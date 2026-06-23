שני אחים, בגיר וקטין תושבי תל אביב, נעצרו על ידי המשטרה בחשד שנקטו באלימות קשה ואיימו על צוות רפואי במוסד רפואי בדרום תל אביב, ואף תקפו באגרופים שוטר שלא היה בתפקיד ונחלץ להגנת אנשי הסגל.

האירוע החמור התרחש אמש, שני, בשעות הערב, כאשר השניים החלו להשתולל במקום, ורק התערבותו הנחושה של איש החוק מנעה פגיעה קשה יותר בנפש. הבוקר הובא האח הבגיר לבית המשפט, שם הוארך מעצרו, בעוד האח הקטין שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית.

האירוע החל להתגלגל כאשר שני האחים, בני 24 ו-17, הגיעו למוסד הרפואי והחלו להקים מהומה רבתי. על פי החשד, השניים החלו לצעוק ולאיים בצורה ברוטאלית על המזכירה הרפואית ועל אנשי הצוות שהיו במקום, ללא סיבה נראית לעין. בתוך דקות ספורות עלה רף האלימות, והשניים עברו מאיומים מילוליים למעשים, כאשר החלו לתקוף פיזית את אחד מאנשי הסגל הרפואי שנכח במקום, תוך שהם מפליאים בו את מכותיהם ומכוונים לעבר פלג גופו העליון.

באותה העת שהה במרכז הרפואי שוטר מתחנת תל אביב דרום, כשהוא אינו בתפקיד. השוטר, שהבחין במתרחש וזיהה את הסכנה המיידית לשלומו של איש הצוות, לא היסס, זינק לעבר השניים והזדהה בפניהם באמצעות תעודת המינוי המשטרתית שלו. הוא התייצב בנחישות בינם לבין איש הסגל הרפואי המוכה והיווה כחוצץ פיזי שהביא להפסקת התקיפה של העובד. אלא שבתגובה לכך, הפנו שני האחים את זעמם ואת האלימות הקשה כלפי השוטר עצמו.

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החשודים החלו לתקוף את השוטר באכזריות והכו אותו באגרופים מרובים בפלג גופו העליון, בעוד אנשי הצוות הרפואי המבוהלים מנצלים את רגעי המאבק כדי להזעיק כוחות משטרה מתוגברים למקום על מנת להשתלט על האירוע האלים. כוחות משטרה גדולים של מרחב איילון ותחנת תל אביב דרום הוזנקו למקום והגיעו בתוך זמן קצר. השוטרים הצליחו לעצור במקום את האח הבגיר, בעוד האח הקטין ניצל את המהומה והצליח להימלט מהזירה.

המשטרה פתחה במצוד אחר האח שנמלט, ובהמשך הלילה, ככל הנראה לאחר שהבין כי זהותו ידועה לחוקרים, התייצב הקטין מיוזמתו בתחנת המשטרה ונעצר אף הוא. שני האחים הועברו לחקירה אינטנסיבית בחשד לתקיפת שוטר, איומים ותקיפת עובדי ציבור.

תופעת האלימות בבתי החולים ובמוסדות הרפואיים בישראל נחשבת לאחת הרעות החולות עימן מתמודדת מערכת הבריאות בשנים האחרונות, והמשטרה נוקטת במקרים אלו במדיניות של אפס סובלנות. הבוקר, כאמור, הובאו השניים לדיון בעניינם, ומעצרו של בן ה-24 הוארך, בעוד בן ה-17 נשלח למעצר בית.