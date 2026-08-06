מזג האוויר היום (חמישי) בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ- אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום שישי, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
ביום שבת קודש, בבוקר מעונן חלקית עד מעונן ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-30
תל אביב: 24-32
באר שבע: 23-33
חיפה: 23-31
טבריה: 22-36
צפת: 20-30
אילת: 30-41
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