המיתוס על שוק ההון מתנפץ, וזוג צעיר מאלעד נחשף באולפן

מיכה שולם ודודו פידריס מנתחים בפרק 2 של 'כסף מסוכן': למה S&P 500 אינו מתאים לכולם, והפער בין שאיפות למציאות. ( צילום: כיכר השבת )

מיכה שולם ודודו פידריס מנתחים בפרק 2 של 'כסף מסוכן': למה S&P 500 אינו מתאים לכולם, והפער בין שאיפות למציאות. - צילום: כיכר השבת

לאחר פרק הבכורה שבו פירק את מנגנוני הונאות הענק במגזר, הפרק השני של "כסף מסוכן" בהגשת היועץ העסקי מיכה שולם באתר 'כיכר השבת' צולל אל השלב הבא: איך נכנסים לעולם ההשקעות בצורה נכונה שמייצרת רווח אמיתי, ומדוע רוב הכספים יורדים לטמיון דווקא בהשקעות לגיטימיות לחלוטין שלא הותאמו למשקיע.

אל האולפן הצטרף מומחה שוק ההון דודו פידריס, יחד עם אורח אמיץ שהסכים לחשוף את מצבו הפיננסי ואת שאיפותיו לעתיד: משה שפירו (29), אב לילדה מנהריה המתגורר באלעד וממתין להרחבת המשפחה.

שוק ההון אינו מוצר מדף

הדיון נפתח בשאלה המרכזית שמסעירה את הציבור: האם שוק ההון הוא אפיק טוב או מסוכן? לדברי פידריס, הטעות הבסיסית היא ההתייחסות לשוק ההון כאל "מוצר מדף" אחיד. השקעה במניות ספציפיות טומנת בחובה סיכון גבוה ביותר של חוסר ודאות – דוגמת חברת אינטל, שהייתה בעבר מונופול בלתי מעורער בדומה לאנבידיה כיום, אך מי שהשקיע בה במרוצת שלושת העשורים האחרונים לא ראה תשואה ממשית.

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לדבריהם, הטרנד הרווח כיום במגזר להשקיע במדדים רחבים כמו ה-S&P 500 אמנם מפחית את התלות בביצועי חברה בודדת, אך אינו מבטל את הסיכון. הבעיה המרכזית אינה בחירת המדד, אלא יחס הסיכון-סיכוי וטווח הזמן. שני אנשים יכולים להיכנס לאותו מדד בדיוק באותו יום: זה שזקוק לכסף בטווח קצר לחתונה עלול להיקלע לנפילה זמנית ולהפסיד הון בעת משיכה מאולצת, בעוד חברו שיכול להמתין שנים קדימה ייצא עם רווחים מוכפלים.

הפער בין חלומות למספרים: המקרה של משה

בחלקו השני של הפרק התיישב משה שפירו מול המומחים ופרס את הנתונים הפיננסיים של משק ביתו:

הכנסה משותפת של כ-20 אלף ש"ח בחודש, שכירות בגובה 6,000 ש"ח באלעד, וחיסכון חודשי קבוע של 3,000 ש"ח שנצבר בחמש השנים האחרונות.

כאשר נשאל משה על יעדיו, התגלה הפער העצום שמשקף זוגות רבים במגזר:

משה שואף לרכוש דירה הדומה לזו שהוא שוכר כיום, ששוויה מוערך בכ-4 מיליון ש"ח, לממן חתונה מושלמת לבתו המוערכת בכ-400 אלף ש"ח, ולהיערך להוצאות שיפוץ וריהוט בהיקף של מאות אלפי שקלים נוספים. חלוקה פשוטה של היעד (כ-4.5 מיליון ש"ח) בסכום החיסכון החודשי (3,000 ש"ח) מגלה כי יידרשו מעל 100 שנות חיסכון ללא השקעה – מה שמוכיח את הצורך הקריטי בבניית תוכנית השקעות מותאמת אישית.

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הפנסיה: הפער שיכול להגיע למיליוני שקלים

נקודת אור בולטת אצל משה הייתה מודעותו לחיסכון הפנסיוני שלו. הוא עקב אחר התיק, התאים את המסלולים בגיל צעיר והוזיל דמי ניהול.

המומחים הדגישו כי בעוד שאנשים מוכנים לשלם עשרות אלפי שקלים ליועצי משכנתאות כדי לחסוך 300 אלף ש"ח, רבים מתעלמים לחלוטין מקרן הפנסיה שלהם – שם בדיקה והתאמה נכונה עשויות לייצר פער מצטבר של מיליון עד שני מיליון שקלים בגיל פרישה.

קרן חירום מול תקציב בלת"מים

כדי לבנות יציבות לפני שנכנסים להשקעות מורכבות, הציגו שולם ופידריס הבחנה חשובה בין שני סוגי רשתות ביטחון:

האחת היא קרן חירום סגורה ונזילה, המיועדת למצבי קיצון (כמו אובדן עבודה או תקופות משבר) וכוללת 3 עד 6 חודשי מחיה. השנייה היא תקציב בלת"מים שוטף – כ-5% מההכנסה החודשית שמופרשים דרך קבע כדי לספוג תיקוני רכב, טיפולי שיניים ומכשירי חשמל מקולקלים, מבלי לשבור חסכונות ארוכי טווח.

בפרק הבא של הסדרה, יחזור משה לאולפן לאחר בדיקת עומק מקצועית שתתבצע במשרדי 'אופקט' בארבע עיניים. המומחים יציגו את המסקנות: האם ניתן להגיע ליעדים שהציב, אילו ויתורים יידרשו, ואיך בונים תוכנית כלכלית מציאותית ללא שום מוצר שיווקי.

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מאנשי מקצוע חיצוניים, בלי אינטרסים ובלי רווחים.

פנו אלינו >> טלפון 0733720909 או במייל Office@opact.co.il