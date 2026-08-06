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הקלה בעומסי החום אך הטמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל | התחזית המלאה לסופ"ש

לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)

החוף הנפרד באשדוד בבין הזמנים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

היום (חמישי) בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ- אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שישי, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.

ביום שבת קודש, בבוקר מעונן חלקית עד מעונן ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-30

תל אביב: 24-32

באר שבע: 23-33

חיפה: 23-31

טבריה: 22-36

צפת: 20-30

אילת: 30-41

מזג האווירהתחזית

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