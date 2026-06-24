מזג האוויר לסוף השבוע: עלייה קלה בטמפרטורות; נוח ורגיל לעונה

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית בבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה, במרבית אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית
על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית בבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום שישי, יהיה מעונן חלקית בבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-28
באר שבע: 20-32
חיפה: 23-28
טבריה: 22-34
צפת: 17-27
אילת: 25-37
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