עוד בשורה נוראה: שחר נתנאל בוזגלו בן ה-27 נפל בערב החג בעזה

השם יקום דמו: דובר צה"ל התיר לפרסום על נפילתו ביום שני, ערב החג, במהלך קרב מול מחבלים בעזה - של הלוחם רס"ן שחר נתנאל בוזגלו הי"ד.

שימש מפקד פלוגה בגדוד 77, עוצבת ׳סער מגולן׳ (7). "הודעה נמסרה למשפחתו. צה"ל משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה", נמסר מדובר צה"ל.

בעיריית מגדל העמק מסרו: "מגדל העמק אבלה וכואבת את נפילתו של אחד מטובי בניה, רס״ן שחר נתנאל בוזגלו ז״ל, מפקד פלוגה בגדוד 77, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה.

"שחר, בן 27 במותו, היה דמות מופת של מסירות, מנהיגות ואהבת הארץ. הוא פעל באומץ לב עילאי למען ביטחון מדינת ישראל ועמד בחזית ההגנה על הארץ ואזרחיה, והשאיר אחריו מורשת של אומץ ומחויבות. בימים קשים וכואבים אלה, כשהלב נסדק, חשוב שנזכור את גבורתו ואת נפשו הגדולה".

יקי בן חיים, ראש עיריית מגדל העמק, ספד לשחר ומסר: "אנחנו עדים לאובדן כבד ועמוק של אדם אשר נתן מכל כולו למען המדינה. רס״ן שחר נתנאל בוזגלו ז״ל נפל במערכה למען ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה והשאיר אחריו מורשת של מסירות, מנהיגות ואומץ. כראש עיר, אני שולח תנחומים רבים למשפחתו, לחבריו ולכולנו - תושבי העיר. יהי זכרו ברוך."

הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לנפילתו של שחר, בביקורו היום בעיר עזה ואמר: "שחר יצא מביתו בשבעה באוקטובר, לקח פיקוד על טנק ונלחם בעוטף. מאז ועד לנפילתו נלחם בגבורה ובמסירות למען ביטחון תושבי העוטף ומדינת ישראל כולה".