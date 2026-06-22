דרמה בשעה האחרונה (שני) בעיר ביתר עילית: לוחמי אש מתחנה אזורית יהודה הוזעקו לחילוץ מורט עצבים של ילד שנלכד בתוך פח עשוי בטון (בטונדה) במהלך משחק ברחוב.
מפקד הצוות, רס"ר זיו יונה, סיפר כי הלוחמים ביצעו פעולות חילוץ עדינות ומורכבות כדי לשמור על בטיחותו של הילד, תוך כדי שהם פועלים להרגעתו יחד עם בני משפחתו ובסיוע גורמי הרפואה במקום. הילד חולץ בשלום ללא פגע.
בעקבות המקרה, מפקד המשמרת רשף ליחי בן לולו שיגר פנייה דחופה להורים ולילדים: "הבטונדות אינן חלק ממשחקי הילדים. מדובר במכשול בטיחותי שעלול להוות סכנה ממשית, ואין להיכנס לתוכן. אנא, שמרו על בטיחות הילדים והימנעו ממשחקים מסוכנים אלו".
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