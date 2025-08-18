בעקבות הפגיעה בתשתיות החשמול במסילות באזורי וויתקין ובגנות, המשיכו גם הלילה (בין ראשון לשני) עבודות השיקום הנרחבות. צוותי רכבת ישראל עוסקים בהקמה מחדש של המערכות שניזוקו ובהסרת מפגעים, במטרה להשיב את השירות המלא בהקדם.
בינתיים מפעילה החברה מערך הסעות חינמי בין תחנות מרכזיות, לצד תגבור קווי תחבורה ציבורית. בתחנות מוצבים דיילים המסייעים בהכוונת הנוסעים ובהעברת מידע עדכני.
עדכוני תנועת הרכבות:
- קו באר שבע–נתניה חוזר לפעול כסדרו, ויאפשר ציר ישיר נוסף בין הדרום, הנגב המערבי והמרכז. קווים נוספים שיפעלו כסדרם: באר שבע–נהריה (כולל עצירה בנתניה), מודיעין–נהריה (כולל עצירה בנתב"ג, קיסריה, חדרה ונתניה), וקו ראשונים–לוד. חלק מהקווים יפעלו במתכונת מצומצמת: קו בית שמש–נתניה יפוצל (בית שמש–לוד וסבידור–נתניה), קו אשקלון/רחובות–בנימינה יפעל עד/מ־לוד בלבד, קו ירושלים–הרצליה יפעל עד/מ־נתב"ג בלבד (כולל רכבות הלילה), וקו באר שבע–כרמיאל יפעל בין כרמיאל לחיפה חוף הכרמל בלבד. תחנות כפר חב"ד וגני אביב יישארו סגורות לשירות.
שירותי ההסעות החינמיות:
- לוד ↔ תל אביב סבידור מרכז. חדרה מערב ↔ נתניה. תל אביב סבידור ↔ נתב"ג (בשעות הלילה). גני אביב–כפר חב"ד ↔ תל אביב סבידור (בשעות שיא בוקר וערב).
בנוסף, יופעלו חלופות אוטובוסים מתוגברות בין תל אביב לחיפה והצפון, ובין תל אביב לירושלים, ממסוף 2000, חוף הכרמל ומרכזית המפרץ.
