איזור ים המלח: רעידת אדמה בעוצמה 4.2, הורגשה גם במרכז הארץ ובצפון; "חשבנו שיש תקיפה"

רעידת אדמה בעוצמה של 4.2 שמוקדה סמוך לדימונה הרעידה את אזור ים המלח והנגב והפעילה עשרות אזעקות והתרעות | למרות שהרעש הורגש היטב גם בירושלים, בצפון ובמרכז הארץ | לא התקבלו דיווחים על נזק או נפגעים |תושבים מבוהלים דיווחו, כי היו בטוחים שהחלה המלחמה עם איראן | השאלה: יהיו אירועי משנה העלולים להתלוות לרעידה החזקה (חדשות בארץ)

רעידת אדמה (צילום: shuterstock)

בוקר של חרדה עבר על תושבי ישראל: בשעה 09:00 בדיוק, בעוד המדינה נכנסת לשגרת יומה, רעידת אדמה בעוצמה של 4.2 הרעידה את הקרקע וגרמה להפעלת מערכות ההתרעה בשורה ארוכה של יישובים.

מוקד הרעש זוהה באזור דימונה, אך השפעותיו הורגשו היטב בכל אזור ים המלח, דרום הנגב ואף הגיעו עד ל ולמרכז הארץ. תושבים דיווחו על רגעי בהלה כאשר אזעקות המתריעות על רעידת אדמה פילחו את האוויר בערד, במצפה שלם, בכפר הנוקדים ובאזור המלונות בים המלח.

רשימת המוקדים בהם הופעלו ההתרעות ארוכה ומדגישה את טווח ההשפעה של הרעש: מעין בוקק ונווה זוהר בדרום ועד למצדה ומרחצאות עין גדי. התרעות פיקוד העורף הופעלו גם בבקעת הירדן, באל פורעה ובאזור התעשייה רותם.

למרות הבהלה והפעלת האזעקות, ממגן דוד אדום ומהרשויות נמסר כי נכון לעכשיו לא דווח על נפגעים או על נזק משמעותי לרכוש.

תושבים בדרום סיפרו לתקשורת על רגעי הבהלה: "היינו בטוחים שמדובר בטילים שמשוגרים מאיראן. כי שמענו אזעקה גם בחוץ וגם בטלפון וגם הרגשנו את האדמה רועדת למשך שניה ויותר".

ברקע רעידת האדמה מדוברות המשטרה נמסר:

בעקבות התרעת פיקוד העורף על רעידת אדמה שהורגשה באזור ים המלח כוחות משטרה פועלים בשטח ומבצעים סריקות בצירים ובמבנים באזור, במטרה לאתר מפגעים ולוודא את שלום הציבור. בשלב זה לא התקבלו דיווחים על נפגעים. יש לעקוב אחר המשך ההנחיות שיועברו בערוצי התקשורת. הציבור מתבקש לדווח על כל מפגע בכביש או מבנה העלול לסכן חיי אדם באמצעות מוקד 100 של משטרת ישראל.

אירוע זה מצטרף לזיכרון הקרוב של רעידות אדמה קלות נוספות שהורגשו בישראל רק בחודש נובמבר האחרון, אז מקור הרעש היה באזור קפריסין וכרתים. בעוד כוחות הביטחון וההצלה ממשיכים לעקוב אחר המצב, תושבים במוקדי הרעש מתארים בוקר מטלטל שהזכיר לכולם את העוצמה של הטבע מתחת לרגלינו.

משרד האנרגיה והתשתיות והמכון הגיאולוגי קוראים לכל מי שחש ברעידות לדווח עליהן ” באתר המכון. נתונים אלה מהווים מרכיב חיוני ביכולת המדינה לשפר את הערכת הסיכונים ולהיערך טוב יותר לרעידות אדמה עתידיות.

במקביל, מדגישים הגורמים המקצועיים כי יש לפעול אך ורק על פי הנחיות פיקוד העורף – הגוף המוסמך להנחות את הציבור והרשויות המקומיות בזמן אמת. ההנחיות מתפרסמות בערוצי המדיה השונים.

אירועי משנה העלולים להתלוות לרעידה החזקה

עוד מזהירים הגורמים מפני אירועי משנה העלולים להתלוות לרעידה חזקה, בהם שריפות, הצפות ודליפות של חומרים מסוכנים. בשל כך נדרשת זהירות מיוחדת בסביבת תשתיות שנפגעו – חשמל, מים וגז.

בנוסף, יש להיערך לאפשרות של שיבושים חמורים בתקשורת, שכן פגיעה בתשתיות עלולה להקשות על קבלת מידע ועדכונים בזמן אמת.

מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מוסיף נדבך מדאיג: בישראל קיימים כ־80 אלף מבני מגורים בני שלוש קומות ומעלה שנבנו לפני 1980 ואינם עומדים בתקן עמידות לרעידות אדמה – נתון ההופך את המוכנות האישית והציות להנחיות פיקוד העורף לקריטיים מתמיד.

במועצה המקומית מגילות מסרו הבוקר: "תושבים יקרים בוקר טוב, בעקבות רעידת האדמה שהתרחשה הבוקר בכמה אזורים בארץ, המועצה ופיקוד העורף מרעננים עבורכם את הנחיות ההתנהגות בעת רעידת אדמה: בעת קבלת התרעה על רעידת אדמה או כאשר מבחינים בסימנים של רעידת אדמה, יש לפעול על פי ההנחיות הבאות:

השוהים במבנה - אם ניתן, יש לצאת לשטח פתוח. אם לא ניתן לצאת מהמבנה תוך שניות ספורות, יש להיכנס לממ"ד ולהשאיר את הדלת והחלונות פתוחים או לצאת לחדר המדרגות ולהמשיך לרדת עד ליציאה מהמבנה. רק אם לא ניתן לפעול כך, יש לשבת בפינה פנימית של החדר או תחת רהיט כבד ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

השוהים בחוץ - יש להישאר בשטח הפתוח ולהתרחק ממבנים, מעצים, מכבלי חשמל ומפריטים שעלולים ליפול ולסכן אתכם.

הנוסעים ברכב - יש לעצור את הרכב בצד הדרך לחכות בתוכו עד שרעידת האדמה תיפסק. יש להימנע מעצירה מתחת לגשר או על מחלף.

לאחר רעידת אדמה - אין לחזור למבנה שנפגע ואין להתקרב לחוף הים."

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
אני גרה בבית שמש והתעוררתי מזה !!!
מלי
טוב שישנת עד עכשיו
ריבי
4
אני בירושלים ולא הרגשתי כלום!
ריקי
גםאני
ירושלמית
3
גם העירו אותנו עם התראות של רעידת אדמה כמה דק לפני התקיפה באיראן עם כלביא.... מעניין הסמיכות של הדברים
ליאת
נכון ממש מענייןןן
שרה
2
לא שמעתי שום אזעקה ולא הרגשתי כלום
אני בערד
1
חשבתי שזה כל החורים ברחובות של עריית ירושלים עליו עוברים משאיות
לוי

