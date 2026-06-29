כיכר השבת
מזג האוויר

הקיץ כבר כאן: עלייה בטמפרטורות ועומסי חום כבדים; אזהרה אדומה בבקעה

מזג האוויר ייעשה בהיר וחם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ • בשירות המטאורולוגי פרסמו התרעות צהובות על עומסי חום בשלל אזורים, לצד 'התרעה אדומה' וחריגה בבקעה ובכנרות | ביום רביעי: הקלה קלה • התחזית המלאה (מזג האוויר)

כוחות צה"ל בדרום לבנון, אתמול (צילום: אייל מרגולין/FLASH90)

היום (שני) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ייעשו שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

'השירות המטאורולוגי' פרסם 'התראה מוקדמת צהובה' על עומס חום בעמק החולה, בעמק יזרעאל, בצפון מזרח השומרון, בצפון הנגב, במזרח הנגב ובדרום הנגב.

כך גם התראה על עומס חום בעמק בית שאן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה ו'התראה מוקדמת אדומה' על עומס חום בבקעת כנרות ובבקעת הירדן.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-30

תל אביב: 24-28

באר שבע: 22-33

חיפה: 24-28

טבריה: 22-35

צפת: 17-30

אילת: 28-40

מזג האווירהתחזית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר