תרופות | אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

טרגדיה קשה התרחשה בשעות הבוקר של שבת קודש במחלקה לרפואה דחופה בבית החולים דנה לילדים באיכילוב. פעוט בן 3 הגיע למיון במצב של שוק זיהומי עם חשד קליני למנינגוקוקסמיה – זיהום דם קטלני שנגרם על ידי חיידק המנינגוקוק. במקביל ילד בן 4 טבע באשקלון.

למרות מאמצי ההחייאה המאומצים של הצוות הרפואי, נאלץ הצוות לקבוע את מותו של הפעוט. המקרה הטראגי מצטרף לשורה של מקרי תחלואה קשה בילדים שהתרחשו בחודשים האחרונים, ומעורר שאלות קשות על רמת המודעות לחיסונים בציבור. במקביל, ילד בן 4 שנמשה מהמים מחוסר הכרה סמוך לחוף דלילה באשקלון. כונני החירום העניקו לו טיפול רפואי והוא פונה לבי"ח ברזילי, אנוש תוך כדי פעולות החייאה. פראמדיקים במד"א סטיב ברמן וישראל לוגסי וחובש מד"א איציק אלמליך, סיפרו: "היינו בקרבת מקום וראינו אזרחים מוציאים מהמים ילד בן 4 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וצועקים לעזרה. רצנו למקום וראינו את הילד ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות מצילות חיים שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה שאנחנו נלחמים על חייו". התקפת תנים אלימה בחוף: 11 שוחים פונו לבית חולים עם נשיכות דניאל הרץ | 20:45 מהו חיידק המנינגוקוק ומדוע הוא כה מסוכן חיידק המנינגוקוק יכול לבוא לידי ביטוי במספר צורות מסוכנות. המפורסמת והקטלנית ביותר היא דלקת קרום המוח, אך לצידה קיים גם זיהום הדם – המנינגוקוקסמיה – המלווה בתגובה דלקתית עוצמתית הנובעת מפלישת החיידק למחזור הדם. הסימנים המאפיינים כוללים חום גבוה, כאב ראש עז, הקאות ופריחה אופיינית על העור. המחלה מתפתחת במהירות חסרת תקדים, ועלולה להוביל למוות תוך שעות ספורות אם לא מטופלת בזמן. גם כאשר הטיפול ניתן במהירות, שיעור התמותה עומד על כ-10%, והניצולים עלולים לסבול מנזקים קבועים כגון קטיעת גפיים, אובדן שמיעה או נזק מוחי. כפי שמסביר ד"ר אסף רגב, רופא מומחה ברפואת ילדים, בכתבה שפורסמה בכיכר השבת: "חיידק המנינגוקוק עשוי להתבטא בדלקת קרום המוח ובזיהום דם, כאשר התגובה הדלקתית העוצמתית עלולה לגרום לנזקים חמורים במגוון מערכות הגוף". החיסון הקיים – והקריאה הדחופה לציבור יצוין כי קיים חיסון יעיל נגד מנינגוקוק B, אשר מומלץ על ידי איגוד רופאי הילדים בישראל. החיסון אינו כלול בסל הבריאות הממלכתי, אך ניתן לרכוש אותו בקופות החולים ובמרפאות פרטיות. עלות החיסון עומדת על מאות שקלים, אך רופאי ילדים מדגישים כי מדובר בהשקעה שעשויה להציל חיים. בעקבות המקרה הטראגי, נשמעת קריאה דחופה מגורמים רפואיים לציבור החרדי לחסן תינוקות ופעוטות נגד המחלה. "אנו קוראים לציבור לחסן תינוקות ופעוטות ולהציל חיים", נמסר ממקורות רפואיים. "מדובר בחיסון בטוח ויעיל שיכול למנוע טרגדיות כמו זו שהתרחשה השבת".

בריאות היא דרך חיים ( צילום: Shutterstock )

הקשר למגפת החצבת ולמשבר האמון

המקרה הטראגי מתרחש על רקע התפרצות מחודשת של מחלות ילדות שניתן למנוע באמצעות חיסון. רק לפני מספר ימים דווח על תינוקת בת 11 חודשים שאושפזה במצב קריטי בעקבות חצבת, כאשר מצבה הוגדר כמסכן חיים.

פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, התייחס לנושא בראיון לתוכנית 'דבר ראשון' ואמר: "מותר לשאול שאלות על חיסונים, אבל אסור לפחד מהם. החיסונים הצילו מיליוני חיים, וההחלטה שלא לחסן עלולה להיות קטלנית".

בחודשים האחרונים עלתה בציבור החרדי מודעות גוברת לנושא החיסונים, לצד חששות ושאלות לגבי בטיחותם. רופאים מדגישים כי חשוב לשאול שאלות ולהתייעץ עם רופא מוסמך, אך מזהירים מפני הסתמכות על מידע לא מבוסס המופץ ברשתות החברתיות.

מה ניתן לעשות

רופאי ילדים ממליצים להורים לפנות לרופא המשפחה או לרופא הילדים ולהתייעץ לגבי החיסון נגד מנינגוקוק B. החיסון ניתן בדרך כלל בגיל חודשיים, ארבעה חודשים ושנה, אך ניתן לתת אותו גם בגילאים מאוחרים יותר.

"כל הורה שמתלבט לגבי החיסון מוזמן לפנות לרופא ולקבל הסבר מקצועי", מדגישים גורמים רפואיים. "מדובר בהחלטה שיכולה להציל את חיי הילד, ואסור לקבל אותה על בסיס שמועות או מידע לא מבוסס".