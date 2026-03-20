ישראל תקפה באיראן בראש השנה הפרסי; איראן תקפה את איחוד אמירויות וכוויית בזמן החג המוסלמי

רצף חריג של שיגורים מאיראן לעבר ערי ישראל במהלך הלילה; בתגובה: צה"ל פתח בגל תקיפות משמעותי ברחבי איראן - בזמן שהם מציינים את ה'נורוז', ראש השנה הפרסי | איחוד האמירויות וכוויית הותקפו לפנות בוקר, בזמן תחילת החג המוסלמי עיד אל-פיטר | סעודיה: "מחיר חבית נפט יגיע ל-180 דולר" (אקטואליה)

(צילום: Ayal Margolin/Flash90)

07:05 - הרשויות באיחוד האמירויות עדכנו כי עצרו פעילים מרשת טרור שפעלה בשטח המדינה, והופעלה ומומנה בידי חיזבאללה ו.

לפי סוכנות הידיעות הממלכתית, הרשת שפורקה הייתה מעורבת בפעילות של הלבנת הון, מימון טרור ואיום על הביטחון הלאומי.

עוד נמסר כי חברי הרשת פעלו תחת כסות של פעילות מסחרית פיקטיבית, בניסיון לחדור למערכות הכלכליות במדינה, ולסייע בהוצאה לפועל של תכניות חיצוניות הפוגעות ביציבות הפיננסית של האמירויות.

ברשויות המקומיות מדגישים כי מדובר בפעילות מתוכננת היטב, אשר נועדה לנצל מנגנונים כלכליים לגיטימיים לצורך קידום פעילות עוינת.

סיכום חדשות הלילה

דובר צה"ל הודיע כי צה"ל פתח בגל תקיפות לעבר תשתיות של המשטר האיראני באזור טהרן, זאת זמן קצר לאחר ירי לשטחי הצפון ורצף שיגורים חריג לעבר ישראל. האזעקות הופעלו במספר יישובים בצפון, בחלקם ללא התרעה מוקדמת.

במקביל, סוכנות הידיעות AP דיווחה מפי פעילים באיראן על תקיפות אוויריות בעוצמה באזור טהרן. התקיפות התרחשו בזמן שבאיראן מציינים את חג הנורוז – ראש השנה הפרסי.

באיחוד האמירויות ובכוויית הודיעו כי הן “מגיבות למתקפת טילים”, כאשר בדובאי הופעלו מערכות ההגנה האווירית שיירטו איום מעל שמי העיר – זאת בזמן החג המוסלמי עיד אל-פיטר. בבחריין הופעלו אזעקות, ובסעודיה דווח על יירוט כטב"ם במזרח המדינה.

על רקע האירועים, גוברת הדאגה גם בזירה הכלכלית. לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", גורמים בשוק הנפט בסעודיה מעריכים כי אם הלחימה תימשך לאורך החודש הקרוב – מחירי הנפט עשויים לזנק עד לכ-180 דולר לחבית עד סוף אפריל.

1
ראש השנה הפרסי הוא החד שבגללו אנחנו מדליקים נרות בפנים. מגיע להם שנחזיר טובה
אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

