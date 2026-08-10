תושב קריית גת בן 64 הותקף באכזריות בראשו ונפצע לאחר שהעיר לשני נערים בסמוך למעבר חצייה בעיר הדרומית. האירוע התרחש אתמול בשעות הערב ברחוב מרכזי בקריית גת, כאשר השניים עברו בסמוך למעבר חצייה והנהג, שחלף במקום עם רכבו, בחר להעיר להם על התנהלותם.

ההערה התמימה לכאורה הובילה מיד להתלקחות מילולית מהירה, שהפכה בתוך רגעים ספורים לתקיפה אלימה ובריונית במיוחד. מיד לאחר שהנהג יצא מרכבו, החלו הנערים להכות אותו באכזריות רבה. מעוצמת המכות הוא קרס ונפל לקרקע.

אך בכך לא תם האירוע: על פי החשד, גם כאשר הקורבן כבר היה מחוסר הכרה חלקית או שרוע חסר אונים על האספלט, המשיכו השניים לבעוט בו באכזריות רבה בראשו ובחלקי גופו, וגרמו לו לפציעה חמורה בראשו טרם נמלטו מהמקום השאירו אותו פצוע ומדמם.

עם קבלת הדיווח על האירוע החמור, פתחו שוטרי תחנת קריית גת במצוד מהיר אחר המעורבים. השוטרים ביצעו שורה של פעולות חקירה אינטנסיביות, שכללו סריקות באזור, איסוף ממצאים פורנזיים וגביית עדויות ראשוניות. הנחישות המבצעית הובילה לכך שבתוך זמן קצר הכוחות הצליחו לאתר את שני החשודים, קטינים תושבי העיר, ועצרו אותם לחקירה בתחנת המשטרה. בהמשך היום צפויים השודדים להיות מובאים בפני בית המשפט השלום בבקשה להאריך את מעצרם לצורך המשך ההליכים המשפטיים והחקירתיים.

מפקד תחנת קריית גת, סנ"צ שי אללי, התייחס לאירוע בחומרה רבה ומסר כי שוטרי התחנה פעלו במהירות ובנחישות כדי לשים את הידיים על החשודים זמן קצר בלבד לאחר שהתרחשה התקיפה. לדבריו, משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל גילוי של אלימות ברחובות ותמשיך לפעול ביד קשה ובמלוא העוצמה למיצוי הדין עם העבריינים, כל זאת במטרה חד-משמעית לשמור על ביטחון הציבור ושלומו של האזרח הנורמטיבי.