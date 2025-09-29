שר התפוצות עמיחי שיקלי סייר אמש (ראשון) במשך מספר שעות באזור הגבול עם מצרים וחשף את מימדי התופעה המדאיגה של חדירת רחפנים לשטח ישראל.
"מסיים כמה שעות סיור בפתחת ניצנה שבמהלכו עשרה רחפנים כבדים לפחות חצו משטח מצרים - משענת קנה רצוץ - לשטח מדינת ישראל", כתב השר שיקלי בחשבון ברשת X.
לדבריו, "כל רחפן כזה יכול לשאת 4 מקלעי מאג או עשרה נשקים ארוכים, המשמעות 40 מקלעים חצו לשטחנו וזה בסיור של שעתיים בלבד. כשקראתי את תחקיר הקול היהודי היה נראה שהתאור של עשרות רחפנים ביום מוגזם, בסיום הסיור נראה לי שזו הערכת חסר".
השר שיקלי מציין כי "במציאות של אחרי ה-7.10 האירוע הזה צריך להרים 1,200 נורות אדומות. יש מה לעשות כבר מחר בבוקר כנגד התופעה הזו ואת התובנות המבצעיות אחלוק עם כלל הגורמים הנוגעים בדבר".
בהמשך, הוא חשף כי "הרחפנים שבהם נעשה שימוש הם לא הרחפנים הקטנים והמוכרים אלא רחפנים לוגיסטיים מדגמים משופרים שניתן לרכוש בקלות ברשת כדוגמת: DJI Matrice 600 M300 RTK. כושר נשיאה של עשרה נשקים ארוכים / ארבעה מקלעים וכמובן גם תחמושת, סמים וכל דבר אחר".
הוא גם פרסם תמונות מהברחות שנתפסו לאחרונה, וכתב כי "אחוז מזערי מהיקף תעשייתי של עשרות כניסות ביום מגבול מצרים וגבול ירדן. אתגר אסטרטגי מהמעלה הראשונה".
השר שיקלי הוסיף וחשף סרטון שפורסם ברשת טיקטוק וצולם על ידי "מחבלים מהצד המצרי", שתיעדו את רבש"ץ היישוב באר מילכה. "סרטון רע מאד", כתב שיקלי.
יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, התייחס הבוקר להברחות האמל״ח ממצרים באמצעות רחפנים, וכתב: "אמש שוחחתי עם ראש המועצה האזורית רמת נגב, ערן דורון, שסיפר לי שבחודש האחרון מאות רחפנים עברו מסיני לדרום הארץ. רק ביממה האחרונה נספרו כ־25 רחפנים שחדרו לישראל ממצרים, כאשר לפי הערכת גורמי הביטחון רובם מעבירים נשק לכנופיות בנגב, שמאוחר יותר נמכר לארגוני טרור ולארגוני פשיעה ברחבי הארץ.
"יתרה מזאת, מדי לילה בכפרים כמו ביר הדאג’ מתבצעות בדיקות וניסויים של הכלים המוברחים הללו, וירי מאותם כלי נשק נשמע שם במשך שעות ארוכות.
"ממשלת ישראל חייבת להתעורר, בקצב הזה היפוך קנים הוא רק עניין של זמן. גם מצרים לא יכולה לשבת בחיבוק ידיים, וישראל חייבת לדרוש ממנה לפעול באופן מיידי נגד התופעה בצד שלהם".
ליברמן הצהיר כי "סיעת “ישראל ביתנו” תעלה את הנושא בוועדות הכנסת הרלוונטיות ותדרוש תשובות מנציגי הממשלה. מדובר בנושא ביטחוני שאסור להתעלם ממנו, ולכן אנחנו לא נרפה עד שנקבל מענה והתופעה תיעצר".
0 תגובות