאזן הסחר בסחורות ובשירותים

סך היבוא של סחורות ושירותים – 141.0 מיליארד דולר

סך היצוא של סחורות31 ושירותים – 154.0 מיליארד דולר

העודף המסחרי31 – 13.0 מיליארד דולר

ערך היבוא והיצוא של סחורות ושירותים

סחורות (לפי סטטיסטיקה של סחר חוץ)

סך היצוא (ברוטו) – 60.3 מיליארד דולר (ירידה של 4.9% לעומת שנת 2023):

יצוא תעשייה, כרייה וחציבה – 58.4 מיליארד דולר

יצוא חקלאות, ייעור ודיג – 1.3 מיליארד דולר

יצוא אחר – 0.6 מיליארד דולר

סך היבוא (ברוטו) – 91.9 מיליארד דולר (בדומה לשנת 2023):

יבוא תשומות לייצור – 52.1 מיליארד דולר

יבוא מוצרי צריכה – 24.9 מיליארד דולר

יבוא נכסי השקעה – 14.9 מיליארד דולר

שירותים

סך היצוא – 84.0 מיליארד דולר, מהם:

יצוא שירותים עסקיים (ללא שירותי תיירות, תחבורה, ביטוח וממשלה) – 87.0%

יצוא שירותי תחבורה – 10.2%

יצוא שירותי תיירות – 2.7%

סך היבוא – 44.6 מיליארד דולר, מהם:

יבוא שירותים עסקיים (ללא שירותי תיירות, תחבורה, ביטוח וממשלה) – 61.0%

יבוא שירותי תחבורה – 17.4%

יבוא שירותי תיירות – 19.4%

כספים והון

סך הנכסים הכספיים בידי הציבור – כ-6,215 מיליארד ש"ח

שיעור הנכסים צמודי המדד מסך הנכסים הכספיים בידי הציבור נמצא במגמת ירידה לאורך השנים –מ-52.6% בשנת 1995 ל-23.2% בשנת 2024

סך האשראי לציבור באמצעות התאגידים הבנקאיים המסחריים – כ-2,467 מיליארד ש"ח

עסקים

עסקים פעילים במגזר העסקי ובמגזר הלא-עסקי – 711,465, מהם 55.4% אינם מעסיקים שכירים.

משרות שכיר של עובדים ישראלים וזרים – כ-4.3 מיליון

מסך העסקים הפעילים:

68% הם של עצמאים ("עוסק יחיד" לפי הגדרת רשות המסים)

27% הם חברות

5% הם מסוג אחר (שותפויות, אגודות שיתופיות וכו')

עסקים שנפתחו – כ-61,000

עסקים שנסגרו – כ-48,350

עסקים שנולדו – כ-48,600 (6.8% מכלל העסקים הפעילים)

89.0% מהעסקים שנולדו בשנת 2023 שרדו גם בשנת 2024

23.1% מהעסקים שנולדו בשנת 2005 שרדו גם בשנת 2024

סך הפדיון של העוסקים במשק (ללא יהלומים) – כ-3,155.5 מיליארד ש"ח.

רשתות שיווק

מדד סך הפדיון (מכירות) של רשתות השיווק עלה ב-7.2% לעומת שנת 2023.

רכישות של צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי - מדד ערך הרכישות של צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי עלה ב-9.8% לעומת שנת 2023.

התפלגות הרכישות:

מוצרים ושירותים אחרים – 45.2%

שירותים – 20.2%

מוצרי תעשייה – 19.3%

מזון ומשקאות – 15.3%

חשבון הייצור במגזר העסקי (2021)

משרות – כ-3,118 אלף

ערך מוסף גולמי – כ-918 מיליארד ש"ח

תמורה למשרות – כ-512 מיליארד ש"ח

החשבון המאזני במגזר העסקי (2021)

סך כל הנכסים בענפי הכלכלה – כ-3,849 מיליארד ש"ח, עלייה של 5.7% לעומת שנת 2020

תעשייה

מפעלים בענפי התעשייה (2021) – כ-21 אלף

משרות בענפי התעשייה (2021) – כ-360 אלף (11.6% מכלל המשרות במגזר העסקי)

משרות בתעשייה לפי עוצמה טכנולוגית (2021)

בטכנולוגיה עילית – 27.5%

בטכנולוגיה מעורבת-עילית – 18.7%

בטכנולוגיה מעורבת-מסורתית – 22.0%

בטכנולוגיה מסורתית – 31.8%

תמורה למשרות – כ-83 מיליארד ש"ח

תפוקה גולמית – כ-406 מיליארד ש"ח

ערך מוסף גולמי – כ-145 מיליארד ש"ח

סך כל הנכסים במפעלי התעשייה – כ-616 מיליארד ש"ח

מדדי תעשייה לפי עוצמה טכנולוגית

מדד הייצור התעשייתי ירד ב-1.0% לעומת שנת 2023

שעות עבודה למעשה למשרת שכיר בתעשייה (ממוצע חודשי) – 159.3

עלות ממוצעת לשעת עבודה בתעשייה – 128.0 ש"ח

עלות שעת עבודה בענפי הטכנולוגיה העילית הייתה גבוהה ב-47.0% מהממוצע

עלות שעת עבודה בענפי הטכנולוגיה המסורתית הייתה נמוכה ב-34.4% מהממוצע

להרחבה ראו מטא דאטה (הגדרות והסברים) בנושא תעשייה

מדע, טכנולוגיה ותקשורת

הוצאה לאומית למו"פ אזרחי – 119.3 מיליארד ש"ח (6.3% מהתמ"ג – יותר מבכל מדינות ה-OECD), לעומת 108.8 מיליארד ש"ח (6.1% מהתמ"ג) בשנת 2022.

הוצאה למו"פ אזרחי במגזר העסקי – 93.0% מכלל ההוצאה

הוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד (תקציב נפרד) במגזר ההשכלה הגבוהה (תשפ"ד; 2023/24) - 2.84 מיליארד ש"ח, עלייה של 7.1% לעומת שנת תשפ"ג (2022/23)

חברות הזנק (2023)

חברות פעילות – 4,582, מהן 335 חברות שנפתחו בשנה זו

משרות שכיר – 36.0 אלף

הייטק

משרות שכיר בתחום ההייטק – 397.4 אלף (9.8% מכלל משרות השכיר במשק), ללא שינוי לעומת שנת 2023 (397.3 אלף)

שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר בתחום ההייטק – 31,855 ש"ח במחירים שוטפים, עלייה של 6.8% לעומת שנת 2023 (29,826 ש"ח)

ענפי טכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT) (2023)

תוצר ענפי ה-ICT – 137.0 מיליארד ש"ח במחירי 2011 (13.9% מכלל התמ"ג במגזר העסקי)

יצוא ענפי ה-ICT – 174.6 מיליארד ש"ח במחירי 2011 (36.0% מכלל יצוא הסחורות והשירותים במשק)

שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת (2022)

91.9% מבני 20 ומעלה השתמשו באינטרנט32 (הסקר החברתי)

הוצאה של משקי בית על מוצרי תקשורת – כ-488 ש"ח בממוצע לחודש

תיירות ושירותי הארחה

סך הצריכה התיירותית במשק הישראלי – 52.5 מיליארד ש"ח (לעומת 48.8 מיליארד ש"ח בשנת 2022)

הוצאות של תיירים מחו"ל בישראל – 21.1 מיליארד ש"ח (לעומת 17.4 מיליארד ש"ח בשנת 2022)

הוצאות של ישראלים עבור טיולים בארץ ובחו"ל – 31.4 מיליארד ש"ח (לעומת 31.4 מיליארד ש"ח בשנת 2022)

תיירות נכנסת

כניסות של תיירים ומבקרי יום – 974.4 אלף (לעומת 3.2 מיליון בשנת 2023)

92.4% דרך האוויר

7.6% דרך היבשה

תיירות יוצאת

יציאות של ישראלים לחו"ל – 7.1 מיליון (לעומת 9.0 מיליון בשנת 2023)

88.6% דרך האוויר

10.3% דרך היבשה

1.1% דרך הים

תיירות פנים

לינות של ישראלים במלונות תיירות – 20.7 מיליון (לעומת 18.4 מיליון בשנת 2023), מהן 7.5 מיליון לינות של תושבים שפונו מאזורי הלחימה בדרום ובצפון - 437 מלונות תיירות, ובהם 57.0 אלף חדרים.

תפוסת חדרים במלונות תיירות – 60.1%

סך כל הלינות במלונות תיירות – 22.5 מיליון

לינות של תיירים – 1.8 מיליון

לינות של ישראלים – 20.7 מיליון (7.5 מיליון לינות של מפונים)

פדיון מלונות התיירות – 13.5 מיליארד ש"ח (כולל תשלומים למלונות על אירוח תושבים שפונו מאזורי הלחימה בדרום ובצפון)

לינות באירוח הכפרי – 815.7 אלף, מהן 96.7% לינות של ישראלים

תחבורה ובטיחות בדרכים

אוטובוסים

פדיון ענף שירותי האוטובוסים – 1.8 מיליארד ש"ח

משרות שכיר – 23,868

תיקופי נסיעות – 769.8 מיליון

רכבות

נוסעים – 65.4 מיליון (לעומת 62.5 מיליון בשנת 2023)

מטען – 6.1 מיליון טונות

פדיון ענף שירותי הרכבת – 0.6 מיליארד ש"ח

משרות שכיר – 4,780

תחבורה ימית

עברו בנמלי המסחר של ישראל – 146.1 אלף נוסעים (לעומת 463.9 אלף בשנת 2023)

צי הסוחר הישראלי – 39 אוניות

37.0 מיליון טונות של מטען נפרקו

17.4 מיליון טונות של מטען נטענו

תחבורה אווירית

עברו בנמלי התעופה הבין-לאומיים של ישראל – 13.9 מיליון נוסעים (לעומת 21.1 מיליון בשנת 2023)

צי המטוסים הישראלי – 63 מטוסי נוסעים ו-3 מטוס מטען

כלי רכב מנועיים

כלי רכב מנועיים – 4.2 מיליון, מהם:

כלי רכב פרטיים – 87.0%

משאיות – 7.2%

אופנועים – 4.1%

מורשים לנהוג

מורשים לנהוג – 5.3 מיליון, שיעור של 536 ל-1,000 תושבים

נסועה של כלי רכב (קילומטרז')

נסועה שנתית ממוצעת לכלי רכב פרטי – 14.7 אלף ק"מ (ללא שינוי משנת 2023)

תאונות דרכים עם נפגעים (ת"ד מורחב, כולל באזור יהודה והשומרון)

תאונות דרכים – 8,315 (לעומת 8,832 בשנת 2023)

64.9% מהתאונות אירעו בשעות היום

25.6% מהתאונות היו מסוג פגיעה בהולך רגל

נפגעים בתאונות דרכים

הרוגים – 439, עלייה של 21.6% לעומת שנת 2023

פצועים קשה – 2,808, עלייה של 5.2% לעומת שנת 2023

הרוגים בתאונות דרכים בשנים 1949–2024 - 33,434

היפגעות מהתנהגות אלימה בכביש (סקר ביטחון אישי)

46.3% מבני 20 ומעלה נפגעו מהתנהגות אלימה בכביש פעם אחת לפחות,36 מהם:

28.3% נפגעו כהולכי רגל

43.2% נפגעו כנהגים או כנוסעים

בינוי, דיור ונדל"ן

השקעה גולמית בבינוי

220.3 מיליארד ש"ח (במחירים שוטפים)

בבנייה למגורים – 49.2%

בבנייה שלא למגורים – 31.3%

בעבודות הנדסה אזרחית – 19.5%

דירות שהונפקו בהיתרי בנייה

78.5 אלף

דירות שהחלה בנייתן

66.8 אלף

61.2 אלף נטו (5.6 אלף נהרסו)

70.9% נבנו למטרת מכירה, מהן 14.3% בסבסוד ממשלת

29.1% נבנו שלא למטרת מכירה, מהן 11.5% למטרת השכרה

30.0% נבנו במסגרת התחדשות עירונית, מהן 73.8% במסגרת תמ"א ופינוי-בינוי

שטח בנייה למגורים – 12.5 מיליון מ"ר

דירות שהסתיימה בנייתן

53.7 אלף

שטח בנייה למגורים – 10.3 מיליון מ"ר

משך זמן בנייה, ממוצע פשוט – 29.0 חודשים

משך בנייה של בניין, ממוצע משוקלל לפי מספר הדירות בבניין – 34.3 חודשים

דירות בבנייה פעילה

183.9 אלף (בסוף שנת 2024)

דירות בעסקאות נדל"ן

דירות שנמכרו – 103.2 אלף (לעומת 71.6 אלף בשנת 2023), מהן:

דירות חדשות – 46.1 אלף (44.7%)

דירות יד שנייה – 57.1 אלף (55.3%)

דירות/יחידות דיור למגורים

דירות/יחידות דיור למגורים – 2.96 מיליון, תוספת של 61.0 אלף דירות לעומת שנת 2023

בעלות על דירה

דירות בבעלות – 2.1 מיליון (70.6% מהדירות)

דירות בשכירות ‒ 851.6 אלף (28.8% מהדירות)

דירות בדיור המוגן הפרטי ‒ 17.5 אלף (0.6% מהדירות)

מחירי דירות

מדד מחירי הדירות עלה ב-7.7%

מדד מחירי הדירות החדשות עלה ב-5.5%

מחיר ממוצע של דירה – 2,340.3 אלף ש"ח

שכר דירה

מדד שכר דירה עלה ב-3.5%

שכר דירה ממוצע – 4,717.7 ש"ח לחודש

חקלאות

ערך תפוקה חקלאית

סך הכל – 37.9 מיליארד ש"ח

גידולים צמחיים – 56.4%

בעלי חיים ותוצרתם – 43.6%

ערך תשומה בחקלאות

סך הכל (כולל בלאי) – 22.8 מיליארד ש"ח

מספוא – 36.6%

חלפים ותיקונים, מינהל ושונות – 11.1%

בלאי – 10.8%

אפרוחים, זרעים ושתילים – 10.3%

חומרי הדברה, דשנים וזבלים – 9.2%

דלק, שמנים וחשמל – 9.1%

מים – 7.9%

חומרי אריזה והובלה שכורה – 5.0%

תוצר מקומי בחקלאות

תוצר מקומי גולמי – 17.6 מיליארד ש"ח

תוצר מקומי נקי – 15.1 מיליארד ש"ח

שטח חקלאי

סך הכל – 2.6 מיליון דונם:

גידולי שדה – 1.1 מיליון דונם

מטעים, ללא פרי הדר – 802 אלף דונם

ירקות – 568 אלף דונם (אומדן)

פרי הדר – 147 אלף דונם

בריכות דגים – 17 אלף דונם

שטחי יער נטוע ומרעה

יער נטוע – 1.4 מיליון דונם

מרעה ‒ 1.6 מיליון דונם

ערך היצוא החקלאי

4.8 מיליארד ש"ח

ירקות

תפוחי אדמה – 512 אלף טונות

עגבניות – 316 אלף טונות

גזרים – 131 אלף טונות

פלפלים – 109 אלף טונות

פירות

אבוקדו – 247 אלף טונות

בננות – 197 אלף טונות

תפוחי עץ – 80 אלף טונות

ענבי מאכל – 56 אלף טונות

תוצרת בעלי חיים עיקריים

חלב בקר – 1.6 מיליארד ליטר

ביצי מאכל – 2.7 מיליארד יחידות

פטמים – 600 אלף טונות

תרנגולי הודו – 89 אלף טונות

מאזן אספקת המזון (2023)

ערך קלורי לנפש של מזון לרשות הציבור – 732 3,קילו קלוריות (קק"ל) ליום, מזה:

דגנים ומוצריהם – 32.6%

שמנים ושומנים – 17.3%

ירקות, פירות, תפו"א ועמילנים – 13.2%

בשר לסוגיו – 11.5%

סוכר, ממתקים ודבש – 8.5%

חלב ומוצריו – 7.3%

סביבה

הוצאה לשמירה על הסביבה

במגזר הציבורי (2023) – 20.8 מיליארד ש"ח

בענפי התעשייה והחשמל (2020) – 2.5 מיליארד ש"ח

פליטות של מזהמי אוויר לסביבה

פחמן חד-חמצני (CO) – 127.2 אלף טונות (לעומת 125.7 אלף טונות בשנת 2023)

גופרית דו-חמצנית (SO2) – 16.5 אלף טונות (לעומת 18.1 אלף טונות בשנת 2023)

תחמוצות חנקן (NOX) – 61.5 אלף טונות (לעומת 66.3 אלף טונות בשנת 2023)

חומר חלקיקי מרחף (SPM) – 2.7 אלף טונות (לעומת 3.0 אלף טונות בשנת 2023)

פליטות של גזי חממה לאטמוספרה

78.1 מיליון טונות במונחי פחמן דו חמצני (CO2)

פליטה לנפש – 8.0 טונות

פסולת ומחזור

פסולת ברשויות המקומיות – 6.4 מיליון טונות

מהן הועברו למחזור – 1.6 מיליון טונות

פסולת לנפש ליום – 1.77 ק"ג

פסולת בענפי התעשייה והחשמל (2020) – 3.3 מיליון טונות

מהן הועברו למחזור – 2.5 מיליון טונות

פסולת מסוכנת – 370.1 אלף טונות

מהן טופלו בישראל – 358.2 אלף טונות

סביבת המגורים

85.6% מרוצים באופן כללי מאזור מגוריהם

58.3% מרוצים מהניקיון באזור מגוריהם

61.9% מרוצים מכמות השטחים הירוקים, הגנים הציבוריים והפארקים באזור מגוריהם

73.8% מרוצים משירותי איסוף האשפה באזור מגוריהם

ל-74.2% לא מפריע זיהום האוויר באזור מגוריהם

ל-69.0% לא מפריע רעש מחוץ לדירה

מקורות המים

נפח המשקעים בשנת הגשם 2023/2024 – 6.99 מיליארד מ"ק

בארות (2023) – 925 מיליון מ"ק (36%)

מים עיליים כולל המוביל הארצי (2023) – 461 מיליון מ"ק (18%)

התפלת מי ים (2023) – 587 מיליון מ"ק (23%)

מי קולחים (2023) – 595 מיליון מ"ק (23%)

מפלס ים המלח – 439.7 מטרים מתחת לפני הים בחודש דצמבר, ירידה של 1.2 מטרים לעומת שנת 2023

מפלס הכנרת – 211.2 מטרים מתחת לפני הים בחודש נובמבר, עלייה של 0.3 מטרים לעומת שנת 2023

איכות המים

ב-0.5% מהבדיקות לגילוי קוליפורמים במי שתייה נמצאו תוצאות חריגות

ב-4.1% (בממוצע) מהבדיקות לגילוי חיידקים צואתיים בחופי הרחצה בים התיכון נמצאו תוצאות חריגות (לעומת 3.9% בשנה הקודמת)

מליחות ממוצעת בכנרת – 248 מג"ל

שימוש במים (2023)

סך הכל – 2.4 מיליארד מ"ק

צריכה ביתית, ציבורית ותעשייתית – 45.9%

צריכה חקלאית – 52.3%

השבה לטבע – 1.8%

שפכים (2023)

שפכים גולמיים במכוני טיפול – 594 מיליון מ"ק

שפכים מושבים (קולחים) – 595 מיליון מ"ק

להרחבה ראו מטא דאטה (הגדרות והסברים) בנושא מים ושפכים

אנרגיה

אספקת אנרגיה ראשונית

24.4 מיליון שעט"ן – שווה ערך לטונה נפט (לעומת 24.2 מיליון שעט"ן בשנת 2023)

התפלגות לפי מוצרים (ללא מסחר בחשמל):

גז טבעי – 45.9%

נפט גולמי ומוצריו – 36.9%

פחם ופצלי שמן – 10.6%

אנרגיה מתחדשת ­– 6.2%

שרפת פסולת ממקורות שאינם מתחדשים – 0.4%

צריכה סופית של אנרגיה

16.0 מיליון שעט"ן

מוצרי נפט – 54.6%

חשמל – 35.9%

גז טבעי – 6.3%

אנרגיה מתחדשת – 2.8%

פחם, פצלי שמן ושרפת פסולת ממקורות שאינם מתחדשים – 0.4%

צריכה סופית של אנרגיה לנפש

1.60 שעט"ן, מהם:

מוצרי נפט – 0.87 שעט"ן

חשמל – 0.58 שעט"ן

גז טבעי – 0.10 שעט"ן

מוצרי נפט

מקורות

14.67 מיליון שעט"ן

מזיקוק מקומי (מבוסס על יבוא נפט גולמי) – 91.3%

מיבוא ישיר – 8.7%

שימושים (ללא צריכת ביניים)

15.5 מיליון שעט"ן

לצריכה סופית – 60.3%

ליצוא – 31.6%

לתדלוק בין-לאומי של אוניות ומטוסים – 8.1%

צריכה סופית של מוצרי נפט בתחבורה

בנזין – 4.279 מיליארד ליטרים (3.4 מיליון שעט"ן)

סולר – 3.164 מיליארד ליטרים (2.7 מיליון שעט"ן)

חשמל

ייצור חשמל

גז טבעי – 72.6%

פחם –18.8%

אנרגיה מתחדשת – 7.8%

דלקי מאובנים אחרים – 0.8%

סך הכל – 14.1 מיליון שעט"ן

צריכה סופית של חשמל

66.9 מיליארד קוט"ש (5.8 מיליון שעט"ן), עלייה של 3.8% לעומת שנת 2023

צריכת דלקים לייצור חשמל

בין השנים 2023 ו-2024 ירדה צריכת הפחם ב-11.9%, ובמקביל עלתה צריכת הגז הטבעי ב-6.9%.

המגזר הממשלתי

הוצאות המגזר הממשלתי

888.7 מיליארד ש"ח, 44.3% מהתמ"ג

(לעומת 757.5 מיליארד ש"ח בשנת 2023, 40.2% מהתמ"ג)

מהם: 505.8 מיליארד ש"ח לצריכה ציבורית

הכנסות המגזר הממשלתי

726.8 מיליארד ש"ח (36.2% מהתמ"ג), מהם: 84.9% מגביית מיסים

גירעון המגזר הממשלתי

161.9 מיליארד ש"ח, 8.1% מהתמ"ג

(לעומת גירעון של 101.3 מיליארד ש"ח בשנת 2023, 5.4% מהתמ"ג)

החוב הממשלתי

1,322.96 מיליארד ש"ח

יחס חוב-תוצר

65.9% מהתמ"ג

חוב המגזר הממשלתי

1,333.24 מיליארד ש"ח

סיוע רשמי לפיתוח (ODA)

316.9 מיליון דולר (0.06% מההכנסה הלאומית הגולמית)

רשויות מקומיות (2023)

רשויות מקומיות בישראל

סך הכל – 257

74.3% מהאוכלוסייה גרו בתחומי העיריות

13.6% מהאוכלוסייה גרו בתחומי המועצות המקומיות

10.3% מהאוכלוסייה גרו בתחומי המועצות האזוריות

0.8% מהאוכלוסייה גרו ביישובים ללא מעמד מוניציפלי

שירותים מוניציפליים

חינוך והשכלה

זכאים לתעודת בגרות מכלל תלמידי כיתות יב:

כלל-ארצי – 70.9%

עיריות – 67.4%

מועצות מקומיות – 78.2%

מועצות אזוריות – 82.4%

בעלי תואר אקדמי מכלל בני 25–65, לפי אשכול חברתי-כלכלי של הרשות המקומית (2022):

כלל-ארצי – 30.7%

אשכול 1 – 12.8%

אשכול 10 – 59.2%

תברואה

כמות הפסולת לנפש ליום:

כלל-ארצי – 1.8 ק"ג

עיריות – 1.7 ק"ג

מועצות מקומיות – 1.7 ק"ג

מועצות אזוריות – 2.1 ק"ג

שיעור כלל-ארצי של מועסקים העובדים מחוץ ליישוב המגורים – 54.2%

בערים שבהן 50 אלף תושבים ויותר:

השיעור הנמוך ביותר: באילת – 4.3%

השיעור הגבוה ביותר: בגבעתיים – 81.3%

דירות בשכירות

כלל-ארצי – 28.6%

בעיריות ובמועצות המקומיות:

השיעור הנמוך ביותר: בעראבה – 0.1%

השיעור הגבוה ביותר: במצפה רמון – 56.7%

תקציב

תקבולים (כולל תקציב רגיל ובלתי רגיל)

121.4 מיליארד ש"ח, עלייה ריאלית של 6.4%

הכנסות מהשתתפות הממשלה בתקציב הרגיל – 39.0 מיליארד ש"ח, ירידה ריאלית של 9.0%

הכנסות עצמיות – 52.0 מיליארד ש"ח, 56.2% מסך ההכנסות של התקציב הרגיל

גביית ארנונה כללית – 34.0% מסך ההכנסות בתקציב הרגיל, עלייה ריאלית של 3.4%

יחס גביית ארנונה למגורים מכלל החיובים – 74.5%

תשלומים (כולל תקציב רגיל ובלתי רגיל)

122.5 מיליארד ש"ח, עלייה ריאלית של 8.5%

הוצאות לעלות עבודה – 34.5 מיליארד ש"ח, עלייה ריאלית של 8.2%

הוצאות תפעול – 29.0 מיליארד ש"ח, עלייה ריאלית של 9.3%

עודף/גירעון תקציבי

גירעון בתקציב הרגיל כולל מלוות – 537.8 מיליון ש"ח

גירעון בתקציב הרגיל לא כולל מלוות – 1,308.6 מיליון ש"ח

בחירות, כנסת וממשל

הבחירות לכנסת ה-24 (23.3.2021)

בעלי זכות בחירה – כ-6.58 מיליון

מצביעים – כ-4.44 מיליון

שיעור ההצבעה – 67.4%

הבחירות לכנסת ה-25 (1.11.2022)

בעלי זכות בחירה – כ-6.79 מיליון

מצביעים – כ-4.79 מיליון

שיעור ההצבעה –70.6%

עבודת הכנסת ה-25 (בתקופה 15.11.2022–30.6.2025)

חוקים שהתקבלו – 434

הצעות לסדר היום שנדונו במליאה והצעות לדיון מהיר שהועברו לדיון בוועדה – 2,688

שאילתות שנענו – 3,395

נציבות תלונות הציבור

תלונות שהוכרעו – 7,035, מהן:

נמצאו מוצדקות – 2,592 (36.8%)

שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי והערכתם בעתיד

91.1% מרוצים מחייהם – 92.4% מהיהודים39 ו-85.5% מהערבים

66.1% מרוצים ממצבם הכלכלי – 69.3% מהיהודים ו-53.3% מהערבים

33.5% אינם מרוצים ממצבם הכלכלי

8.8% אינם מרוצים כלל ממצבם הכלכלי

50.5% מעריכים שמצבם הכלכלי יהיה טוב יותר בשנים הקרובות

29.9% מעריכים שמצבם הכלכלי לא ישתנה בשנים הקרובות

11.4% מעריכים שמצבם הכלכלי יהיה טוב פחות בשנים הקרובות

שביעות רצון מהדירה ומאזור המגורים

88.5% מרוצים מהדירה שבה הם גרים

85.6% מרוצים באופן כללי מאזור מגוריהם

58.3% מרוצים מהניקיון באזור מגוריהם

40.8% מרוצים מהתחבורה הציבורית באזור מגוריהם

תחושת עוני וויתורים בגלל קשיים כלכליים

8.4% הרגישו עניים בשנה האחרונה40 – 4.4% מהיהודים ו-24.7% מהערבים

27.4% (כ-1.7 מיליון איש) מתקשים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית

4.5% אינם מצליחים כלל לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית

6.6% ויתרו על אוכל בשנה האחרונה בגלל קשיים כלכליים – 10.3% מהערבים ו-10.5% מהחרדים

4.6% ויתרו על ארוחה חמה לפחות פעם ביומיים – 11.6% מהערבים

9.0% מהזקוקים לטיפול רפואי ויתרו עליו

6.0% מהזקוקים לתרופות במרשם רופא ויתרו עליהן

23.3% מהזקוקים לטיפול שיניים ויתרו עליו

תחושות לחץ, בדידות ואפליה

25.8% מרגישים לחוצים תמיד או לעיתים קרובות (19.3% בשנת 2023)

21.6% מרגישים בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם

22.1% חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה

איזון בית-עבודה

30.7% אינם מרוצים מהאיזון בין הזמן שהם מקדישים לעבודה ובין הזמן שהם מקדישים לתחומים אחרים בחייהם

הגדרה עצמית עיקרית של מוצא

בקרב היהודים 49% מגדירים את עצמם מבחינת המוצא 'יהודי', ו-30% מגדירים את עצמם 'ישראלי'

בקרב הערבים 56% מגדירים את עצמם מבחינת המוצא 'ערבי', ו-25% מגדירים את עצמם 'מוסלמי'

בקרב המוסלמים 62% מגדירים את עצמם 'ערבי', ו-29% מגדירים את עצמם 'מוסלמי'

בקרב הנוצרים הערבים 43% מגדירים את עצמם 'ערבי'

בקרב הדרוזים 98% מגדירים את עצמם 'דרוזי'

ניהול ומעקב של הכנסות והוצאות כספיות

קבלת החלטות יום-יומיות בנוגע לכסף במשק הבית:

26% אחראים בעצמם

55% אחראים בשיתוף עם מישהו אחר

18% מדווחים שמישהו אחר אחראי לקבלת ההחלטות

73% מנהלים בעצמם את ההכנסות וההוצאות של משק הבית ועוקבים אחריהן

52% משתמשים באפליקציה כדי לעקוב אחר ההוצאות

ביטוח, הלוואות וחיסכון פנסיוני

ל-73% יש ביטוח בריאות, ל-41% יש ביטוח סיעודי ול-46% יש ביטוח חיים

ל-25% יש משכנתה ול-28% יש הלוואה שאינה משכנתה

ל-63% יש חיסכון פנסיוני

חיסכון

61% מהציבור חוסכים כסף באופן כלשהו

52% חוסכים בתוכנית חיסכון, בפיקדון או בחשבון העובר ושב

21% חוסכים דרך השקעה בשוק ההון

15% חוסכים במזומן או באמצעות בני משפחה

3% חוסכים בגמ"ח

2% חוסכים דרך השקעה במטבעות וירטואליים (קריפטו)

התנהלות פיננסית

78% מהציבור משלמים חשבונות בזמן

64% שוקלים אם יעמדו בהוצאות לפני קנייה

9% לוקחים סיכונים בהשקעות

ל-15% יש הידע לצורך השקעות

בנקאות דיגיטלית

71% השתמשו באינטרנט לצורך שירותי בנקאות דיגיטלית

33% בדקו דוחות פנסיונים דרך האינטרנט

33% בדקו מידע באתר אחד או יותר42

22% הוציאו דוח אשראי או דירוג אשראי לפי מאגר נתוני האשראי באינטרנט

13% לקחו הלוואה דרך האינטרנט

מימון הוצאות מחיה בגיל מבוגר

92% מממנים את הוצאות מחייתם באמצעות קצבאות, 55% – באמצעות פנסיה, 34% – באמצעות תמיכה של בני משפחה, 23% – באמצעות חיסכון לא פנסיוני, 13% – באמצעות הכנסה מנכס ו-8% באמצעות ירושה.