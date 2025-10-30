כיכר השבת
בצל הטרגדיה הקשה

צוותי הרפואה וההצלה מסכמים: זה מספר המשתתפים שנזקקו לטיפול במהלך העצרת

לאחר סיום עצרת הרבבות בירושלים, כוחות ההצלה והרפואה מסכמים את הפעילות הרבה בשטח | למעלה ממאה משתתפים נזקקו לטיפול רפואי | מתוך המטופלים, 10 נזקקו להמשך טיפול ופונו לבתי החולים במצב קל עקב חולשה, מקרי התעלפות, אירוע לב וחבלות קלות (בארץ)

מתנדבי איחוד הצלה פזרים בשטח העצרת (צילום: דוברות איחוד הצלה)

עם סיום עצרת הרבבות בירושלים, כוחות ההצלה והרפואה מסכמים את הפעילות הרבה בשטח הרחב, כאשר 113 משתתפים קיבלו סיוע רפואי. 9 מהם פונו לבתי חולים באמבולנסים של איחוד הצלה.

על פי הודעת איחוד הצלה, בזמן העצרת התקבלו למוקד איחוד הצלה שפעל בתגבור רב מאות שיחות עם בקשה לקבלת סיוע רפואי. מתוכם 113 משתתפים בעצרת שקיבלו מענה וסיוע רפואי.

9 מהפצועים פונו לבתי החולים בירושלים באמבולנסים של איחוד הצלה. מדובר בצעיר שנפל מגובה ונהרג. ומקרים נוספים של חבלות ופציעות, עלפונות, תאונות דרכים קלות, בעיות נשימה, משתתפים שחשו ברע ומקרים רפואיים נוספים.

באירוע פעלו ואבטחו את שלומם של הרבבות מעל 600 חובשים שהגיעו מכל רחבי הארץ, בסיוע של עשרות אמבולנסים וניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה, אופנועי ורכבי החירום של איחוד הצלה.

ממד"א נמסר כי העניקו טיפול רפואי ל-103 מהמשתתפים בהפגנה בירושלים. מתוך המטופלים, 10 נזקקו להמשך טיפול ופונו לבתי החולים במצב קל עקב חולשה, מקרי התעלפות, אירוע לב וחבלות קלות.

