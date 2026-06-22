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דרמה בביתר עילית: ילד חרדי נלכד בתוך פח בטון וחולץ על ידי לוחמי האש

סכנת הבטונדות: ילד חרדי שנלכד בתוך פח עשוי בטון במהלך משחק בביתר עילית, חולץ בשלום וללא פגע על ידי לוחמי האש מתחנת יהודה | בעקבות המקרה, בכבאות והצלה מזהירים את ההורים והילדים: "הבטונדות אינן משחק, מדובר בסכנה ממשית" (בארץ)

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הילד לכוד בתוך פח הבטון (צילום: כבאות והצלה מחוז יו"ש)

דרמה בשעה האחרונה (שני) בעיר ביתר עילית: לוחמי אש מתחנה אזורית יהודה הוזעקו לחילוץ מורט עצבים של ילד שנלכד בתוך פח עשוי בטון (בטונדה) במהלך משחק ברחוב.

מפקד הצוות, רס"ר זיו יונה, סיפר כי הלוחמים ביצעו פעולות חילוץ עדינות ומורכבות כדי לשמור על בטיחותו של הילד, תוך כדי שהם פועלים להרגעתו יחד עם בני משפחתו ובסיוע גורמי הרפואה במקום. הילד חולץ בשלום ללא פגע.

בעקבות המקרה, מפקד המשמרת רשף ליחי בן לולו שיגר פנייה דחופה להורים ולילדים: "הבטונדות אינן חלק ממשחקי הילדים. מדובר במכשול בטיחותי שעלול להוות סכנה ממשית, ואין להיכנס לתוכן. אנא, שמרו על בטיחות הילדים והימנעו ממשחקים מסוכנים אלו".

הילד לכוד בתוך פח הבטון (צילום: כבאות והצלה מחוז יו"ש)
הילד לכוד בתוך פח הבטון (צילום: כבאות והצלה מחוז יו"ש)
ביתר עיליתחילוץילדכבאות והצלה

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אני לא מבין איך אפשר להיתקע בתוך פח כזה
חכם
יתכן שבחלקו הגדול מבפנים הוא יצוק ברובו, רק באמצעו חלול..ככה אני חושב
חיים

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