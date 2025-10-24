ארצות הברית בוחנת תוכנית חדשה להפצת סיוע הומניטרי בעזה, שתהווה תחליף למנגנון ה־GHF (Gaza Humanitarian Foundation) – גוף הסיוע האמריקני שנקלע בחודשים האחרונים לביקורת בינלאומית חריפה - כך נחשף בסוכנות הידיעות 'רויטרס'.

לפי המסמך שנחשף, התוכנית כוללת הקמת "חגורת סיוע בעזה" (Gaza Humanitarian Belt) שתתבסס על 12–16 מוקדי חלוקה לאורך הקו הפנימי שממנו נסוגו כוחות צה"ל.

לפי ההצעה, המוקדים ישמשו מרכזי סיוע מאובטחים לחלוקת מזון, מים, תרופות וציוד שיקום, לצד תשתיות לשיקום מים וחשמל, ומוקדים לוגיסטיים מהם יופץ ציוד לעומק הרצועה באמצעות רכבים קלים.

בנוסף, נבחנת האפשרות להקים במוקדים "מתקני פיוס וולונטריים" שבהם פעילי טרור יוכלו למסור נשק ולקבל חנינה.

המסמך מגדיר כי האחריות לאבטחת השיירות תועבר ל־CMCC – מרכז התיאום האזרחי-צבאי שהוקם לאחרונה, אשר ישתמש ברחפנים לניטור תנועת השיירות ולמניעת חטיפות וגניבות ציוד.

בממשל האמריקני אישרו לרויטרס כי מדובר באחת מכמה חלופות שנבחנות, אך הדגישו: "שום דבר לא סופי. נבחנות מספר גישות שיבטיחו הזרמת סיוע אפקטיבית לתושבי עזה".

עוד עולה מהחשיפה כי במסגרת ההצעה ה-GHF יוחלף או ייספג בארגוני סיוע אחרים – בהם הצלב האדום של איחוד האמירויות ומרוקו, וארגון הנוצרים האוונגליסטי "Samaritan’s Purse". דובר הארגון האחרון אישר כי "נפגשנו עם נציגים אמריקנים, אך הפרטים טרם סוכמו".

בכירים באו"ם ובארגוני סיוע הביעו דאגה מהמודל החדש, שאמור לאגד מוקדים מאובטחים בפיקוח אמריקני-ישראלי, מחשש שייתפס כ"המשך מיליטריזציה של הסיוע".

במקביל לפרסום רויטרס, מדווח הבוקר איתמר אייכנר בוויינט בשם גורמים מדיניים בירושלים כי ישראל שותפה באופן פעיל לגיבוש הצעת החלטה אמריקנית שתובא בקרוב למועצת הביטחון של האו"ם, במטרה להעניק גיבוי בינלאומי להקמת כוח ייצוב אזורי ברצועת עזה – אך ללא מתן סמכויות ביטחוניות לאו"ם עצמו.

בכיר ישראלי המעורב בשיחות אמר כי ההחלטה האמריקנית "נועדה לאפשר הקמת כוח ייצוב בינלאומי, אך מבלי להכניס סעיפים מגבילים שיפגעו בחופש הפעולה של ישראל".

לדבריו, יש הסכמה רחבה עם וושינגטון על הנוסח, אך הדרישה הישראלית ברורה: ההחלטה לא תוגדר תחת סעיף 7 של מגילת האו"ם, המאפשר שימוש בכוח צבאי ומעניק למועצה סמכויות חקירה ופיקוח.

הבכיר הסביר כי "אנחנו רוצים החלטה כללית ולא מחייבת. אם ייכנסו סעיפים שיכולים להפוך את המהלך למנדט של האו"ם – זה ישנה את האופי של הכוח ויפגע בחופש הפעולה שלנו".

בין המדינות שנשקלות להשתתף בכוח הייצוב נמצאות אינדונזיה, אזרבייג'ן, איחוד האמירויות ומצרים, אך ישראל מתנגדת לכך שהובלת המהלך תעבור לידי מדינות אירופיות ובראשן צרפת.

גורמים דיפלומטיים מעריכים כי וושינגטון תביא את נוסח ההחלטה להצבעה כבר בשבועות הקרובים, כחלק מהמאמץ לעצב את השלב הבא של השיקום והייצוב בעזה. לדברי אותם גורמים, האמריקנים גם פועלים לגיוס משאבים כלכליים לשיקום מהיר של התשתיות ברצועה, תוך שמירה על שליטה מערבית-אזורית במנגנון הסיוע.

בירושלים מבהירים כי ישראל תתמוך במהלך רק כל עוד הוא שומר על עקרון אחד: שום נוכחות ביטחונית של האו"ם בשטח הרצועה.