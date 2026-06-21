כיכר השבת
"צבט אותו בחזקה"

סערה בבני ברק: מורה בתלמוד תורה הכה שני ילדים - וחזר ללמד כרגיל 

מורה בתלמוד תורה בבני ברק הודה בהכאת תלמידים, הושעה ליום אחד וחזר ללמד | אמא של אחד הילדים לכיכר השבת: "פחדתי קצת אבל דיברתי עם המנהל, מקווה שיטפלו בזה" (בארץ)

9תגובות
הפציעות שנגרמו לילדים (צילום: צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)

מורה בתלמוד תורה ב הודה כי הכה שני תלמידים הלומדים בכיתה ה', אך למרות זאת חזר ללמד לאחר שהושעה ליום אחד בלבד. כך דיווח הבוקר מרדכי הלפרין, כתב החרדים בגלי צה"ל.

על פי הדיווח, המורה הסביר כי פעל לאחר שהתלמידים "התחצפו" אליו וכי סבר שיש צורך "ללמד אותם". בעקבות האירוע נערכה לו שיחת בירור עם הנהלת המוסד, שבסיומה הוחלט להשעותו למשך יום אחד בלבד ולאחר מכן לאפשר לו לשוב לעבודתו.

אמא של אחד הילדים תיארה לכיכר השבת: "הילד אמר לי שצבט אותו, צבט קצת חזק קצת סובב את היד אז זה נהיה.. יכול להיות שהוא (המורה) היה עצבני קצת". לדבריה, "המנהל דיבר איתו אבל שלחתי אותו לכיתה, מה אני אשאיר אותו בבית? פחדתי קצת אבל דיברתי עם המנהל, ומקווה שיטפלו בזה".

מנהל תלמוד התורה מסר לגל"צ כי הבהיר למורה שמדובר בהתנהגות שאינה מקובלת וכי מקרים דומים לא יישנו בעתיד. לדבריו, "זה לא יחזור. הבנתי שזה באמת מעשה חריג שלא ייעשה אצלנו, השעיתי אותו ליום אחד. הוא ניסה להצדיק את עצמו, אבל אמרתי שיש גבול לכל דבר. הוא לא חשב שזה יביא לכזו חומרה".

עוד ציין המנהל כי הוא שוקל האם להמשיך את העסקתו של המורה בשנת הלימודים הבאה. "אני אסתדר איתו שלא ימשיך", אמר, בהתייחס לאפשרות שלא ימשיך ללמד במוסד בעתיד.

בני ברקאלימותתלמוד תורהמכותמורה

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7
זה ממש לא כתבה שמתאימה לאתר חדשות חרדי, למרות שהכרה אינה מקובלת כיום במוסדות החינוך אני כהורה לילדים בחיידר כעיקרון חינוכי ממש לא רוצה שהמלמדים יחששו מכתבות כאלה, למרות שאני לא רוצה שיכו. זה לא סותר, חשובה כאן הבגרות.
חרדי
זה מתאים ועוד איך אל תתנסה לתטאטא מתחת חשטיח את האכזריות של המורים כלפי התלמידים
צדיק
סימן שאתה גם מלמד בתת חרדי וזה מה שאתה רעושה עשית ותמשיך לעשות עד שיעצרו אותך מאחורי סורג ובריח. אתה עצבני, מתוח,לחוץ ולא משנה מה קח כדורים להרגעה ואל תוציא את העצבים שלך על הילדים שלי, בגללך ובגלל רשעים כמוך הילד שלי לא הלך לחיידר כמעט שנה שלימה! ועד שלא התלוננתי במשטרה זה לא נרגע כי המנהל העביר או
גאולה
6
הלוואי וזה יעזור צריך חוקר פרטי בכל התלמודי תורה בבני ברק ובמיוחד התת ברחוב עזרא שם זה פשוט הכאות על ימין והשמאל
צדיק
5
חשוב מאוד הכתבה הזו, שמלמדים לא יוציאו את העצבים שלהם על ילדים...
דוד
4
הבן שלי היה רבה שצבט אותם במשך שנה התלוננתי בסוכות עד שבועות למנהל רק אחרי שבועות העיפו אותו הוא היה צובט ידים דוחף כיסאות ואף אחד לא זז למרות התלונות
אצל חיידרים חרדים זה קורא המון
3
הכרתי מקרה דומה בירושלים. דווחתי וזה לא עזר
לפני כ 9 שנים
2
מסכנים הילדים לא על המכה אלא על זה שהילד יודע שזה התפרסם בתקשורת , יש יותר נזק לילד כשזה מתפרסם ופוגע לו בסמכות של הרבנים , ולאחמ"כ זה יחזור להורים כבומרנג שלא יהיה לו ערך גם לסמכות כלפיהם. כאילו סיפורים ניתן לפתור בשניה וחצי מול המנהל עם אזהרה שזה יפורסם... ומספיק בטוח שהוא כבר יטפל בזה , ובלי לערע
ישראל
1
מה זה לעומת מה שהיה כשבני גילי היינו בחיידר... הרבה הכי נחמד היה נותן "צביטה חזקה"...
אברך ליטאי ממורמר

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