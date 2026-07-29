כיכר השבת
"ניסיון עשיר וידע רב"

לוין מינה את מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, למ"מ מנכ"ל הרבנות הראשית

סגן ראש הממשלה והשר לשירותי דת, יריב לוין, מינה את מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, לממלא מקום מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל | בהודעה על מינויו נכתב כי "יהודה אבידן מביא עמו ניסיון עשיר וידע רב בשירות הציבורי, וכניסתו לתפקיד מהווה בשורה חשובה להמשך חיזוקה וקידומה של הרבנות הראשית לישראל" (בארץ)

יהודה אבידן (צילום: פלאש 90)

סגן ראש הממשלה והשר לשירותי דת, יריב לוין, מינה הערב (רביעי) את מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, לממלא מקום מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה וקבלת אישור משרד המשפטים והלשכות המשפטיות של הרבנות הראשית לישראל והמשרד לשירותי דת.

מינויו של אבידן ממשיך נוהג שהיה מקובל בעבר, ולפיו בתקופות שבהן לא כיהן מנכ"ל קבוע לרבנות הראשית, מונו מנכ"לי המשרד לשירותי דת לשמש כממלאי מקום מנכ"ל הרבנות הראשית.

יהודה אבידן מביא עמו ניסיון עשיר וידע רב בשירות הציבורי, וכניסתו לתפקיד מהווה בשורה חשובה להמשך חיזוקה וקידומה של הרבנות הראשית לישראל.

אבידן קיבל את ברכתם של הרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד יוסף, והרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר אשר איחלו לו הצלחה רבה במילוי שליחותו הציבורית החשובה, לטובת שירותי הדת ולמען כלל אזרחי ישראל.

יריב לויןהרבנות הראשית לישראליהודה אבידןהמשרד לשירותי דת

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