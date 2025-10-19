במשרד ראש הממשלה מעדכנים לפני זמן קצר (ראשון) כי זוהתה הגופה השניה של החלל שנמסר הלילה מידי חמאס למדינת ישראל.

לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחתו של החטוף סונטאיה אוקארסרי ז״ל, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת אוקארסרי, של העם התאילנדי ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם".

עוד נמסר בהודעה: "ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".

יצוין, כי אוקארסרי נחטף ונרצח ב-7 באוקטובר באזור המטעים של קיבוץ בארי - סמוך לגבול עם עזה ומאז גופתו הוחזקה בידי ארגון הטרור הרצחני חמאס.

מוקדם יותר היום דווח, כי נציגי צה"ל הודיעו הלילה (בין שבת לראשון) למשפחתו של החטוף רונן טומי אנגל הי"ד כי יקירם הושב לקבורה. נמשך הליך הזיהוי של החלל הנוסף שהושב אמש לישראל.

רונן הי"ד נרצח על ידי מחבלי חמאס במתקפת הפתע בבוקר חג שמחת תורה, כשיצא להגן על משפחתו מידי מחבלים וגופתו נחטפה לרצועת עזה.

רונן הי"ד, בן 54 במותו, נחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז, וכחודשיים לאחר חטיפתו נקבע מותו. הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ואח. אשתו, קרינה ושתי בנותיו, מיקה ויובל, נחטפו גם הן והושבו בהסכם 'דלתות שמיים' בנובמבר 2023.