שר התפוצות עמיחי שיקלי סייר אמש (ראשון) במשך מספר שעות באזור הגבול עם מצרים וחשף את מימדי התופעה המדאיגה של חדירת רחפנים לשטח ישראל.

"מסיים כמה שעות סיור בפתחת ניצנה שבמהלכו עשרה רחפנים כבדים לפחות חצו משטח מצרים - משענת קנה רצוץ - לשטח מדינת ישראל", כתב השר שיקלי בחשבון ברשת X.

לדבריו, "כל רחפן כזה יכול לשאת 4 מקלעי מאג או עשרה נשקים ארוכים, המשמעות 40 מקלעים חצו לשטחנו וזה בסיור של שעתיים בלבד. כשקראתי את תחקיר הקול היהודי היה נראה שהתאור של עשרות רחפנים ביום מוגזם, בסיום הסיור נראה לי שזו הערכת חסר".

השר שיקלי מציין כי "במציאות של אחרי ה-7.10 האירוע הזה צריך להרים 1,200 נורות אדומות. יש מה לעשות כבר מחר בבוקר כנגד התופעה הזו ואת התובנות המבצעיות אחלוק עם כלל הגורמים הנוגעים בדבר".

בהמשך, הוא חשף כי "הרחפנים שבהם נעשה שימוש הם לא הרחפנים הקטנים והמוכרים אלא רחפנים לוגיסטיים מדגמים משופרים שניתן לרכוש בקלות ברשת כדוגמת: DJI Matrice 600 M300 RTK. כושר נשיאה של עשרה נשקים ארוכים / ארבעה מקלעים וכמובן גם תחמושת, סמים וכל דבר אחר".