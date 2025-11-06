מהפכה במיסוי לעולים חדשים: 0% מס לעידוד עלייה וחיזוק הכלכלה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ ושר העלייה והקליטה אופיר סופר חשפו יוזמה כלכלית דרמטית: רפורמת מיסוי חדשה שתעניק הטבות משמעותיות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים שיגיעו לישראל בשנת 2026.

במסגרת הרפורמה, שיעור המס בשנים הראשונות יעמוד על 0%, עם תקרה שנתית של מיליון שקלים. החל משנת 2028 שיעורי המס יעלו בהדרגה - עד 10%, ובהמשך עד 30%.

הרפורמה, שאושרה כחלק מתקציב המדינה, מצטרפת למאמץ לאומי לעידוד עלייה ולמשיכת בעלי מקצוע, יזמים ובעלי הון יהודים מרחבי העולם. סמוטריץ’ קרא ליהודי התפוצות: "בואו הביתה", והדגיש כי שנת 2026 תהיה "שנת מהפכה בעלייה - לא כסיסמא אלא כתוכנית עבודה מעשית".

שר העלייה והקליטה אופיר סופר הסביר כי העלייה "מחזקת את המרקם החברתי, מביאה הון אנושי איכותי ותורמת ישירות לצמיחה, חדשנות ופיתוח המשק". לדבריו, התוכנית מבוססת נתונים ומטרתה להבטיח קליטה מיטבית לעולים חדשים.

בנוסף להטבת המס החדשה, העולים החדשים ממשיכים ליהנות מהטבות קיימות, כגון פטור ממס על הכנסות מחוץ לישראל למשך 10 שנים ונקודות זיכוי במס. המהלך הוצג באירוע משותף עם ארגון "נפש בנפש" ובנוכחות בכירים מרשות המיסים.

המטרה ברורה, למשוך הון אנושי וכלכלי, לחזק את הכלכלה ולחזק את הקשר עם התפוצות, בתקופה שבה האנטישמיות בעולם גוברת והשינויים במדיניות המס במדינות מערביות מספקים הזדמנות ייחודית לישראל.