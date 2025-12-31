הריסת בית שנפגע בניר עוז ( צילום: Liron Moldovan/Flash90 )

מנהלת תקומה מסכמת שנה של פעילות שיקום וצמיחה ב"חבל תקומה" בעוטף עזה, שתימשך גם ב-2026. במהלך השנה בוצעו מהלכי חזרה ליישובים שנפגעו קשות, וקודמו פרויקטים רחבי-היקף על מנת לבסס עוגני צמיחה לאורך זמן.

הפעילות של מנהלת תקומה ב-2025 התאפשרה גם בעקבות חקיקת חוק תקומה. החוק קבע כלי משפטי חדש שבאמצעותו ניתן היה להוציא לפועל את כלל התוכנית האסטרטגית של המנהלת באופן מואץ ובלוחות זמנים קצרים תוך הפחתת בירוקרטיה. הכלי נועד גם לכלל משרדי הממשלה בנוסף לכלי הסיוע של המנהלת, ומעודד פעולות של שיקום נרחב בחבל התקומה. אלפי תושבים חדשים בחבל עד כה שבו לביתם למעלה מ-90% מתושבי החבל, כשאליהם הצטרפו יותר מ-3,000 תושבים חדשים וכ-1,000 צעירים במכינות, גרעיני נח"ל ושנת שירות - נתון המשקף רוח קהילתית חזקה. "אמרתי שמע ישראל ושיר למעלות וחיכיתי לקבל כדור": שורד השבי משחזר את האימה בני סולומון | 30.12.25 חבר הכנסת חשף רגע אישי מטלטל: "נאלצתי לפרוץ לאבא שלי לבית בלילה" יוני גבאי | 30.12.25 למעשה, מתגוררים כיום בחבל התקומה יותר תושבים משהיו לפני ה-7 באוקטובר. לפי נתוני הלמ"ס, כ-65 אלף תושבים מתגוררים בחבל התקומה. ערב מתקפת חמאס ב-2023 התגוררו בחבל כ-62 אלף תושבים. מנהלת תקומה קבעה כיעד מרכזי הכפלת האוכלוסייה בחבל ל-120 אלף תושבים עד שנת 2033.

ב-8 מתוך 13 היישובים שנפגעו קשות ותושביהם שבו להתגורר בהם בקיץ האחרון, נרשמו שיעורי חזרה גבוהים - בהם כרם שלום, סופה, נירים, ניר יצחק, נתיב העשרה, עין השלושה, נחל עוז ורעים. ביישובים אלו הושלמו עבודות השיקום המשמעותיות, נבנו תשתיות חיוניות ושופצו מבני ציבור ומגורים, מה שאפשר את שובם של מרבית התושבים ואת בנייתם של חיי קהילה מחודשים. לצד זאת, שדרות ממשיכה לצמוח ועומדת כיום על כ-40 אלף תושבים - נתון המעיד על חיזוק המרקם העירוני בעיר ובאזור כולו.

חמש קהילות שנפגעו באופן קשה ביותר ב-7 באוקטובר – ניר עוז, בארי, כפר עזה, כיסופים וחולית - עדיין נמצאות במגורים קהילתיים ייעודיים המספקים להן סביבת מגורים זמנית הכוללת, מבני ציבור, גני ילדים ושירותי קהילה. בניר עוז אושר לאחרונה תכנית מורחבת לשיקום ובנייה מחדש של הקיבוץ. פתרונות אלו מאפשרים ככל הניתן שיקום בקצב מותאם לכל קהילה ושימור המרקם החברתי עד לשיבה המלאה לחבל. המנהלת עושה כל מאמץ כדי שתושבי בארי, כפר עזה, כיסופים וחולית יוכלו לשוב לבתיהם במהלך 2026, בעוד השבת תושבי ניר עוז צפויה בשנת 2027.

זאב אלקין, השר במשרד האוצר האחראי על שיקום הצפון והדרום: "מאז ה־7 באוקטובר הובל מהלך לאומי רחב לשיקום חבל תקומה - חזרה הביתה, בנייה מחדש והשקעה עמוקה בקהילות, בחינוך, בבריאות ובכלכלה. מימוש מלא של תקציבים, עבודה משותפת עם הרשויות והסרת חסמים אפשרו לשיקום להתקדם בשטח בקצב מהיר. שלושת אלפים תושבים יותר ממה שהיה ערב המלחמה זאת אמירה ברורה גם לאויבינו: מי שניסה להבריח אותנו מחבלי מולדתנו - קיבל אותנו גדולים יותר וחזקים יותר. אנחנו נמשיך להתקדם למימוש היעד המרכזי שלנו: 'עד 120', הכפלת אוכלוסיית חבל תקומה ל-120,000 תושבים. זאת אחת מהמשימות הציוניות החשובות בזמננו וחלק חשוב בניצחון על אויבינו".

אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה: "שנת 2025 הייתה שנה של עבודה מאומצת - שבה, לצד מאמצי השיבה הביתה והשיקום, הונחו תשתיות לצמיחה עתידית, עם למעלה מ-50% מהתקציבים שהופנו למהלכים תומכי-צמיחה בחבל. הקהילות והחיים המשותפים היו וימשיכו להיות מרכיב עיקרי בעשייה של מנהלת תקומה. אנו מלאי הערכה לרשויות, ליישובים ולתושבים שהובילו תהליך מרשים של בנייה מחודשת ועמידה איתנה. בשנת 2026 נמשיך להיענות לאתגרי השיקום והצמיחה, ונממש את התוכנית האסטרטגית שגיבשנו להצעדת החבל קדימה - לחיים קהילתיים בטוחים, משגשגים ומלאי תקווה".

מימוש תקציבי מלא

בשנת 2025 היקף החיובים מתוך תקציב מנהלת תקומה עמד על כ־3.7 מיליארד שקל. עיקר החיובים הופנו לבינוי ולדיור (כ־40%), לצד השקעה משמעותית (35%) באדם ובקהילה (בריאות, חינוך, רווחה, קהילה, תרבות וספורט, צעירים ודת). בנוסף, כ־7% מהחיובים הופנו לתחום הכלכלה וכ-5% לתחומי החקלאות והתיירות. יתרת החיובים הוקצתה לביטחון לאומי ולמרכיבי ביטחון, להנצחה ולמורשת, ולפעילות המנהלת.

לאחר עדכון התוכנית האסטרטגית בשל שינוי נסיבות, בין היתר בשל שינוי היקף התקציב, המנהלת עמדה בתוכניותיה וניצלה את תקציבה באופן מלא.

ב-2025 פרסמה המנהלת, בעצמה ובאמצעות משרדי הממשלה, קולות קוראים והתקשרויות בגובה של כ-3.9 מיליארד שקל. הקולות הקוראים, שכללו בתוכם גם פרויקטים גדולים, יאפשרו קידום של חיזוק הכלכלה, שירותי הבריאות, הרווחה, החינוך, התרבות, התעסוקה, הצעירים, הספורט והקהילה.

תוכניות נוספות שיצאו לדרך באמצעות מנגנון הקולות הקוראים: אירועי תרבות אזוריים ורשותיים המחזקים את הלכידות הקהילתית; מתקני ספורט קהילתיים חדשים ושדרוג תשתיות קיימות; תוכניות רווחה וחוסן למשפחות, ילדים ונוער; תמיכה ברשויות המקומיות לחיזוק קהילות החבל; תוכניות חינוך ופעילויות בלתי פורמליות בכל הגילאים ועוד.

במהלך השנה חוזקו גם שירותי השגרה והחירום בתחומי הבריאות והרווחה ברחבי החבל. כיום פועלים ברחבי החבל 14 אמבולנסים ממוגנים, ו-6 נוספים עתידים להצטרף. בתחום הבריאות והרווחה קודמו מהלכים בהיקפים נרחבים, בהם 70 מיליון שקל הקמת מרכזים רפואיים בשדרות ובאשכול, ו-118 מיליון שקל לבינוי מוסדות רווחה.

היקף פרסום הקולות הקוראים ויישומם מאפשר לרשויות וליישובים להוביל תהליכי שיקום וצמיחה בקצב התואם את צורכיהם.

שיקום הכלכלה המקומית וחיזוק החקלאות

במהלך 2025 קודמו עשרות רבות של פרויקטים לעסקים קטנים ובינוניים, הכשרות תעסוקה והקמת תשתיות תומכות-עסקים - כולם הביאו לחיזוק הכלכלה המקומית ולהרחבת מקורות הפרנסה.

הפעילות כללה פיתוח תשתיות ארוכות טווח, הקמת מתחמי עבודה משותפים, מענים תעסוקתיים מותאמים לאוכלוסיות מגוונות (תושבי יישובי המעבר, צעירים, נפגעי טראומה, תושבי שדרות והמרחב הכפרי), קידום הכשרות והשכלה טכנולוגית מכוונות תעסוקה, וחיזוק עסקים קיימים וחדשים באמצעות השקעות הון, ייעוץ עסקי ותוכניות חוסן ארגוני.

במסגרת זו, קודמה בשנת 2025 מעטפת הייטק עירונית בשדרות בהיקף של כ-15 מיליון שקל, לצורך הקמת קהילת הייטק. במהלך השנה נפתחו בעיר ארבע שלוחות של חברות הייטק, ובמקביל החל פיתוח פארק התעשיות ספירים ב' - לאחר 12 שנים. כל זאת, לצד ההשקעה של 113 מיליון שקל בפיתוח מרכזים עסקיים במרחב הכפרי.

בנוסף, במסגרת מסלול השקעות הון בתחום הכלכלי, 180 עסקים שקיבלו תמיכה בשנת 2024 החלו לממש את ההשקעות. כחלק מחיזוק התעסוקה באזור, גובשו תוכניות תעסוקה לכל רשות מקומית, המותאמות לצרכי תושבי העיר והמרחב הכפרי.

תחום החקלאות זוכה להתייחסות מיוחדת במנהלת, מתוך הבנה שהחקלאות היא לא רק עוגן כלכלי חשוב למרחב הכפרי, המייצר כ-50% מההכנסה המקומית, אלא גם עוגן התיישבותי המחבר את התושבים לקרקע, בין אם מדובר בחקלאים שהשטחים החקלאיים הם מקור פרנסתם ובין אם מדובר בתושבים שעבורם מדובר בחלק מזהותם ונוף ילדותם.

בשנת 2025 הושקעו בתחום החקלאות 180 מיליון שקל נוספים, בארבעה תחומי עשיה עיקריים: השקעות הון במשקים, תשתיות אזוריות תומכות חקלאות, קידום החדשנות ובניית תעשיית אגטק מקומית ועידוד הצטרפות צעירים לענף. בין הפרויקטים הבולטים ניתן למנות: השקעות הון בקרוב ל-400 משקים בחבל לשם הצמחתם וייעול פעילותם, שדרוג מאגרי המים בכפר עזה ונחל עוז, שאפשרו להם לחדש פעילותם השנה, תחילת הפעלתו של גוף מקומי שיקדם את החדשנות ובכלל זה הקמת מערך הטמעת טכנולוגיה ובסיס מידע חקלאי לטובת מחקר, והקמת כפר צעירים העוסקים בחקלאות, ראשון מסוגו, במושב יבול.

שנת 2025 היוותה שנת פריצה גם בתחום התיירות, עם גיבוש כלל גופי התיירות האזוריים לעבודה משותפת, שתוצריה צפויים להתבטא ביתר שאת בתחילת שנת 2026, עם מיתוג אזורי והשקעה בתשתיות תיירותיות ואטרקציות.

מכלול הצעדים נועד לא רק לתת מענה מיידי לפגיעות שנוצרו בעקבות אירועי ה־7 אוקטובר, אלא להניח תשתית כלכלית-קהילתית יציבה ומתקדמת, שתאפשר צמיחה, חוסן והגירה חיובית לחבל תקומה בטווח הארוך.

פרויקטים במאות מיליונים

לאורך השנה קודמו מאות פרויקטים ביישובי החבל ובשדרות: שיפוץ והקמה של גני ילדים ומבני חינוך חדשניים, מרכזים קהילתיים ומבני רווחה חדשים, שדרוג מבני ציבור ותשתיות יישוביות כחלק מ"סל יישובי", שדרוג מבני ציבור ותשתיות אזוריים כחלק מ"סל מועצתי ועירוני" וגישה מותאמת לכל קהילה.

בכל יישוב שבו לא הייתה מניעה שיקומית, נמשכו תהליכי פיתוח ובינוי מתקדמים, תוצר של מודל עבודה ייחודי בין המנהלת ליישובים ולרשויות.