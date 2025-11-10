כיכר השבת
סערת פרשיית שדה תימן

שר המשפטים יריב לוין משיב לבג"ץ: "המינוי של קולה, הוא קרש הצלה"

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיש כעת לבג״ץ את תשובתו לעתירות בעניין חקירת הדלפת הסרטון משדה תימן וטען כי המינוי של השופט קולה הוא הכרחי ביותר (חדשות משפט)

השר לוין (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין ענה לפני זמן קצר (שני) לבג״ץ, בנוגע לחקירת שדה תימן על ידי השופט קולה.

השר לוין טען בתשובה שהגיש באמצעות עורכי דינו, כי הותרת חקירת פרשת ההדלפה בידי גורמים אשר היו מעורבים בבדיקה המטוייחת, משמעותה שיבוש החקירה והעדר אפשרות של ממש להגיע לחקר האמת.

עוד נכתב בתשובה ״שר המשפטים הפעיל סמכותו בהתאם לחוק, באופן המתחייב מתפקידו הציבורי ומהשליחות שנטל על עצמו. הפקדת ליווי החקירה בידי כב' השופט בדימוס קולה הינה בבחינת קרש הצלה לא רק לאפשרות של חשיפת האמת, אלא גם להשבת אמון הציבור במערכות אכיפת החוק כולן. בנסיבות אלה, מתבקש בית המשפט לדחות את העתירות״.

"אין בנמצא", נכתב בתשובה: "ולא נימוק אחד שיש בו כדי להצדיק את הדרתו של השופט בדימוס קולה מליווי החקירה, ואת החלפתו בגורם אחר. לא כל שכן גורם שיש לו לממונים עליו ולכפופים לו נגיעה ישירה לעניינים נשוא החקירה".

"למנות את פרקליט המדינה לבדוק את העניין", כתב לוין, "הנוגע לו עצמו ולמערכת שהוא חלק ממנה היא בבחינת אבסורד מוחלט תוצאה שהדעת לא סובלת, ליקוי מאורות ומכת מוות לבירור האמת בהליך כולו".

קראו את התגובה המלאה של לוין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר