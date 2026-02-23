לנוכח מצבה העגום: המהלך של רשות המים להצלת הכינרת

בניסיון להעלות את מפלס המים בכינרת, ברשות המים ובחברת מקורות מתכננים להתחיל להזרים לאגם מים מותפלים בכמות גדולה בתחילת החודש הבא. המהלך הדרמטי מגיע בעקבות מצבה העגום של הכנרת לאחר שמתחילת החורף המפלס עלה בכ-30 סנטימטרים בלבד. מדובר בכמות נמוכה בהשוואה לעונה ממוצעת שבה המפלס עולה בכ-1.60 מטרים.

בעקבות כך, לפי הדיווח ב-N12, ברשות המים ובמקורות מתכוונים להפעיל את התשתית שהוכנה להעברת מים ממתקני התפלה בחוף אל הכנרת בצורה שתשפיע על כמות המים באגם. הכוונה היא להתחיל בהזרמה בתחילת החודש הבא, ייתכן שכבר בשבוע הבא.

לפי הדיווח, בחצי השנה האחרונה כבר מוזרמים מים מותפלים לכנרת אך עד כה זה נעשה בהיקפים מצומצמים מאוד – כ-1,000 קוב בשעה. כעת הכוונה להגדיל את נפח המים המוזרמים לכנרת ל-4,000 עד 6,000 קוב בשעה.

בשבוע האחרון, שני מתקני התפלה גדולים באשדוד ובשורק 2 עובדים בתפוקה מלאה. הפעילות בהם מייצרת מספיק מים שניתן להזרים לכנרת.