בהתאם להנחיית ומדיניות שר הביטחון ישראל כ"ץ לפעול בעוצמה נגד איום שריפות הפסולת ביהודה ושומרון, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם על התיקון לצו הביטחון.

החתימה על הצו מהווה שלב ביצועי מרכזי במדיניות שמוביל שר הביטחון, אשר במסגרתה הוגדרה תופעת שריפות הפסולת כפגיעה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. מדובר בשינוי תפיסתי עמוק, שהופך את המאבק בתופעה למאמץ ביטחוני-לאומי כולל.

הצו המתוקן מאפשר תפיסה והחרמה מנהלתית של רכבים, ציוד ואמצעים המשמשים להובלת פסולת, להצתות ולהשלכת פסולת בלתי חוקית - פעולות שגורמות לזיהום חמור, לפגיעה בבריאות הציבור ולסיכון ממשי של אזרחי ישראל.

לראשונה, כך על פי הצו שנחתם, ניתנים לגורמי האכיפה כלים אפקטיביים לפגיעה ישירה בתשתית של העבריינים.

המהלך הוא יישום ישיר של מדיניות שר הביטחון, שנקבעה בדיון חירום שקיים יחד עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ וראשי הרשויות, וכללה הנחיות להפעלת אכיפה בין-ארגונית תקיפה, הקצאת משאבים רחבה, ושימוש בסמכויות חריגות לצורך יצירת הרתעה ממשית וקטיעת התמריץ הכלכלי לעבריינים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "זו נקודת מפנה כי המדיניות שקבענו מקבלת היום ביטוי ממשי בשטח. מי שמזהם, מצית ופוגע בבריאותם של אזרחי ישראל - ישלם מחיר כבד. נפגע באמצעים, נשלול את הרווח הכלכלי ונייצר הרתעה ברורה. לא נאפשר מציאות שבה אזרחי ישראל נושמים רעל. ההנחייה שלי לצה"ל היא ברורה: להפעיל את הצו ולאכוף באופן אגרסיבי נגד כל עבריין שלוקח חלק באיום שריפת הפסולת. זהו מאבק על הביטחון, הבריאות ואיכות החיים של הציבור - ונוביל אותו עד למיגור התופעה מהשורש".