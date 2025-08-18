השינויים והשאטלים ( צילום: רכבת ישראל )

בעקבות הפגיעה בתשתיות החשמול במסילות באזורי וויתקין ובגנות, המשיכו גם הלילה (בין ראשון לשני) עבודות השיקום הנרחבות. צוותי רכבת ישראל עוסקים בהקמה מחדש של המערכות שניזוקו ובהסרת מפגעים, במטרה להשיב את השירות המלא בהקדם.