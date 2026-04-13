כיכר השבת
"כשתהיה שעת כושר"

"נחטוף חיילים ישראליים": ראש ארגון הטרור שולח מסר מאיים

מנהיג חיזבאללה השייח' נעים קאסם אמר כי אנשי ארגון הטרור נוכחים בשטח ויילחמו "עד לנשימה האחרונה" | בהמשך איים כי אנשיו ישבו חיילים ישראלים "כאשר תהיה שעת כושר" (העולם הערבי)

מנהיג השייח' נעים קאסם אמר בהצהרה כי אנשי ארגון הטרור עדיין נוכחים בשטח, ויילחמו "עד לנשימה האחרונה". לדבריו, "הם מנהלים את הקרבות הדגולים ביותר בתפקוד אגדי מדהים".

קאסם ציין כי "החבר'ה בחזית נלחמים ברוחניות של מות קדושים". הוא הוסיף כי המורל של אנשי חיזבאללה גבוה מאוד, וטען כי הרשימות שלהם מלאות באנשים שרוצים להצטרף ללחימה.

בהמשך איים כי אנשיו ישבו חיילים ישראלים "כאשר תהיה שעת כושר". קאסם ציין כי חיזבאללה הכין את עצמו לעימות בשקט ובערפל והוא נע ממקום למקום במטרה להתחמק מהישראלים.

קאסם גם קרא לממשלת לבטל את החלטה להוציא את הזרוע הצבאית של חיזבאללה מחוץ לחוק.

מנהיג חיזבאללה הוסיף כי ביטול ההחלטה הזאת הוא חלק מהריבונות של לבנון, שכן אם היא תבוטל הדבר יגביר את התיאום בין השלטון, חיזבאללה והעם הלבנוני "ונוכל להגן על המולדת", לדבריו.

3
פרי העסקעות לצערנו
מדיניות
2
למה לא מורידים אותו ?
מאיר
1
יש למישהו המספר פלאפון שלו? רוצים לאכן אותו כדי לשלוח לו 'משהו'
אריק

