רגעי דרמה נרשמו היום (שני) בחיפה כאשר במסגרת פעילות מבצעית של שוטרי תחנת טירת כרמל לאיתור עבירות פשיעה במרחב הציבורי, זיהו השוטרים רכב בעיר טירת כרמל שסרב להנחיית השוטרים לעצור בצד.
הנהג החשוד החל במנוסה תוך נסיעה פרועה וסיכון משתמשי הדרך עד לעצירתו בתאונה עצמית ברחוב פרויד בחיפה המהווה עורק ראשי בעיר, תוך שימוש בירי לעבר גלגלי הרכב הבורח במהלך המרדף, שהיווה סכנה ממשית למשתמשי הדרך.
לפי הודעת המשטרה, עם עצירתו הנהג נעצר לחקירה בתחנת המשטרה. הנהג החשוד תושב ג'סר א זרקא, נעצר והחקירה נמשכת. בעקבות התקרית החריגה נרשמו עומסי תנועה כבדים במקום.
