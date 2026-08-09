מזג האוויר היום (ראשון) בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. תחול עליה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

'השירות המטאורולוגי' פרסם הבוקר אזהרה צהובה על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון מ-08/08 ב-22 עד 09/08 ב-10. מצב הים גלי גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-70 עד 110 ס"מ, לא צפוי שינוי משמעותי

על פי התחזית, מחר יום שני, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

ביום שלישי, לרוב בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 20-33

תל אביב: 26-32

באר שבע: 24-34

חיפה: 26-31

טבריה: 25-36

צפת: 23-37

אילת: 30-41