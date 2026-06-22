התושבים ברחובות יכולים לנשום לרווחה, לפחות ביומיים הקרובים: שביתת הפתע הכללית של עובדי עיריית רחובות, שהייתה אמורה לצאת לדרך מחר (שלישי) בשעה 06:00 בבוקר ללא הגבלת זמן ולשתק לחלוטין את השירותים העירוניים, נבלמה הערב ברגע האחרון בבית הדין לעבודה בעקבות בקשה דחופה לצו מניעה שהגישה העירייה.

במהלך הדיון הסוער בבית הדין, שהתקיים שעות ספורות לאחר שאנשי ועד העובדים החריפו את הצעדים וחסמו את חנייתו של ראש העיר מתן דיל באמצעות צמיגים, הציג הוועד מתווה מרוכך יותר של שביתה בת 48 שעות עם ועדת חריגים. אולם, בעקבות התחייבותה של מנכ"לית העירייה להעביר כבר מחר בצהריים את הסכום השנוי במחלוקת, קיבל בית הדין החלטה שהביאה לרגיעה זמנית.

המתווה המסתמן: הכסף יועבר - השביתה תבוטל לחלוטין

על פי החלטת השופטים, השביתה המתוכננת למחר נדחית באופן מיידי ליום רביעי. בית הדין קבע כי אם עיריית רחובות תעמוד בהתחייבותה ותעביר מחר עד השעה 13:00 את תקציב ועד העובדים והרווחה (על סך כ-3.9 מיליון ש"ח, בניכוי התקציב שכבר חולק בפסח), השביתה תבוטל לחלוטין. לגבי שאר הנושאים הבוערים, בהם חוקיות "גזירת הרכבים הצמודים" למנהלים - הורה בית הדין לוועד להימנע מצעדים ארגוניים עד לדיון המרכזי שנקבע לחודש אוגוסט.

משמעות ההחלטה היא דרמטית עבור העירייה, שכן ביקורו המתוכנן והרגיש של שר הביטחון ישראל כ"ץ, הכולל סיור בעיר וישיבה מקצועית בעירייה, ייערך מחר כסדרו ללא שיבושים ומבוכות ציבוריות.

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בעיריית רחובות חוגגים: "מה שהיה פה בשנים עברו לא יהיה עוד"

מיד לאחר החלטת בית הדין, פרסמה עיריית רחובות תגובה לוחמנית המבהירה כי מבחינתה מדובר בניצחון עקרוני על התנהלות הוועד: "אנו שמחים שבית המשפט קיבל את בקשת העירייה וביטל את השביתה".

"עיריית רחובות אומרת בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים: נמשיך לפעול ללא לאות להבראת העירייה ולשיפור השירות, ונעשה הכל כדי שהעירייה תתנהל בצורה תקינה, אחראית וחוקית, בשונה ממה שהיה פה בשנים עברו. הניצחון האמיתי הוא שהתושבים לא נפגעים בדרך אותה אנו מובילים", נמסר.

ברקע: סערת חילולי השבת והדשדוש בסקרים

למרות הבלימה בבית הדין, השטח ברחובות עדיין תוסס. ראש העיר מתן דיל ממשיך להתמודד עם חזיתות מורכבות מכיוונים שונים: מחד, סערת פתיחת העסקים בשבת ברחוב הרצל מסרבת לגווע, כאשר הנציגים החרדים בקואליציה פועלים מאחורי הקלעים תחת הוראת רבותיהם ונאלצים בשלב זה לשמור על איפוק פומבי; מאידך, סקר פנימי שנחשף בקרב פעילי הליכוד דירג את דיל במקום האחרון מבין ראשי הרשויות שנבדקו.

האם העברת התקציב מחר בצהריים תכבה סופית את השריפה מול עובדי העירייה, או שמדובר רק בפסק זמן זמני עד לפיצוץ הבא? "כיכר השבת" ימשיך לעקוב ולדווח.