מבקר המדינה חשף והפתיע: מי ביקש להשמיט חלקים מהדוחות?

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, פתח את היום השני של ועידת השלטון המקומי, מוני אקספו, בתל אביב.

בשיחה עם העיתונאי יניר קוזין, הוא התייחס לדוחות הביקורת על טבח שמחת תורה, ואמר: "פרסמנו כבר קרוב ל-50 דוחות. בשבוע הקרוב עתיד להתפרסם עוד מקבץ של דוחות, לרבות בסוגיה של פינוי פצועים. צריך לזכור שב-7 באוקטובר חווינו אלפי פצועים ממתקפת הטרור, ולדאבוננו רבים מהם דיממו למוות מבלי שפינו אותם. לא אכנס כרגע לממצאי הדוח על פסטיבל הנובה, אך הדוח הוא מהדהד, חמור וחשוב ביותר לשם הפקת לקחים.

"לצד זה, יש לנו שמונה דוחות שבהתאם להחלטת בג"ץ מוקפאים לעת הזו. ארבעה מהם הם טיוטות שנשלחו כבר ביולי בשנה הקודמת, וארבעה עוסקים בסוגיות ליבת הכשל. אני רק רוצה להגיד שבין הדוחות שכרגע מוקפאים, נמצא הדוח על רישוי המסיבה ברעים ואבטחתה – מסיבה שנרצחו בה קרוב ל-400 איש, ואחרים נאנסו ונחטפו. אני חושב שהציבור זכאי לקבל תשובות.

"ואני שואל פה: מי מפחד מהאמת? ומי מפחד מקבלת אחריות? כשאתה רואה את העותרים ואת המשיבים בבג"ץ הזה – שהם הסנגוריה הצבאית, התנועה לאיכות השלטון ורמטכ"לים לשעבר – אני שואל, מדוע מפחדים מביקורת? אני חושב שהאמת צריכה לצאת לאור ואזרחי ישראל זכאים לקבל תשובות, וזה לא עומד בסתירה לוועדת חקירה כזו או אחרת.

"התשובות נמצאות אצלנו. הושקעו בדוחות האלה קרוב ל-100 שנות אדם רק בנושאים האלה: סוגיות של הכשל המודיעיני, הכשל בגדר, סוגיות של פינוי חללים והגנה על ערי הדרום. אלה דברים שקשורים לחיים ומוות.

"חשוב מאוד להשלים את הביקורת, חשוב שיתקנו את הליקויים, וחשוב גם בנסיבות של ה-7 באוקטובר שסוגיית האחריות לא תעלם מהציבוריות הישראלית.

"אנחנו בוחנים בדוחות שלנו את כלל הדרגים: דרג מדיני, דרג צבאי ודרג אזרחי וגם מטילים אחריות. האם תהיה אחריות אישית? התשובה זהה לזו שאמרתי כשיצאנו לדרך עם ביקורות המלחמה: בביקורות האלה נטיל אחריות אישית על הגורמים האחראים לכשלים משמעותיים.

"ואני אגלה לך פה סקופ – חלק מהעותרים ישבו איתי ואמרו לי: "בוא תשמיט את פרק האחריות, ותפרסם את הדוחות". אני אמרתי: 'לא'. אני מחויב לאזרחי ישראל, ואסור שבציבוריות הישראלית המילה 'אחריות' תעלם מהשיח".

יניר קוזין: "רגע, רגע, פה הדהמת קצת. אתה אומר שחלק מהאנשים שעָתרו נגד פרסום הדוחות בנושא ה-7 באוקטובר, בנושאי הליבה, הם אנשים שקשורים באופן ישיר לביקורת וביקשו ממך להוריד את הפרקים הרלוונטיים? אתה יכול לומר לנו אם אנחנו מדברים על דרג מקצועי? דרג צבאי?".

מבקר המדינה: "הדרג הצבאי הוא העותר, זו הסנגוריה הצבאית. ואני שואל אותך: ראינו את התחקירים הצבאיים? צה"ל בעצמו מינה ועדה, ואמר שחלק גדול מהתחקירים לא היו ברמה הנדרשת, בלשון המעטה. איפה התחקירים האלו נעצרו? במפקד שלא הסתער בזיקים או בקיבוץ אחר? בזה שכיתת כוננות כזו או אחרת לא תפקדה כמו שצריך? היה תחקיר גם על הדרג הפיקודי, אבל איפה התחקיר על המטכ"ל?

"הגדרתי שכשאנחנו נדון באחריות, היא תתייחס לדרג המדיני (ראש הממשלה ושרים), ובדרג הצבאי – מדרגת תת-אלוף ומעלה. כי אני חושב שהמילה 'אחריות' היא לא מילה גסה, ואנחנו חייבים בהקשר ציבורי, להציג את פרק האחריות. צריך לעשות את זה, דרך אגב, עם הרבה כבוד. כשאנחנו עושים ביקורת על רמטכ"ל לשעבר, על ראש שב"כ לשעבר או על ראש ממשלה – עושים את זה בהרבה כבוד. הם אנשים שמסרו את חייהם למען ביטחון ישראל, ועדיין – הביקורת צריכה להישמע.

"ועוד דבר אגיד לכם: אני חושב שחלק מהבעיה הגדולה שלנו ב-7 באוקטובר הייתה שלא הקשיבו לאחר. לא הקשיבו לתצפיתניות שאמרו לראש אמ"ן: "אתה לא מבין, אתה לא קורא את התמונה. תראה, אם יש לך אלפי מחבלי חמאס שמתאמנים, הם לא מתאמנים בשביל מצעד יום העצמאות. הם מתאמנים כדי לחדור". ולכן ביקורת חייבת להישמע. אנחנו עוד מעט שלוש אחרי; האם לא ראוי שהציבור יקבל תשובות?".