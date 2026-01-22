כיכר השבת
העזתי פוצץ את הבלון: "לא רוצים את חמאס, הישראלים רוצים שנחיה"

בשיחה שקיים כתב 'כיכר השבת' תוך התחזות לנציג לשכת אבו מאזן, תושב עזה דיבר בצורה פתוחה וחסרת תקדים | "אנחנו לא רוצים רשות, לא רוצים חמאס, לא רוצים פת"ח. אנחנו רוצים לאכול לחם", אמר התושב | השיחה כללה גם הצהרה מפתיעה לגבי כוונות ישראל (בארץ)

הקלטת השיחה

בשיחה שניהל כתב 'כיכר השבת' תוך התחזות לנציג לשכת אבו מאזן, תושב דיבר בצורה פתוחה וחסרת תקדים, והביע את תחושותיו האמיתיות על מצבה של הרצועה והכשלונות של ההנהגה הפלסטינית.

התושב הבהיר בצורה נחרצת את התסכול שלו מהארגונים השולטים ברצועה: "אנחנו לא רוצים רשות, לא רוצים , לא רוצים פת"ח. אנחנו רוצים לאכול לחם". לדבריו, כל הארגונים הללו נוסו בעבר, אך איש מהם לא הצליח להועיל לעם.

השיחה כללה גם הצהרה מפתיעה לגבי כוונות ישראל: "ברור שהם רוצים שנחיה", אמר התושב, והסביר שהשאיפה היא לחיות זה לצד זה מבלי להוות סכנה אחד לשני. נקודה זו מדגישה את ההבחנה של האזרח הפשוט בין מי באמת חפץ בחיים לבין ההנהגות שלו.

ביקורת חריפה ניתנה גם כלפי אבו מאזן: "אתם עזבתם אותנו שנתיים, לא שאלתם עלינו", אמר התושב, והוסיף כי הפוליטיקה של הרשות אינה מעניינת אותו, שכן "פוליטיקה לא מאכילה ילדים". המסר החוזר בשיחה היה כי התושבים בעזה עייפים ממלחמות ופוליטיקה, ושאיפה העיקרית שלהם היא לכלכל את עצמם ואת ילדיהם: "אנחנו רוצים לאכול ולהאכיל את הילדים שלנו". הוא ציין כי אמנם יש אוכל בשווקים, אך המחירים גבוהים מדי והתושבים אינם יכולים להרשות לעצמם.

בסיום השיחה, התושב קרא לאבו מאזן לקחת אחריות אישית. "שיבוא לעזה, שישאל מה שלומנו", סיכם את תחושותיו.

