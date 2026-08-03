שני פועלים זרים הורעלו לאחר שבישלו ואכלו מרק מצמח בר שקטפו

סכנה בטבע: שני פועלים זרים מתאילנד, בשנות ה-40 לחייהם, אושפזו ביום שבת במחלקה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי רמב"ם לאחר שסבלו מהרעלה חריפה כתוצאה מאכילת צמח טבק השיח.

על פי הודעת בית החולים, השניים קטפו את צמח טבק השיח באזור מגוריהם והכינו ממנו מרק. שעות ספורות לאחר האכילה החלו לסבול מסימפטומים המעידים על הרעלה. מצבו של אחד מהם מוגדר קשה, הוא מורדם ומונשם לאחר שפיתח מצוקה נשימתית. במצבו של השני חל שיפור והוא הועבר למחלקת אשפוז פנימית להמשך השגחה.

אסנת אספיס, אחות אחראית במחלקת טיפול נמרץ כללי ברמב"ם, סיפרה כי השניים הגיעו עם הצמח עצמו אל בית החולים. "מעולם לא נתקלנו במקרה הרעלה כזה, והעובדה שהם הגיעו יחד עם הצמח, בהחלט עזרה לזרז את האבחנה והטיפול שניתן לשניים", אמרה.

במרכז הארצי למידע בהרעלות שברמב"ם מציינים כי טבק השיח (Nicotiana glauca) הוא מין הטבק היחיד הגדל בטבע בישראל. ד"ר יעל לוריא, מנהלת המרכז, הסבירה כי הצמח נפוץ כמעט בכל אזורי הארץ וגדל לרוב בשטחים כגון שדות פתוחים, במגרשים ריקים בעיר, באתרי בנייה ובקרבת מצבורי אשפה.

לדבריה, החומר הרעיל בצמח הוא בעיקר Anabasine, ומנגנון פעולתו דומה לניקוטין. בליעת חלקי הצמח עלולה לגרום לגירוי מערכת העיכול כולל בחילה והקאות, להזעה, הפרשת רוק מרובה, סחרחורת, כאב ראש, רעד, שינויים בלחץ הדם ובקצב הלב, ופגיעה במערכת העצבים המרכזית עד כדי פרכוס ואיבוד הכרה.