התחזית: חם מהרגיל עד שרבי במקביל לגשם מקומי ברוב אזורי הארץ

שרב וגשם במקביל: תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת על שינוי חד במזג האוויר במהלך הימים הקרובים.

היום (שישי) צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים. משעות הצהריים אוויר קריר ולח יותר יחדור לאזורנו ויעשה אביך. צפוי גשם מקומי ברוב אזורי הארץ, יתכנו סופות רעמים וקיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה.

הלילה, ליל שבת קודש: מעונן חלקית ואביך. ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. לקראת בוקר הרוחות יתחזקו.

ביום השבת צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות לעונה. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. יוסיף להיות אביך בעיקר בדרום הארץ .

מגמה זו תימשך גם ביום ראשון, אז צפוי להיות מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.

גם ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.