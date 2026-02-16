"המערב הפרוע" אימה בחיפה: מרדף פרוע וירי בכביש הראשי בעיר; הנהג נעצר לאחר תאונה עצמית תושב ג'סר א-זרקא, נעצר לחקירה לאחר שסרב להיענות להנחיית השוטרים וניסה להימלט, תוך נסיעה פרועה, המסכנת את משתמשי הדרך בדרך פרויד בחיפה | המרדף כלל ירי לעבר גלגלי הרכב הנמלט, עד שנעצר כתוצאה מתאונה עצמית (משטרה)

בס בני סולומון כיכר השבת | 15:25