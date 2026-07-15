כיכר השבת
אחרי מאבק ממושך

האולטימטום עבד: עשרות מיליוני שקלים יוזרמו לגננות החרדיות

הממשלה אישרה הקצאה של כ־39 מיליון שקלים לטובת הכרה בוותק הגננות החרדיות לצורך התקצוב | ההחלטה התקבלה שעות לאחר שיו”ר דגל התורה, ח”כ משה גפני, הציב אולטימטום סביב קידום חוק היועץ המשפטי לממשלה (בארץ)

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גן ילדים, אילוסטרציה (צילום: יוסי אלוני\פלאש90)

הממשלה אישרה היום (רביעי) החלטה מיוחדת הכוללת הקצאה של כ־39 מיליון שקלים לטובת שיפור תנאי שכרן של הגננות החרדיות, באמצעות הכרה בוותק הגננות לצורך התקצוב.

ההחלטה התקבלה שעות לאחר שיו”ר דגל התורה, ח”כ , הציב אולטימטום לקואליציה והבהיר כי לא יתמוך בחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אם דרישותיו בנושאים שונים לא ייענו.

על פי החלטת הממשלה, לראשונה יוכר הוותק של הגננות החרדיות לצורך התקצוב, צעד שנועד לסייע לרשתות הגנים ולצמצם את פערי השכר מול מערכת החינוך הכללית. עם זאת, מדובר בשלב ראשון בלבד, כאשר התקצוב המלא טרם אושר והממשלה התחייבה להמשיך לפעול בנושא.

גפני בירך על ההחלטה ואמר: “זהו שלב נוסף במהלך שמטרתו להשוות את תנאי שכרן של הגננות החרדיות לעמיתותיהן בחינוך הכללי. אמשיך לפעול עד להשגת שוויון מלא, ולא ארפה עד שהיעד הזה יושג.”

ההחלטה צפויה להקל על אלפי גננות חרדיות ועל רשתות הגנים, לאחר שנים של מאבק בדרישה להכיר בוותק הגננות לצורך התקצוב. עם זאת, במערכת החינוך החרדית מבהירים כי מדובר רק בשלב הראשון, וכי המאבק יימשך עד להשגת תקצוב מלא ושוויוני.

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