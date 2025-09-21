מה באמת מכריע את דיננו בערב ראש השנה? למה תשובה הנובעת מפחד אינה מספיקה – ואיך דווקא לימוד תורה ושמחה מביאים עלינו רחמים גמורים? בפרק מיוחד של "יתגדל ויתקבל", ערב ראש השנה, נכנסנו אל מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן - מגדולי מחזירי התשובה בדורנו, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - לשיחה בלעדית.

במהלך השיחה המרתקת, הרב מגלה מדוע הוא לא מפחד מגיהינום, ממה הוא דווקא כן מפחד באמת, וחושף סודות שיכולים לטלטל את תפיסת עולמכם לקראת השנה החדשה.

למה שמחה היא המפתח ל־98 ברכות ולביטול כל הגזרות? איך כעס "טורף את נפשכם", על פי רבנו האר"י ולמה אסור לתת לאסונות או חדשות רעות לייאש אותנו ולהשפיע על חיינו? בנוסף, הרב מתייחס לעמדתו בסוגיית חוק הגיוס שמרחפת מעל לומדי התורה, וייתן טיפ מפתיע ומעשי כדי לעבור את יום הדין.

מסע מרתק לעבר עבודת ה' מתוך אהבה ושמחה אמיתית, שתאיר לכם את הדרך לשנה טובה ומתוקה.

ראש השנה: יום הדין על כל פרט קטן

"ראש השנה, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם", פתח הרב כהן את דבריו. הוא הדגיש שהמשפט האלוקי בראש השנה אינו עוסק רק בגורלות גדולים, אלא יורד לפרטי הפרטים של חיינו.

"כל מה שיקרה במהלך השנה הקרובה... איזה בגדים יהיו לנו, איזה גרדים יהיו לנו בגוף... הגלידות יהיו טעימות או לא יהיו טעימות, הפירות יהיו טעימים או לא יהיו טעימים, הכל בכל מכל נגזר בראש השנה". לדבריו, תפקידנו הוא לשכנע את הבורא, שהוא גם אבא וגם מלך, שהשנה הבאה תהיה טובה.

תשובה שלמה: האתגר שרובנו לא עומדים בו

כשנשאל על ביטול גזרות, הרב יגאל כהן הדגיש את שלושת הדברים שמבטלים גזר דין: תשובה, תפילה וצדקה. עם זאת, הוא התמקד בצורך ב"תשובה שלמה", אמיתית, כפי שפסק הרמב"ם.

הוא שאל את יוסי עבדו ואת הצופים שאלה מכרעת: "אתה מוכן לקבל על עצמך שלא לדבר יותר לשון הרע?". הרב חשף שבשיעוריו, מתוך מאתיים אנשים, רק שלושה הרימו את היד כשהציב בפניהם את האתגר הזה.

הוא הסביר שהקבלה חייבת להיות אמיתית: "תשובה שלמה זה יעיד עליו יודע עלומות שלא ישוב לכסלה לעולם". זוהי קבלה לעתיד, הכוללת שמירת עיניים, שנאת חינם, שמירת שבת וכשרות.

הרב הדגיש ש"הכל אפשרי," והביא כדוגמה בעלי תשובה שהצליחו לשמור שבת ואף להפסיק לעשן בשבת.

שמחה כהגנה מפני פחד וייאוש

אחד הנושאים המרכזיים בשיחה היה ההתמודדות עם ייאוש ופחד. כשנשאל על הצרות הרבות שפקדו את עם ישראל, ענה הרב בנחרצות: "ייאוש זה עניין של הסתכלות".

הוא מתח ביקורת על הנטייה של רבים להתמקד רק בצרות, וציין כי הדבר מייאש ומרחיק אנשים מעבודת ה'. הרב הזכיר את הפסוק "תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל", והסביר שהשמחה והכרת הטוב הן הבסיס של היהדות. "שמחה מביאה אהבה, התרגשות והתלהבות בעבודת השם. העצבות מביאה את ההפך".