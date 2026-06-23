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"בואו לצפון"

הנשיא הרצוג ביקר במטולה: "אנחנו צריכים לדאוג לביטחון אזרחינו"

נשיא המדינה יצחק הרצוג בביקורו במטולה: "היישובים לאורך הגבול הם שמגינים על מדינת ישראל, הם החזית. אנחנו צריכים לדאוג לביטחון אזרחינו גם כשהמדינאות נכנסת לתמונה" | תיעוד (חדשות)

נשיא המדינה יצחק הרצוג בביקור במטולה
נשיא המדינה יצחק הרצוג בביקור במטולה| צילום: צלם: דותן גואטה | מקליט: גדעון ארנולד

ביקר היום (שלישי) במועצה המקומית מטולה. במהלך הביקור, נפגש הנשיא עם ראש המועצה דוד אזולאי וחברי מליאת המועצה, וקיבל סקירה על תהליך השיקום ועל המאמצים להשבת התושבים לשגרה.

בהמשך השתתף הנשיא בטקס חנוכת המרכז לגיל השלישי "מופת" - מועדון "חברותא", שנפתח מחדש לאחר שיקום נרחב בעקבות נזקי המלחמה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג, אמר כי "אנחנו כאן במטולה, לא רחוק מגבול לבנון, מאחורינו עמק עיון - אזור מקסים. אני אומר לכל האזרחים במדינה ששואלים את עצמם 'מה אנחנו יכולים לעשות למען הצפון' - בואו לצפון, מראש הנקרה ועד מטולה, בואו תחזקו את התיירות ואת העסקים, בואו תראו סולידריות - עם ישראל כולו צריך להגיע לכאן.

נשיא המדינה יצחק הרצוג בביקור במטולה (צילום: צילום: חיים צח / לע"מ)
נשיא המדינה יצחק הרצוג בביקור במטולה (צילום: צילום: חיים צח / לע"מ)

"מיכל ואני מגיעים לפה הרבה מאוד, חורשים את הגבול הזה לא מעט, ואין ספק שאנחנו נמצאים באתגר עצום, היישובים כאן הם לא ספר ולא פריפריה, הם לב הארץ. זה הבית שלנו וכך צריך להתייחס לכך. המקומות האלה לאורך הגבול הם שמגינים על מדינת ישראל, הם החזית, הם לב המדינה.

"לכן, צריך להשקיע כאן את כל המשאבים הנדרשים - בפיתוח, בחיזוק, בחינוך, ברווחה וכמובן בפיתוח עסקי, תעסוקה, כלכלה ותיירות ובכל התחומים".

נשיא המדינה יצחק הרצוג בביקור במטולה (צילום: צילום: חיים צח / לע"מ)

הנשיא הוסיף ואמר: "נכון, המצב עדיין לא ברור - אנחנו נמצאים בהפסקת אש, המצב בלבנון נמצא בליגות הגדולות ביותר של המדינאות העולמית - בסוף אנחנו צריכים לדאוג לביטחון אזרחינו ולדעת שגם כשהמדינאות נכנסת לתמונה, התוצאה צריכה להבטיח את ביטחון ישראל, את ביטחון היישובים ואת ביטחון התושבים.

"הניצחון יהיה שנראה פה עוד ועוד ילדים, ועוד ועוד אזרחים שחוזרים לכאן ובונים כאן או מצטרפים לכאן - לכל יישובי הצפון ומחזקים אותם.

"אני מודה לראשי הרשויות שעומדים בצורה אמיצה ונחרצת תקופה ארוכה מאוד למול אתגרים לא פשוטים שניצבים בפניהם ואלה צריכים להיות האתגרים של כל אחד ואחת מאיתנו".

יצחק הרצוגמטולה

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