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כך הוא חולץ

נהג משאית נלכד במצב קשה לאחר התהפכות בכביש 6 – חולץ בפעולה מורכבת

משאית התהפכה בכביש 6 לכיוון דרום בין מחלף נשרים למחלף שורק • הנהג נלכד תחת הרכב ונחלץ במצב קשה לאחר פעולה מורכבת | לוחמי האש השתמשו בכלי חילוץ ייעודיים (בארץ)

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המשאית ההפוכה הבוקר (צילום: כבאות והצלה לישראל)

פעולת חילוץ מורכבת התנהלה היום (ראשון) בכביש 6 לכיוון דרום, לאחר שמשאית התהפכה בקטע שבין מחלף נשרים למחלף שורק. הנהג נלכד תחת הרכב במצב קשה, וצוותי כבאות והצלה לישראל במחוז מרכז פעלו בנחישות לחלצו.

על פי הנמסר מכבאות והצלה, לוחמי האש הגיעו לזירה והחלו מיידית בפעולות חילוץ מורכבות. הנהג היה לכוד תחת המשאית ההפוכה, מה שדרש שימוש בכלי חילוץ ייעודיים ופעולה זהירה במיוחד.

פעולת חילוץ מאתגרת

מפקד האירוע, רשף שלום דוידוביץ, מסר: "מדובר בחילוץ מורכב ומאתגר בעקבות אופי הפגיעה והמיקום בו היה הלכוד. לוחמי האש פעלו תוך שימוש באמצעי חילוץ ייעודיים עד לחילוצו של הנהג והעברתו להמשך טיפול רפואי".

כידוע, תאונות משאיות בכבישים המהירים מהוות אתגר מיוחד לכוחות ההצלה, בשל משקל הרכבים ומורכבות החילוץ. במקרה זה, העובדה שהמשאית התהפכה והנהג נלכד מתחתיה הצריכה פעולה מקצועית ומדויקת במיוחד.

הכביש נחסם בשני הכיוונים במהלך פעולת החילוץ, וגרם לעיכובים בתנועה. צוותי מד"א שהיו במקום טיפלו בנהג לאחר החילוץ והעבירו אותו לבית חולים כשהוא במצב קשה.

בשנים האחרונות נרשמו מספר תאונות דומות בכביש 6, כאשר בכל פעם נדרשת מיומנות גבוהה ושיתוף פעולה מלא בין הצוותים השונים. לאחרונה נעצר נהג משאית שביצע עקיפה מסוכנת באותו כביש, והמשטרה מזהירה מפני נהיגה מסוכנת של משאיות.

הסיבה להתהפכות המשאית טרם ידועה, והמשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה.

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בירור נסיבות??? נו באמת! נסע כמו מתורף עכב מימין ןבשמאל. מיניבוס עשה איתו תחרות . נהג משאית עכב אותו בסיבוב המסוכן הזה איבד שליטה והתהפך.ראיתי את תמונה המצמררת מצד הנגדי שעברתי זמן קצר שזה קרה. בגשר הקטן הזה כל הזמן יש תאונות.
foxy tel aviv

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