מורה בתלמוד תורה בבני ברק הודה כי הכה שני תלמידים הלומדים בכיתה ה', אך למרות זאת חזר ללמד לאחר שהושעה ליום אחד בלבד. כך דיווח הבוקר מרדכי הלפרין, כתב החרדים בגלי צה"ל.

על פי הדיווח, המורה הסביר כי פעל לאחר שהתלמידים "התחצפו" אליו וכי סבר שיש צורך "ללמד אותם". בעקבות האירוע נערכה לו שיחת בירור עם הנהלת המוסד, שבסיומה הוחלט להשעותו למשך יום אחד בלבד ולאחר מכן לאפשר לו לשוב לעבודתו.

אמא של אחד הילדים תיארה לכיכר השבת: "הילד אמר לי שצבט אותו, צבט קצת חזק קצת סובב את היד אז זה נהיה.. יכול להיות שהוא (המורה) היה עצבני קצת". לדבריה, "המנהל דיבר איתו אבל שלחתי אותו לכיתה, מה אני אשאיר אותו בבית? פחדתי קצת אבל דיברתי עם המנהל, ומקווה שיטפלו בזה".

מנהל תלמוד התורה מסר לגל"צ כי הבהיר למורה שמדובר בהתנהגות שאינה מקובלת וכי מקרים דומים לא יישנו בעתיד. לדבריו, "זה לא יחזור. הבנתי שזה באמת מעשה חריג שלא ייעשה אצלנו, השעיתי אותו ליום אחד. הוא ניסה להצדיק את עצמו, אבל אמרתי שיש גבול לכל דבר. הוא לא חשב שזה יביא לכזו חומרה".

עוד ציין המנהל כי הוא שוקל האם להמשיך את העסקתו של המורה בשנת הלימודים הבאה. "אני אסתדר איתו שלא ימשיך", אמר, בהתייחס לאפשרות שלא ימשיך ללמד במוסד בעתיד.