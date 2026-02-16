כיכר השבת
"המערב הפרוע"

אימה בחיפה: מרדף פרוע וירי בכביש הראשי בעיר; הנהג נעצר לאחר תאונה עצמית

תושב ג'סר א-זרקא, נעצר לחקירה לאחר שסרב להיענות להנחיית השוטרים וניסה להימלט, תוך נסיעה פרועה, המסכנת את משתמשי הדרך בדרך פרויד בחיפה | המרדף כלל ירי לעבר גלגלי הרכב הנמלט, עד שנעצר כתוצאה מתאונה עצמית (משטרה)

אילוסטרציה (שאטרסטוק)

רגעי דרמה נרשמו היום (שני) בחיפה כאשר במסגרת פעילות מבצעית של שוטרי תחנת טירת כרמל לאיתור עבירות פשיעה במרחב הציבורי, זיהו ה רכב בעיר טירת כרמל שסרב להנחיית השוטרים לעצור בצד.

הנהג החשוד החל במנוסה תוך נסיעה פרועה וסיכון משתמשי הדרך עד לעצירתו בתאונה עצמית ברחוב פרויד בחיפה המהווה עורק ראשי בעיר, תוך שימוש בירי לעבר גלגלי הרכב הבורח במהלך המרדף, שהיווה סכנה ממשית למשתמשי הדרך.

לפי הודעת המשטרה, עם עצירתו הנהג נעצר לחקירה בתחנת המשטרה. הנהג החשוד תושב ג'סר א זרקא, נעצר והחקירה נמשכת. בעקבות התקרית החריגה נרשמו עומסי תנועה כבדים במקום.

