מזג אוויר סוער: גשמים וסופות רעמים | המשטרה מזהירה משיטפונות

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהרים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, וקיים חשש לשטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. הלילה: מעונן חלקית.

במשטרה הודיעו כי קיים צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וצפון ודרום ים המלח, החל משעות הצהריים (12:00) ועד שעות הערב (18:00).

משטרת ישראל פרסמה הודעה ובה היא "מבקשת מהציבור לתכנן מראש את נסיעותיו ולהתאים את מסלול הנסיעה לתנאי מזג האוויר הצפויים. זאת תוך הימנעות מהגעה לאיזורי סיכון בהם בין היתר, הנחלים ומסלולי הטיול מחשש לסחף וסכנת חיים ממשית".

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהממוצע בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום. משעות הצהרים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.

ביום שלישי, מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-31

תל אביב: 25-31

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-30

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 29-41