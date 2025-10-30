מתנדבי איחוד הצלה פזרים בשטח העצרת ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

עם סיום עצרת הרבבות בירושלים, כוחות ההצלה והרפואה מסכמים את הפעילות הרבה בשטח הרחב, כאשר 113 משתתפים קיבלו סיוע רפואי. 9 מהם פונו לבתי חולים באמבולנסים של איחוד הצלה.