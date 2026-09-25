בכניסת חג הסוכות, הגשם המקומי שצפוי לרדת היום בחלק מאזורי הארץ, ייפסק. בימים הראשונים של החג, צפוי להיות נעים - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכני של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בעיקר לאורך מישור החוף הדרומי. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים.

הלילה, ליל שבת קודם ויום טוב ראשון של חג הסוכות, צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית.

כך גם ביום השבת, בוקר החג, צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

ביום ראשון, היום הראשון של חול המועד סוכות צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

לעומת זאת, ביום שני, צפוי להיות מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ צפוי מדי פעם גשם מקומי, ברובו קל.