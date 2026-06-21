שר החוץ האיראני בפסגה

בשוויץ במרכז אירופה החלו היום (ראשון), בשעת צהרים, שיחות המשא ומתן בין איראן לארצות הברית - לקראת הגעה להסכם סופי ב-60 הימים הקרובים.

עם חברי המשלחת האמריקני נמנו סגן הנשיא וואנס, ועמו שליחיו של טראמפ סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. ואנס נחת בשוויץ הבוקר וצפוי להישאר במקום מספר ימים. מטעם איראן נוכחים בין היתר שר החוץ ערקאצ'י. במקום גם נציגים רשמיים מקטאר ופקיסטן. נציגים משתי המשלחות תועדו יחד באותו החדר. ואנס נשא דברים בפתח השיחות - דברים ששודרו באופן רשמי לכל העולם - ובין היתר אמר כי ישנה התקדמות בנוגע להפסקת האש בלבנון, וכי טראמפ מעוניין לפתוח "דף חדש" עם איראן.

במקביל לשיחות פרסם היום טראמפ פוסט ברשת החברתית שבו איים בחידוש האש באיראן אם ימשיכו לתמוך בשלוחותיה בלבנון.

טראמפ כתב: "איראן חייבת להפסיק באופן מיידי את הפרוקסים (השלוחות) שלה בלבנון, המקבלים שכר גבוה, מלגרום לצרות. אם הם לא יעשו זאת, נכה באיראן חזק מאוד שוב, בדיוק כפי שעשינו בשבוע שעבר, רק חזק יותר!!! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ".

בשיחה עם רשת הולוויזיה האמריקנית אמר טראמפ ש"ארצות הברית יכולה להיות המלאך השומר של מצר הורמוז ולגבות כעשרים אחוזים מהנפט. אם נצטרך - נוכל להשתלט על המצר". טראמפ הוסיף ואמר: "אם הם לא יעשו עסקה, אפוצץ להם את הצורה. אנחנו נגבה דמי מעבר".

כמו כן הבהיר טראמפ כי מזכר ההבנות הנחתם כעת מול איראן אינו אלא הארכה של הפסקת אש. "אם אני רוצה", אמר טראמפ, "אני יכול לעשות מה שאני רוצה אחרי שישים הימים".

מוקדם יותר היום אמר נשיא איראן פזשכיאן כי לארצות הברית יש רק דאגה אחת - "שלא תהיה לנו פצצת גרעין. זה נושא שהמנהיג העליון המנוח הבהיר שוב ושוב, שאיננו מעוניינים בפצצה שכזו". יחד עם זאת אמר פזשכיאן כי "גם אם ארצות הברית לא תקבל זאת, אנחנו לא נוותר על הזכות להעשרה".

טראמפ הגיב על כך בחריפות, ואמר על פזשכיאן כי "כדאי לו לשמור על הפה שלו, כדאי לו להתאפס, או שנתשלט לו על שאר המדינה״.

בדבריו היום השמיע טראמפ גם ביקורת כלפי ישראל בנוגע ללבנון. הוא אמר כי הוא מאוכזב מכך שישאר לא הצליחה להכניע את ארגון הטרור חיזבאללה. הוא הוסיף וציין, בהמשך לדבריו בשבוע שעבר, כי הוא "קרוב" לתת לסוריה להילחם בחיזבאללה - אם ישראל לא תצליח להשלים את המשימה מבלי "להוריד כמה בניינים".

גם לנושא חמאס בעזה התייחס הנשיא האמריקני. לדבריו, חמאס איננו גורם שמביא לבעיות רבות. "ברגע שהסיפור מול איראן ייסגר", טען טראמפ, "גם דברים רבים אחרים יסתדרו".