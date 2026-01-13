הזרימה והפריחה בפארק קנדה ( צילום: אבי שטיגליץ )

מזג האוויר הסוער הפוקד היום את אזור השפלה וההרים, עם גשמים עזים ושטפונות מקומיים, מספק גם רגעים נדירים של תיעוד היסטורי יוצא דופן. הגיע לידינו סרטון מאמות המים העתיקות של אמאוס, שבפארק איילון–קנדה שתיעד אבי שטיגליץ – כשהן מלאות מים וזורמות, ממש כפי שפעלו לפני כאלפיים שנה.

הזרימה באמות המים העתיקות בפארק קנדה ( צילום: אבי שטיגליץ )

לפני כמה חודשים פרסמנו כאן כתבת תיעוד על בית המרחץ העתיק של אמאוס, לאחר השריפה הקשה שפקדה את פארק קנדה אז ראינו כיצד האבן שרדה את האש. כעת, דווקא בעקבות הגשמים העזים, מתגלה פן אחר של האתר: מערכת המים העתיקה מתעוררת לחיים. בסרטון נראית אמת המים כשהיא מובילה מים בזרימה רציפה ושקטה, ללא הצפה וללא סחף. המראה ממחיש באופן חד את ההנדסה המדויקת של התקופה הרומית: שיפוע מחושב, תעלה חצובה היטב, והובלת מים בכוח הכבידה בלבד – טכנולוגיה פשוטה לכאורה, אך מתוחכמת להפליא.

כלניות רקפות ואירוס צהרון, פורחים ביער ( צילום: אבי שטיגליץ )

אמות המים של אמאוס לא היו מותרות אדריכליות, אלא תשתית חיונית. הן סיפקו מים לבתי המרחץ, למעיינות הציבוריים ולחיי היום־יום של העיר הרומית, המזוהה במקורות חז"ל עם סיפורים מרכזיים מתקופת התנאים. בית המרחץ שעליו כתבנו בעבר לא היה יכול להתקיים ללא מערכת זו.

כאגב, זהו פשוט מאליו, אולם שמה של "אמת מים" נגזר מכך, שרוב אמות המים העתיקות נבנו בגודל של "אמה" (כעת לכו גולשי כיכר השבת היקרים לבדוק את אמות המים העתיקות האם הם בגודל של 40 סנטימטר או 60 – כמחלוקת החזו"א והגר"ח נאה...).

בימים של שיטפונות, כשהטבע נראה לעיתים פראי וחסר שליטה, אמת המים העתיקה מדגימה כיצד הקדמונים ידעו לרסן את המים, להובילם בעדינות ולשלבם בחיי העיר.

אמאוס ממשיכה להפתיע: פעם דרך שריפה, פעם דרך מים – ותמיד דרך ההיסטוריה החיה שמתחת לרגלינו.

יודגש: פארק קנדה טרם נפתח לביקור מטיילים מאז השריפה האחרונה. אנו נעדכן מיד כשיתקבל מידע מקק"ל.