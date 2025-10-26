פרשיית קטרגייט: הבוקר (ראשון) שוב נרשמה מבוכה למשטרה, לאחר שבית המשפט דחה את בקשתה שהגישה בנוגע ליועץ ראש הממשלה שלעבר יונתן אוריך.

המשטרה הגישה היום לבית משפט השלום מחוז מרכז, בקשה להמשיך בהחזקת הטלפונים הניידים והמחשב של אוריך.

השופט מנחם מזרחי, קיבל את הבקשה והחליט לדחות אותה, תוך שהוא מציין בציניות: "כי זו ההחלטה הכי קלה שנתתי בחיי".

המשטרה להגנתה טענה, כי היא חייבת להמשיך להחזיק בטלפונים, זאת כדי לעדכן את התוכנה שתאפשר את פריצת המכשירים ופריקתם.

השופט כאמור דחה את הבקשה, אך נתן למשטרה אפשרות לעיכוב ביצוע ההחלטה ב-48 שעות כדי לשקול להגיש ערעור.

לפני מספר שבועות דווח, כאן ב'כיכר השבת', כי לאחר שבית המשפט המחוזי קבע כי יונתן אוריך יועצו של רה"מ, לא יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה נתניהו עד ה-10.9 וגם לא לצאת מהארץ. המשטרה ביקשה הארכה נוספת.

המשטרה ביקשה להרחיק את אוריך מלשכתו של נתניהו לשלושים יום נוספים, הרקע לבקשה היא בשל חשד חדש.

החשד הוא שאוריך לבש מדי צה"ל וזאת מבלי שהיה לו לכך הרשאה. על פי טענות המשטרה, אוריך השתתף בדיונים והתייעצויות בבסיס הקריה בתחילת המלחמה כשהוא לבוש במדי צה"ל, אך לא היה מגויס בצו 8 או שירת במילואים באותה התקופה.

עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין מסרו בשם יונתן אוריך: "הניסיון למנוע מיונתן אוריך לחזור לעבודתו אצל ראש הממשלה לא יצלח. קשה להאמין שהמשטרה הרחיקה עד לחוק השיפוט הצבאי והעלתה מהאוב כתבת רכילות ישנה מלפני שנתיים. ביום רביעי נגיע לבית המשפט ונראה עד כמה הדברים מופרכים."

אוריך עצמו, פרסם לפני מספר שבועות בחשבון שלו ברשת X פוסט אישי שבו התייחס באופן נדיר למה שעובר עליו בחודשים האחרונים, ברקע מעצרו והחשדות כלפיו.

"הקלות שבה הורסים חיים של בן אדם היא פשע", הוא כתב. "חיי השתנו לחלוטין מאז שנעצרתי והושלכתי לכלא". הוא הוסיף: "אני מצרף את החלטתו של כבוד השופט מנחם מזרחי, כשעיניי דומעות, ולבי כבד עליי, ואני מצטער בפני משפחתי שנאלצה לצעוד אחריי, כי פני הדברים היו חייבים להיות אחרת".

לציוץ פרסם דברים שאמר כאמור השופט מנחם מזרחי. כאשר הוא דחה מוקדם יותר באותו יום כאמור בבית המשפט בראשון לציון את בקשת המשטרה להאריך את הרחקתו של אוריך מלשכת נתניהו. הוא תקף בחריפות את התנהלות המשטרה.

בין היתר כתב השופט בהחלטתו, בקטע שציטט אוריך: "משפט נחרץ זה, ובפרט המילה "עבירה", חייבוני להופנת פעם נוספת אל מסמכים, שאותם סימנתי. עיון במסמכים אלו מלמד כי עמדתה המוסמכת של משטרת ישראל, שבחומר הראיות שהוצג עד אותה עת הייתה שאין כל עבירה פלילית. וכן מצאתי עמדה של גורם מוסמך, כי החשוד לא נחשב להיות עובד מדינה ושאין מזהים עבירת ביטחון".

השופט הוסיף: "אכן, אני מקבל את עמדת משטרת ישראל, אך לא את עמדתה כפי שמוצגת בעת הדיון בפניי, אלא דווקא זו שהובאה במסמכים במ/1 – במ/2 לעיל.

"מסמכים אלו שהגישו לעיוני במסגרת כלל חומר הראיות, לא הועמדו בפניי בעת שהיחידה החוקרת הגיעה ימים ספורים לאחר מכן אל בית המשפט ובידיה בקשות שונות להוצאת צווי מעצר ובהמשך צווים נוספים. יש להצטער על כך, משום שאילו הייתה עושה כן - היו פני הדברים אחרת".