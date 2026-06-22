הורים, שימו לב! דרמה בביתר עילית: ילד חרדי נלכד בתוך פח בטון וחולץ על ידי לוחמי האש סכנת הבטונדות: ילד חרדי שנלכד בתוך פח עשוי בטון במהלך משחק בביתר עילית, חולץ בשלום וללא פגע על ידי לוחמי האש מתחנת יהודה | בעקבות המקרה, בכבאות והצלה מזהירים את ההורים והילדים: "הבטונדות אינן משחק, מדובר בסכנה ממשית" (בארץ)

חש חזקי שטרן כיכר השבת | 19:32