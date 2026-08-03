מזג האוויר היום (שני) תחול ירידה קלה בטמפטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ופנים הארץ, והביל ברצועת החוף. תחול הקלת מה בעומסי החום, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ.

משעות הצהריים הרוחות יתחזקו בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

פרסם 'אזהרה אדומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה.

כמו כן, פורסמה 'אזהרה כתומה' על עומס חום בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק החולה, בבקעת כנרות, בצפון מזרח הנגב, במזרח הנגב ובדרום הנגב והרי אילת.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה בהיר לרוב, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה, והביל במישור החוף. תורגש הקלת מה בעומס החום אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. במישור החוף יוסיף להיות הביל. עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 22-33

תל אביב: 24-33

באר שבע: 25-37

חיפה: 26-32

טבריה: 25-40

צפת: 24-35

אילת: 32-42