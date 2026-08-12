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התחזית המלאה

ביממה האחרונה של בין הזמנים: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ

ירידה קלה בטמפרטורות, אך עומסי החום יישארו כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ; אזהרה אדומה הופעלה בבקעה, בערבה ובים המלח | התחזית המלאה (מזג האוויר)

גן סאקר בבין הזמנים (צילום: חיים גולדברג/FLASH90)

היום (רביעי) לרוב בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.

ה'שירות המטאורולוגי' פרסם הבוקר 'אזהרה אדומה 'על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עדיין מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלת מה בעומסי החום. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי ,ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 20-33

תל אביב: 26-32

באר שבע: 24-34

חיפה: 26-31

טבריה: 25-36

צפת: 23-37

אילת: 30-41
מזג האווירהתחזית

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