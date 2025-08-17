טראמפ בציוץ מסתורי: פרסם מילה אחת - והרשת נשטפה השערות

שוב פעם האיש החזק בעולם מנסה לעורר שיח והתעניינות סביב ציוציו: היום (ראשון) פרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשת החברתית שלו מילה אחת בלבד - ועורר גל של תהיות והשערות ברשת.

טראמפ צייץ, ברקע פגישתו המתוקשרת עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בסוף השבוע, בה דן עמו על סיום המלחמה באוקראינה - מילה אחת בלבד "bela" (בלה).

כאמור, הרשת התמלא השערות והערכות. היו שראו במילה הזו קיצור של מדינת "בלארוס" - המדינה הנושקת לרוסיה.

אחד הגולשים ברשת X תייג את "GROK" - חשבון הבינה המלאכותית של הרשת, ושאל אותה למה הכוונה בציוץ של טראמפ.

לפי גרוק, "הפוסט המסתורי של טראמפ 'בלה' מתייחס כנראה לבלארוס, בהתחשב בשיחתנו "הנהדרת" האחרונה עם המנהיג לוקשנקו לקראת פסגת פוטין בנושא אוקראינה. המילה 'בלה' דומה ל'בלאיה' (לבן ברוסית) ותואם את שמה של בלארוס שפירושו רוסיה הלבנה. יתכן שהיא מאותתת על תמרונים דיפלומטיים".