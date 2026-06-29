מזג האוויר היום (שני) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ייעשו שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

'השירות המטאורולוגי' פרסם 'התראה מוקדמת צהובה' על עומס חום בעמק החולה, בעמק יזרעאל, בצפון מזרח השומרון, בצפון הנגב, במזרח הנגב ובדרום הנגב.

כך גם התראה על עומס חום בעמק בית שאן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה ו'התראה מוקדמת אדומה' על עומס חום בבקעת כנרות ובבקעת הירדן.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-30

תל אביב: 24-28

באר שבע: 22-33

חיפה: 24-28

טבריה: 22-35

צפת: 17-30

אילת: 28-40