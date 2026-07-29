יהודה אבידן ( צילום: פלאש 90 )

סגן ראש הממשלה והשר לשירותי דת, יריב לוין, מינה הערב (רביעי) את מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, לממלא מקום מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה וקבלת אישור משרד המשפטים והלשכות המשפטיות של הרבנות הראשית לישראל והמשרד לשירותי דת.