סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין ענה לפני זמן קצר (שני) לבג״ץ, בנוגע לחקירת שדה תימן על ידי השופט קולה.

השר לוין טען בתשובה שהגיש באמצעות עורכי דינו, כי הותרת חקירת פרשת ההדלפה בידי גורמים אשר היו מעורבים בבדיקה המטוייחת, משמעותה שיבוש החקירה והעדר אפשרות של ממש להגיע לחקר האמת.

עוד נכתב בתשובה ״שר המשפטים הפעיל סמכותו בהתאם לחוק, באופן המתחייב מתפקידו הציבורי ומהשליחות שנטל על עצמו. הפקדת ליווי החקירה בידי כב' השופט בדימוס קולה הינה בבחינת קרש הצלה לא רק לאפשרות של חשיפת האמת, אלא גם להשבת אמון הציבור במערכות אכיפת החוק כולן. בנסיבות אלה, מתבקש בית המשפט לדחות את העתירות״.

"אין בנמצא", נכתב בתשובה: "ולא נימוק אחד שיש בו כדי להצדיק את הדרתו של השופט בדימוס קולה מליווי החקירה, ואת החלפתו בגורם אחר. לא כל שכן גורם שיש לו לממונים עליו ולכפופים לו נגיעה ישירה לעניינים נשוא החקירה".

"למנות את פרקליט המדינה לבדוק את העניין", כתב לוין, "הנוגע לו עצמו ולמערכת שהוא חלק ממנה היא בבחינת אבסורד מוחלט תוצאה שהדעת לא סובלת, ליקוי מאורות ומכת מוות לבירור האמת בהליך כולו".