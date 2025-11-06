כיכר השבת
פרשת שדה תימן: היועמ"שית העבירה אחריות לפרקליטות המדינה - לוין מינה את השופט קולה לחקירת ההדלפה

לאחר חוות דעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים על ניגוד עניינים של בהרב-מיארה, החליטה היועצת המשפטית לממשלה, שלא תעסוק עוד בפרשת שדה תימן, ותעביר את ליווי החקירה לפרקליטות | השר לוין מינה את השופט בדימוס קולה לטפל בפרשה (פוליטי, משפט)

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, צפויה להימנע ממעורבות ישירה בחקירת פרשת שדה תימן. ההחלטה מגיעה בעקבות חוות דעת שהגישה היועצת המשפטית של משרד המשפטים, יעל קוטיק, לבית המשפט העליון במסגרת עתירה שהוגשה לבג"ץ.

בחוות הדעת ציינה קוטיק כי קיים ניגוד עניינים מהותי, ועל כן נכון ובריא שהיועצת לממשלה תתרחק מהליך החקירה כדי להבטיח את עצמאותו. "אין בכך כדי להטיל דופי או לנקוט עמדה ביחס למעורבותה של היועמ"שית בהליך", כתבה קוטיק, "כל מטרת העמדה היא לשמור על עצמאות החקירה".

המהלך מגיע על רקע ביקורת ציבורית גוברת ועתירה שהוגשה לבג"ץ, הדורשת את הדחתה של בהרב־מיארה מהטיפול בפרשה. מוקדם יותר היום נענה השופט נעם סולברג, סגן נשיא בית המשפט העליון, לבקשת היועצת להאריך את מועד הגשת תגובתה לעתירה, עד השעה 22:00.

בשלב זה, נמסר כי החקירה תישאר בידיה של הפרקליטות בלבד, ללא מעורבותה הישירה של בהרב־מיארה. עם זאת, השר יריב לוין, שהביע עמדות קודמות בנוגע להעברת הטיפול לגורם מחוץ לפרקליטות, נותר מעקב אחר ההתפתחויות.

גורמים במערכת המשפט מציינים כי מדובר במהלך שיאפשר להבטיח חקירה אובייקטיבית, מבלי לערב את היועצת במצב שבו עלול להיווצר חשש לניגוד עניינים. עם זאת, המתח סביב הפרשה ממשיך ללוות את המערכת, והמגבלות על מעורבותה של היועמ"שית נראות כצעד חיוני לשמירה על אמון הציבור במערכת המשפטית.

