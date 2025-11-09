11 שנים וחצי אחרי שנחטף בידי חמאס, החייל הדר גולדין הי"ד, צפוי לחזור בעוד שעות ספורות (ראשון) לידיים ישראליות.

לפני כחצי שעה, עדכנו רוצחי חמאס, כי הם מתכוונים להחזיר גופת חלל נוספת בשעות הצהריים לידיים ישראליות.

גורמים במערכת הביטחון מסרו תדרוך לתקשורת, בו הם אמרו, כי הם מקווים שחמאס לא ישחק משחקים והוא ישיב את גופותו של הדר גולדין הי"ד.

כמה דקות לאחר מכן, חמאס עדכן באופן רשמי, כי הגופה אותה הוא מתכוון להחזיר היא אכן של גולדין הי"ד והחזרה תתבצע בשעה 14:00.

כזכור, משפחת גולדין מסרה אמש: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה למען כולנו. הרמטכ״ל הגיע עם צאת השבת לעדכן אותנו במאמצים האדירים לשחרור החטופים ואנחנו מצדיעים לכל מי שעוסק במשימה הלאומית הזו".

עוד מסרה משפחת גולדין: "מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר".

כפי שדווח, הרמטכ"ל אייל זמיר, הגיע אמש, בצאת השבת, לבית משפחת גולדין בכפר סבא, כדי להיות איתה ברגעים המשמעותיים של הדיווחים שהגיעו מרצועת עזה.