נשיא המדינה במסר לעם האיראני לרגל חג הנורוז: ״אתם ראויים לעתיד אחר"

הנשיא יצחק הרצוג בירך לרגל הנורוז ושלח מסר ישיר לאזרחי איראן: “האור תמיד חוזר” | הוא הדגיש את הקשר ההיסטורי בין העמים והביע תקווה לעידן של שלום ושיתוף פעולה (חדשות)

1תגובות
פנה לעם האיראני לרגל חג הנורוז, ושיגר מסר של תקווה, חיבור היסטורי ועתיד משותף.

“אל העם האיראני, מבית הנשיא בירושלים, אני שולח לכם את מיטב האיחולים בשם עם ישראל לרגל חג הנורוז”, אמר הרצוג. “הקשרים בין העם הפרסי לעם היהודי משתרעים לאורך ההיסטוריה והגיאוגרפיה”.

בדבריו הדגיש הנשיא את המשמעות הסמלית של החג: “מסורת הנורוז מזכירה לנו שגם כאשר נראה כי החשיכה גוברת ומטילה צל על תקוותינו וחלומותינו – האור תמיד חוזר ועונה חדשה מתחילה”.

הרצוג פנה ישירות לאזרחי והביע הערכה לעמידתם: “ברור לנו בישראל ובעולם כולו, העם האיראני גאה וחזק. כבודכם וכמיהתכם לחופש הם מקור השראה. אתם, העם האיראני, ראויים ליותר, ראויים לעתיד אחר – וימים טובים יותר עוד יגיעו”.

בסיום דבריו הביע תקווה לעתיד של שיתוף פעולה: “עוד נחגוג את הנורוז יחד, כבימי כורש הגדול, ונפיץ את אורם של שיתוף הפעולה, הידידות והשלום”.

(צילום: מתוך חשבון X של יצחק הרצוג)

0 תגובות

החרפה המשועמם הזה מחפש היכן להפיג את שיעממותו . הבעיה שהוא עולה לנו 100,000 שח בכל חודש .
